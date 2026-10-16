Cinema 16.10.2026

Ο Jason Statham είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ στο πρώτο teaser του «The Beekeeper 2»

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Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «The Beekeeper 2» με τον Jason Statham να επιστρέφει ως Adam Clay σε μια επικίνδυνη αποστολή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jason Statham επιστρέφει ως Adam Clay στο "The Beekeeper 2", που θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου 2027.
  • Ο Adam Clay βρίσκεται στο στόχαστρο της οργάνωσης Beekeepers, η οποία τώρα έχει στραφεί εναντίον της κυβέρνησης.
  • Ο πρωταγωνιστής πρέπει να σώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να αντιμετωπίσει τους δημιουργούς του.
  • Η ταινία υπόσχεται έντονη δράση, με νέο καστ και soundtrack από τους Metallica.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη δράση του Jason Statham ως ο πρώην πράκτορας Adam Clay επιστρέφει στις οθόνες με την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Beekeeper». Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer για το «The Beekeeper 2», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 15 Ιανουαρίου 2027.

https://www.instagram.com/jasonstatham/?hl=el
https://www.instagram.com/jasonstatham/

Στη νέα αυτή περιπέτεια, ο Adam Clay βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς η οργάνωση των Beekeepers, η οποία στο παρελθόν τον είχε εκπαιδεύσει, έχει πλέον στραφεί εναντίον της κυβέρνησης, επιδιώκοντας να αποκτήσει τον έλεγχο. Για να καθαρίσει το όνομά του και να αποτρέψει την κατάρρευση, ο Adam Clay θα πρέπει να σώσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και να αντιμετωπίσει τους ίδιους τους δημιουργούς του.

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Το πρώτο αυτό οπτικό υλικό υπόσχεται έντονη δράση, με τον Jason Statham να επιδεικνύει για άλλη μια φορά τις ικανότητές του στις πολεμικές τέχνες, υπό τους ήχους του κλασικού κομματιού των Metallica, «For Whom the Bell Tolls». Η σκηνή αυτή, όπως και η χαρακτηριστική ατάκα του Jason Statham που ακολουθεί, προμηνύουν μια δυναμική συνέχεια.

Ο Jason Statham κάνει διακοπές με την οικογένειά του στην Αντίπαρο
https://www.instagram.com/jasonstatham/

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Kurt Wimmer και Zak Penn, ενώ στο πλευρό του Jason Statham θα εμφανιστούν γνωστά ονόματα όπως η Pom Klementieff, η Jemma Redgrave, η Emmy Raver-Lampman, ο Adam Copeland, ο Bobby Naderi, η Yara Shahidi και ο Jeremy Irons.

Η παραγωγή του «The Beekeeper 2» περιλαμβάνει τον ίδιο τον Jason Statham, τον Chris Long (p.g.a.) και τον Kurt Wimmer, με τους Jonathan Glickman, Thom Zadra, Alexandra Loewy, Rachael Cole και David Ayer να αναλαμβάνουν τους ρόλους των εκτελεστικών παραγωγών.

Η πρώτη ταινία «The Beekeeper», που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθιερώνοντας τον Jason Statham σε έναν ρόλο που ταιριάζει απόλυτα στο ταπεραμέντο του. Η πλοκή της αφορούσε έναν πρώην μυστικό πράκτορα, ο οποίος μετά τον θάνατο μιας γυναίκας που τον είχε βοηθήσει, βγαίνει από την αφάνεια για να εκδικηθεί την οργάνωση που την εκμεταλλεύτηκε. Η νέα ταινία φαίνεται να χτίζει πάνω σε αυτή τη δυναμική, φέρνοντας τον πρωταγωνιστή αντιμέτωπο με τις δικές του ρίζες.

Οι αναλυτές της αγοράς αναμένουν ότι η νέα ταινία θα προσελκύσει το ίδιο κοινό που αγάπησε την πρώτη, προσφέροντας την αδρεναλίνη και τις ανατροπές που έχει συνηθίσει από τον Jason Statham. Η επιλογή του soundtrack με τους Metallica αναμένεται να προσδώσει έναν ακόμη πιο επικό τόνο στις σκηνές δράσης, ενώ το νέο καστ υπόσχεται ενδιαφέρουσες ερμηνείες.

Η προσμονή για την πρεμιέρα του «The Beekeeper 2» είναι ήδη μεγάλη, με τους φανς του είδους να ανυπομονούν να δουν τον Jason Statham να επιστρέφει στον ρόλο που αγάπησαν. Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κινηματογραφικά γεγονότα της αρχής του 2027.

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Jason Statham The Beekeeper 2 ΤΑΙΝΙΑ
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