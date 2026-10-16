Cinema 16.10.2026

5 επιλογές στο Netflix που θα σου φτιάξουν το Σαββατοκύριακο

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Αν δεν ξέρεις τι να δεις στο Netflix αυτό το Σαββατοκύριακο τότε ανακάλυψε 6 επιλογές για κάθε διάθεση από ρομαντικές ιστορίες μέχρι θρίλερ και horror
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το #Love είναι μια ρομαντική σειρά για δημιουργό εφαρμογής γνωριμιών και ανταγωνιστή της.
  • Το Animals είναι αστυνομικό θρίλερ του Ben Affleck για απαγωγή γιου.
  • Το Haunted Hotel είναι σειρά animation με φαντάσματα, μαύρο χιούμορ και Halloween ατμόσφαιρα.
  • Το Real Men είναι ιταλική κωμωδία για σχέσεις και ανδρική ταυτότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θες ρομαντισμό, μυστήριο, horror ή κάτι που θα σε κάνει να γελάσεις; Αυτές είναι οι επιλογές που αξίζει να προσθέσεις στη watchlist σου για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βράδυ, έχεις παραγγείλει το αγαπημένο σου φαγητό, έχεις βολευτεί στον καναπέ και ανοίγεις το Netflix. Και κάπου εκεί ξεκινά το πραγματικό δίλημμα: τι να δεις; Αν έχεις περάσει περισσότερη ώρα ψάχνοντας παρά βλέποντας κάτι, ξέρεις ακριβώς για τι μιλάμε.

Pexels
Pexels

Για να μη χαθείς ξανά στις ατελείωτες επιλογές της πλατφόρμας, συγκεντρώσαμε μερικές προτάσεις για διαφορετικές διαθέσεις. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αποφασίσεις τι mood έχεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

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1. Αν έχεις ανάγκη από ρομαντισμό: #Love

Αν θέλεις μια ιστορία με φλερτ, σχέσεις και εκείνο το γνώριμο χάος που δημιουργείται όταν τα συναισθήματα μπαίνουν στη μέση, το #Love είναι μια επιλογή που αξίζει να εξετάσεις. Η σειρά ακολουθεί μια δημιουργό εφαρμογής γνωριμιών και έναν ανταγωνιστή της, οι οποίοι δοκιμάζουν τις διαφορετικές απόψεις τους για τον έρωτα μέσα από μια πρόκληση 60 ημερών. Είναι η κατάλληλη επιλογή αν σου αρέσουν οι ρομαντικές ιστορίες που συνδυάζουν επαγγελματικές φιλοδοξίες, αμήχανες γνωριμίες και απρόβλεπτες εξελίξεις.

2. Αν θέλεις κάτι σκοτεινό και καθηλωτικό: Animals

Για τις βραδιές που θέλεις να παρακολουθείς τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, βάλε στη λίστα σου το Animals. Το αστυνομικό θρίλερ του Ben Affleck ακολουθεί έναν πολιτικό και τη σύζυγό του, καθώς η απαγωγή του γιου τους τούς οδηγεί σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τον σώσουν. Αν αγαπάς τις ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, δύσκολες αποφάσεις και ηθικά διλήμματα, αυτή είναι μια καλή επιλογή για το βράδυ σου. Μικρή λεπτομέρεια: πρόκειται για ταινία και όχι για σειρά, οπότε είναι ιδανική αν δεν θέλεις να δεσμευτείς με πολλά επεισόδια.

3. Αν θέλεις horror και Halloween vibes: Haunted Hotel

Ο Οκτώβριος είναι η ιδανική αφορμή για να βάλεις λίγο spooky mood στο πρόγραμμά σου. Το Haunted Hotel συνδυάζει animation, υπερφυσικά στοιχεία και μαύρο χιούμορ, ακολουθώντας μια μητέρα που διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο γεμάτο φαντάσματα, με τη βοήθεια του αδελφού της. Αν σου αρέσουν οι σειρές που συνδυάζουν το παράξενο με το κωμικό, χωρίς να παίρνουν τον εαυτό τους υπερβολικά στα σοβαρά, σημείωσέ το. Είναι μια διαφορετική πρόταση για ένα χαλαρό βράδυ με Halloween ατμόσφαιρα.

4. Αν θέλεις κάτι ανάλαφρο και με χιούμορ: Real Men

Δεν χρειάζονται όλα τα Σαββατοκύριακα βαριά δράματα και σκοτεινά μυστήρια. Μερικές φορές θέλεις απλώς κάτι που θα σε κάνει να χαλαρώσεις. Το Real Men, η ιταλική κωμωδία του Netflix, είναι μια επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο ανάλαφρη σειρά με επίκεντρο τις σχέσεις και τις σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από την ανδρική ταυτότητα. Βάλ’ το στη λίστα σου αν θέλεις να ξεφύγεις από τις συνηθισμένες επιλογές σου και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

5. Αν θέλεις anime και ρομαντική διάθεση: Blue Box

Αν το anime είναι το αγαπημένο σου είδος ή θέλεις να του δώσεις μια ευκαιρία, το Blue Box συνδυάζει τον αθλητισμό, τον νεανικό έρωτα και τις φιλοδοξίες. Η ιστορία ακολουθεί μαθητές που προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται τα πρώτα τους συναισθήματα. Είναι μια καλή επιλογή αν σου αρέσουν οι ιστορίες ενηλικίωσης, οι χαρακτήρες που εξελίσσονται και οι ρομαντικές στιγμές που δεν χρειάζονται υπερβολές για να σε αγγίξουν.

Τελικά, τι θα δεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Αν θέλεις ρομαντισμό, ξεκίνα με το #Love. Αν αναζητάς αγωνία, επίλεξε το Animals. Για οικογενειακά δράματα, δοκίμασε το East of Eden, ενώ για Halloween διάθεση το Haunted Hotel είναι μια διαφορετική πρόταση. Αν πάλι θέλεις κάτι πιο ανάλαφρο, το Real Men και το Blue Box μπορούν να μπουν στη λίστα σου. Το καλύτερο tip; Μην περάσεις όλο το βράδυ ψάχνοντας την τέλεια επιλογή. Διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη διάθεσή σου, πάρε το αγαπημένο σου snack και πάτησε play.

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