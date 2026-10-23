Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε ξανά στο Royal Albert Hall

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες του σε μια ξεχωριστή συναυλία.

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε ξανά συναυλία στο Royal Albert Hall, δύο χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση.

Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, ήταν sold out και γνώρισε την αποθέωση.

Ο καλλιτέχνης παρουσίασε τις επιτυχίες του, όπως το «Ρεύμα», σε μια βραδιά με «άρωμα» Ελλάδας.

Η πρώτη του συναυλία στο Royal Albert Hall το 2024 ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί σε ψηφιακές πλατφόρμες και βινύλιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε στη σκηνή του θρυλικού Royal Albert Hall και «μάγεψε» ξανά, περίπου δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου που έγραψε ιστορία.

Συνεχίζοντας τις sold out συναυλίες του στο εξωτερικό, ο επιτυχημένος Έλληνας καλλιτέχνης εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στο διεθνούς φήμης θέατρο και γνώρισε την αποθέωση.

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Σε μια βραδιά με «άρωμα» Ελλάδας και υψηλής αισθητικής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε στο κοινό συναρπαστικές μουσικές στιγμές, με τις μεγάλες επιτυχίες του όπως το πιο πρόσφατο hit «Ρεύμα» και τις δυνατές ερμηνείες του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Royal Albert Hall τον Σεπτεμβρίο του 2024, πλαισιωμένος από 50μελή συμφωνική ορχήστρα. Μάλιστα, η sold out συναυλία ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί από την Panik, τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, όσο και σε συλλεκτικό βινύλιο.

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