«Narnia: The Magician’s Nephew»: Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη νέα ταινία της Greta Gerwig

Η σκηνοθέτιδα του «Barbie» αναλαμβάνει την πρώτη ιστορία της Narnia, με πρεμιέρα στις αίθουσες το 2027 και συμμετοχή Meryl Streep

Με μια ματιά Η νέα ταινία "The Magician's Nephew" της Narnia σκηνοθετείται από την Greta Gerwig και θα κυκλοφορήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Το trailer περιλαμβάνει τους Digory Kirke (David McKenna) και Polly Plummer (Beatrice Campbell), καθώς και τον Aslan με τη φωνή της Meryl Streep.

Στο καστ συμμετέχουν οι Daniel Craig, Carey Mulligan και Emma Mackey, ενώ το trailer σημείωσε 481,3 εκατομμύρια προβολές.

Η ταινία, βασισμένη στο πρώτο βιβλίο της σειράς, αφηγείται την προέλευση της Narnia και τη δημιουργία της από τον Aslan. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «The Magician’s Nephew», του πρώτου βιβλίου της σειράς «The Chronicles of Narnia» του C.S. Lewis, βρίσκεται υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση της Greta Gerwig, γνωστής για την επιτυχία της ταινίας «Barbie». Η νέα αυτή παραγωγή αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου 2027, πριν γίνει διαθέσιμη στο Netflix.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από την ταινία μέσω του trailer, όπου οι χαρακτήρες Digory Kirke και Polly Plummer, τους οποίους υποδύονται οι David McKenna και Beatrice Campbell αντίστοιχα, ταξιδεύουν ανάμεσα σε κόσμους υπό τους ήχους του θρυλικού τραγουδιού «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Η επιτυχής αδειοδότηση του τραγουδιού αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκρότημα επιτρέπει τη χρήση του σε κινηματογραφική παραγωγή.

Διάβασε επίσης: Wake Up Dead Man: Ο Daniel Craig στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του – Δες το trailer

Στο trailer, οι θεατές βλέπουν επίσης τον Aslan, ενώ η φωνή της Meryl Streep, η οποία δανείζει τη φωνή της στον εμβληματικό λέοντα, δεν ακούγεται. Ωστόσο, μια άλλη φωνή, που αποδίδεται στον Ιρλανδό ηθοποιό Ciarán Hinds, ακούγεται στην αρχή και στο τέλος του trailer. Το teaser trailer σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα, ξεπερνώντας τα 481,3 εκατομμύρια προβολές την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Το λαμπερό καστ της ταινίας

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται οι νεαροί David McKenna και Beatrice Campbell, οι οποίοι υποδύονται τους Digory Kirke και Polly Plummer. Τον εκκεντρικό θείο Andrew Ketterly, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως μάγος, ερμηνεύει ο Daniel Craig. Η Carey Mulligan αναλαμβάνει τον ρόλο της Mabel Kirke, μητέρας του Digory και αδελφής του Andrew, ενώ η Emma Mackey θα ενσαρκώσει την Jadis, η οποία αργότερα γίνεται η Λευκή Μάγισσα, ρόλο που είχε ερμηνεύσει η Tilda Swinton στην ταινία του 2005.

Η Meryl Streep θα δανείσει τη φωνή της στον Aslan, μια φήμη που κυκφορούσε εδώ και καιρό και πλέον επιβεβαιώνεται. Η Greta Gerwig, μιλώντας στο Empire, εξήγησε την επιλογή της: «Ήθελα κάποια που να είναι βαθιά αλλά όχι επιτηδευμένη, να έχει κύρος αλλά όχι μελαγχολική σοβαροφάνεια. Κάποια που να μπορεί να επικοινωνήσει βάθος και πάθος, καθώς και χαρά και ευχαρίστηση».

Πρόσθεσε επίσης: «Ήθελα κάποια άνω των 70 ετών, ώστε να υπάρχει η σοφία της εμπειρίας, αλλά και η ικανότητα για φρέσκια έκπληξη, σαν παιδί. Και φυσικά, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς που υπήρξαν ποτέ. Η λίστα αυτή δεν είναι μεγάλη».

Η πλοκή του «The Magician’s Nephew»

Το μυθιστόρημα του 1955 αποτελεί την ιστορία προέλευσης του κόσμου της Narnia. Η πλοκή ακολουθεί τους Digory και Polly, οι οποίοι εξαπατώνται από τον θείο Andrew και χρησιμοποιούν μαγικούς δακτυλίους. Αυτοί οι δακτύλιοι τους μεταφέρουν σε άλλους κόσμους, όπου γίνονται μάρτυρες της δημιουργίας της Narnia από τον Aslan, ενώ κατά λάθος ξυπνούν τη Λευκή Μάγισσα, Jadis.

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Mark Gordon, Amy Pascal, Vincent Sieber-Smith και η ίδια η Greta Gerwig. Ως εκτελεστικοί παραγωγοί συμμετέχουν οι Patricia Whitcher και Douglas Gresham, καθώς και ο Melvin Adams για το C. S. Lewis Estate. Η Christine Crais αναλαμβάνει την συμπαραγωγή. Η Greta Gerwig, μιλώντας για την εξασφάλιση του «Stairway to Heaven» για το trailer, ανέφερε: «Κι εκείνοι αγαπούν τον C.S. Lewis».

Διάβασε επίσης: