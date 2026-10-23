Alexander Skarsgård: Η νέα του ταινία «Wicker» κάνει θραύση στο διαδίκτυο

Η νέα ταινία του Alexander Skarsgård έχει γίνει viral στο TikTok για έναν πολύ διαφορετικό λόγο από αυτόν που φαντάζεσαι

Με μια ματιά Η ταινία «Wicker» με τον Alexander Skarsgård προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στο διαδίκτυο, ειδικά στο TikTok.

Η πρωτότυπη υπόθεση αφορά έναν άνδρα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ψάθα, που προκαλεί χάος και γοητεία.

Το trailer της ταινίας έγινε viral, με εκατομμύρια προβολές και έντονες συζητήσεις για την ιδιαιτερότητα της πλοκής.

Η ταινία βασίζεται σε νουβέλα και συνδέεται με την τάση του «book boyfriend» στο TikTok. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ταινία Alexander Skarsgård, με τίτλο «Wicker», έχει προκαλέσει έκρηξη ενθουσιασμού και συζητήσεων στο διαδίκτυο, ειδικά στο TikTok, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της trailer. Η πρωτότυπη υπόθεση, που περιλαμβάνει έναν άνδρα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ψάθα, έχει οδηγήσει τους χρήστες σε αμέτρητα χιουμοριστικά βίντεο και σχόλια, εστιάζοντας τόσο στην ιδιαιτερότητα της πλοκής όσο και στις… πρακτικές λεπτομέρειες της ανατομίας ενός τέτοιου χαρακτήρα.

Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance νωρίτερα φέτος, παρουσιάζει τον Alexander Skarsgård στον ρόλο ενός συζύγου που δημιουργείται από ψάθα. Η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από μια μοναχική ψαρά, την οποία υποδύεται η Olivia Colman, που ζητά από έναν τοπικό καλαθοπλέκτη, τον Peter Dinklage, να της κατασκευάσει έναν άνδρα. Όταν ο «άνθρωπος από ψάθα» φτάνει στο χωριό, η παρουσία του προκαλεί αμέσως γοητεία, ζήλια και χάος, καθώς οι κάτοικοι συνειδητοποιούν ότι αυτός ο ασυνήθιστος νέος άνδρας είναι, με κάποιον τρόπο, ακριβώς του γούστου τους.

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Το trailer της ταινίας έχει γίνει viral, με την ανάρτηση του Fandango στο TikTok να ξεπερνά τα 14 εκατομμύρια views. Οι χρήστες έχουν εστιάσει σε διάφορες πτυχές, από την παράξενη ιδέα της ταινίας μέχρι την πιθανή «φυσιολογία» ενός άνδρα από ψάθα. Η ανταπόκριση ήταν τόσο έντονη που η ταινία απέκτησε μια ειδική, μονοήμερη προβολή σε 4DX, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά.

Το φαινόμενο του «Book Boyfriend» και η σύνδεση με το «Wicker»

Η απήχηση της ταινίας «Wicker» έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και στο BookTok, την κοινότητα του TikTok αφιερωμένη στα βιβλία, αναδεικνύοντας το φαινόμενο του «book boyfriend». Η έννοια του «book boyfriend» έχει επεκταθεί πολύ πέρα από την απλή ομορφιά, περιλαμβάνοντας χαρακτήρες όπως βασιλιάδες των νεράιδων, αναβάτες δράκων, βαμπίρ, μάγους, μυθικά πλάσματα και «ηθικά γκρίζους» άνδρες με περίπλοκο παρελθόν. Ένας σύζυγος από ψάθα, αν και ασυνήθιστος, εντάσσεται σε αυτήν την τάση: η ιδέα ενός μυστηριώδους, εξωκοσμικού άνδρα σε συνδυασμό με ρομαντισμό, είναι κάτι που πάντα γοητεύει το κοινό.

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Για όσους έμειναν γοητευμένοι από τον «άνθρωπο από ψάθα», υπάρχουν πολλές προτάσεις από τη βιβλιογραφία του Romantasy που προσφέρουν παρόμοια στοιχεία. Βιβλία όπως το A Court of Thorns and Roses της Sarah J. Maas, το Throne of Glass της ίδιας συγγραφέως, το Fourth Wing της Rebecca Yarros, και το Zodiac Academy: The Awakening της Caroline Peckham, προσφέρουν μυθικούς άνδρες, μαγικούς κόσμους και έντονα ρομαντικά στοιχεία.

Άλλες προτεινόμενες σειρές και βιβλία περιλαμβάνουν το Crescent City, House of Earth and Blood της Sarah J. Maas, το Quicksilver της Callie Hart, το Shield of Sparrows της Devney Perry, το A Fate Inked in Blood της Danielle L. Jensen, και το The Bridge Kingdom της Danielle L. Jensen. Αυτές οι ιστορίες εξερευνούν θέματα όπως η μαγεία, η σκοτεινή ρομαντική φαντασία, οι ηθικά αμφιλεγόμενοι χαρακτήρες και οι περίπλοκες σχέσεις, προσφέροντας στους αναγνώστες την ίδια αίσθηση μαγικής απόδρασης που υπόσχεται και το «Wicker».

Η ταινία «Wicker» βασίζεται σε μια νουβέλα της Ursula Wills-Jones με τίτλο «The Wicker Husband». Η αρχική ιστορία ακολουθεί μια παρίας γυναίκα που παραγγέλνει σε έναν καλαθοπλέκτη να της δημιουργήσει έναν σύζυγο, δίνοντας έτσι μια λογοτεχνική βάση στην παράξενη πλοκή της ταινίας, η οποία προηγείται της τρέχουσας φρενίτιδας του TikTok.

Η ταινία «Wicker» κυκλοφορεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες από τις 23 Οκτωβρίου, με την πανεθνική της κυκλοφορία να ακολουθεί στις 30 Οκτωβρίου.

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