Cinema 16.10.2026

Το «Μαγεμένο Δάσος» ανοίγει το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Μαγεμένο Δάσος» εντυπωσιάζει με το χειροποίητο stop-motion σύμπαν του και επιλέχθηκε ως ταινία έναρξης του φετινού παιδικού και εφηβικού φεστιβάλ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το «Μαγεμένο Δάσος» θα ανοίξει το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026.
  • Η ταινία, βασισμένη σε βιβλίο, αφηγείται την περιπέτεια δύο παιδιών σε ένα μαγικό δάσος.
  • Η παραγωγή της ταινίας είναι stop-motion animation και περιλαμβάνει εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα.
  • Το Φεστιβάλ υποστηρίζεται από τη ΔΕΗ, το Creative Europe Media και άλλους φορείς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Και να που βρίσκεσαι εδώ και μιλάς σε μια κουκουβάγια που φοράει γιλέκο!» λέει ο Κέρτις, στην φίλη του, Πρου, τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του «Μαγεμένου Δάσους» (Wildwood), ενός χειροποίητου κομψοτεχνήματος από το πολυβραβευμένο στούντιο LAIKA («Coraline: Το Σπίτι στην Ομίχλη», «Ο Κούμπο και οι Δύο Χορδές»). Σε σκηνοθεσία Τράβις Νάιτ, το επικό ταξίδι της ηρωίδας φτάνει, συνοδευόμενο από διθυραμβικές κριτικές, στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ ως ταινία έναρξης στις 13 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ταινία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει φέτος στα παγκόσμια κινηματογραφικά βραβεία.

ATHICFF#9 POSTER

Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Κόλιν Μέλοϊ και σε εικονογράφηση της Κάρσον Έλις, το «Μαγεμένο Δάσος» αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης δύο παιδιών που θα τρυπώσουν σ’ ένα σκοτεινό δάσος, όπου ζει και αναπνέει ένας ολόκληρος κόσμος, γεμάτος με ανθρωπόμορφα ζώα, ληστές και βέβαια μια εξαιρετική villain: μια μητέρα, βαθιά πληγωμένη. Όλα ξεκινούν όταν ένα σμήνος κορακιών απαγάγει τον αδελφό της Πρου κι εκείνη καλείται να τον αναζητήσει μέσα στο δάσος, με τη βοήθεια του συμμαθητή της, Κέρτις. Πρόκειται για μια επική περιπέτεια, με σασπένς, ένταση, χιούμορ και μαθήματα και για τους δύο ήρωες που θα ακολουθήσουν όμως ο καθένας τη δική του πορεία μες στο δάσος. Ένας φανταστικός κόσμος ξεδιπλώνεται στη μεγάλη οθόνη, θυμίζοντας σπουδαία κινηματογραφικά έπη, όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Η ταινία αποτελεί ένα κατόρθωμα που ήδη σπάει τα ρεκόρ, καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη σκηνή μάχης που γυρίστηκε ποτέ σε stop-motion animation, μια σκηνή που διαρκεί 12’, με 3.000 χαρακτήρες και 400 πλάνα.

ΤΟ_ΜΑΓΕΜΕΝΟ_ΔΑΣΟΣ_3

«Όταν με ρωτούν πόσο καιρό δουλεύω το Wildwood, συνήθως απαντώ 16 χρόνια. Αυτό είναι αληθές. Η πιο ειλικρινής απάντηση, όμως, είναι ότι το δημιουργώ σε όλη μου τη ζωή. Πολύ πριν υπάρξει σενάριο, κούκλα ή κάμερα, υπήρχαν οι ιστορίες που μου διάβαζε η μητέρα μου. Ο Τόλκιν. Ο Λιούις. Ο Μπάουμ. Ο Κάρολ. Ιστορίες που επέμεναν πως ο συνηθισμένος κόσμος ήταν συνηθισμένος μόνο και μόνο επειδή δεν είχαμε μάθει ακόμη να τον κοιτάζουμε όπως του άξιζε. Πως κάπου, λίγο πιο πέρα
από τα όρια του οικείου, κρυμμένο πίσω από τα δέντρα ή γύρω από την επόμενη στροφή, το θαύμα περίμενε υπομονετικά» σημειώνει ο σκηνοθέτης Τράβις Νάιτ.

Η Μάρα Θεοδωροπούλου, υπεύθυνη προγράμματος του Φεστιβάλ σημειώνει σχετικά: «Ο επικός κόσμος του «Μαγεμένου Δάσους» είναι ένα κινηματογραφικό επίτευγμα χωρίς προηγούμενο. Καινοτόμο και συναρπαστικό, αυτό το stop-motion παραμύθι απογειώνει το είδος και ταυτόχρονα ξεχειλίζει από χειροποίητη αγάπη για τους ήρωές του, σε κάθε αριστοτεχνικό κάδρο του».

ΤΟ_ΜΑΓΕΜΕΝΟ_ΔΑΣΟΣ_1_ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Το «Μαγεμένο Δάσος» σε αριθμούς

-Χρειάστηκαν 231 εβδομάδες από την έναρξη των γυρισμάτων ως την ολοκλήρωση της ταινίας.

-2.804 πλάνα συνθέτουν την ολοκληρωμένη ταινία.

-1.000 καλλιτέχνες, τεχνίτες και κινηματογραφιστές ένωσαν τις δυνάμεις τους.

-Κατασκευάστηκαν 132 χειροποίητα σκηνικά και 117 διαφορετικές τοποθεσίες.

-Περίπου 800 βασικά αντικείμενα σκηνικών και 728 χειροποίητα δέντρα συνέθεσαν τον μαγικό κόσμο της ταινίας.

-Μία μόνο σκηνή απαιτούσε 1.124 διαφορετικά πρόσωπα.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Spentzos Film.

ΤΟ_ΜΑΓΕΜΕΝΟ_ΔΑΣΟΣ_2

● Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ αναλυτικά εδώ.
● Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook, Instagram και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). To πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

7€ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
6€ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (10+ ατόμων)
5€ ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ
7€ BABY & ME (συνοδός με μωρό έως 3 ετών) & 3,5 € (επιπλέον μωρό)
4,5€ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ (9, 10, 11, 12, 13 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 7256579).

Αυθημερόν διατίθενται εισιτήρια και στα ταμεία των χώρων για τις προβολές του εκάστοτε χώρου (δεν υπάρχει η δυνατότητα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας).

Η προπώληση έχει αρχίσει ηλεκτρονικά στα: athicff.com, megaron.gr, villagecinemas.gr, www.more.com

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027

Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027

16.10.2026
Επόμενο
Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

5 επιλογές στο Netflix που θα σου φτιάξουν το Σαββατοκύριακο
Cinema

5 επιλογές στο Netflix που θα σου φτιάξουν το Σαββατοκύριακο

16.10.2026
Ο Jason Statham είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ στο πρώτο teaser του «The Beekeeper 2»
Cinema

Ο Jason Statham είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ στο πρώτο teaser του «The Beekeeper 2»

16.10.2026
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος
Cinema

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος

16.10.2026
Το «Wonka’s The Golden Ticket» εκτοξεύεται στην κορυφή του streaming
Cinema

Το «Wonka’s The Golden Ticket» εκτοξεύεται στην κορυφή του streaming

16.10.2026
«Forty Love»: Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με έναν ρόλο που θα συζητηθεί
Cinema

«Forty Love»: Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με έναν ρόλο που θα συζητηθεί

16.10.2026
Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project
Cinema

Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project

16.10.2026
«A Long Winter»: Το νέο δράμα του Andrew Haigh είναι εδώ με ένα trailer που καθηλώνει
Cinema

«A Long Winter»: Το νέο δράμα του Andrew Haigh είναι εδώ με ένα trailer που καθηλώνει

16.10.2026
Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του
Cinema

Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του

16.10.2026
Το «Street Fighter» και άλλες 3 ταινίες διεκδικούν την προσοχή σου – Ποια θα σαρώσει το box office
Cinema

Το «Street Fighter» και άλλες 3 ταινίες διεκδικούν την προσοχή σου – Ποια θα σαρώσει το box office

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο