Το «Μαγεμένο Δάσος» ανοίγει το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026

Το «Μαγεμένο Δάσος» εντυπωσιάζει με το χειροποίητο stop-motion σύμπαν του και επιλέχθηκε ως ταινία έναρξης του φετινού παιδικού και εφηβικού φεστιβάλ

Με μια ματιά Το «Μαγεμένο Δάσος» θα ανοίξει το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026.

Η ταινία, βασισμένη σε βιβλίο, αφηγείται την περιπέτεια δύο παιδιών σε ένα μαγικό δάσος.

Η παραγωγή της ταινίας είναι stop-motion animation και περιλαμβάνει εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα.

Το Φεστιβάλ υποστηρίζεται από τη ΔΕΗ, το Creative Europe Media και άλλους φορείς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Και να που βρίσκεσαι εδώ και μιλάς σε μια κουκουβάγια που φοράει γιλέκο!» λέει ο Κέρτις, στην φίλη του, Πρου, τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του «Μαγεμένου Δάσους» (Wildwood), ενός χειροποίητου κομψοτεχνήματος από το πολυβραβευμένο στούντιο LAIKA («Coraline: Το Σπίτι στην Ομίχλη», «Ο Κούμπο και οι Δύο Χορδές»). Σε σκηνοθεσία Τράβις Νάιτ, το επικό ταξίδι της ηρωίδας φτάνει, συνοδευόμενο από διθυραμβικές κριτικές, στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ ως ταινία έναρξης στις 13 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ταινία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει φέτος στα παγκόσμια κινηματογραφικά βραβεία.

Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Κόλιν Μέλοϊ και σε εικονογράφηση της Κάρσον Έλις, το «Μαγεμένο Δάσος» αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης δύο παιδιών που θα τρυπώσουν σ’ ένα σκοτεινό δάσος, όπου ζει και αναπνέει ένας ολόκληρος κόσμος, γεμάτος με ανθρωπόμορφα ζώα, ληστές και βέβαια μια εξαιρετική villain: μια μητέρα, βαθιά πληγωμένη. Όλα ξεκινούν όταν ένα σμήνος κορακιών απαγάγει τον αδελφό της Πρου κι εκείνη καλείται να τον αναζητήσει μέσα στο δάσος, με τη βοήθεια του συμμαθητή της, Κέρτις. Πρόκειται για μια επική περιπέτεια, με σασπένς, ένταση, χιούμορ και μαθήματα και για τους δύο ήρωες που θα ακολουθήσουν όμως ο καθένας τη δική του πορεία μες στο δάσος. Ένας φανταστικός κόσμος ξεδιπλώνεται στη μεγάλη οθόνη, θυμίζοντας σπουδαία κινηματογραφικά έπη, όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Η ταινία αποτελεί ένα κατόρθωμα που ήδη σπάει τα ρεκόρ, καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη σκηνή μάχης που γυρίστηκε ποτέ σε stop-motion animation, μια σκηνή που διαρκεί 12’, με 3.000 χαρακτήρες και 400 πλάνα.

«Όταν με ρωτούν πόσο καιρό δουλεύω το Wildwood, συνήθως απαντώ 16 χρόνια. Αυτό είναι αληθές. Η πιο ειλικρινής απάντηση, όμως, είναι ότι το δημιουργώ σε όλη μου τη ζωή. Πολύ πριν υπάρξει σενάριο, κούκλα ή κάμερα, υπήρχαν οι ιστορίες που μου διάβαζε η μητέρα μου. Ο Τόλκιν. Ο Λιούις. Ο Μπάουμ. Ο Κάρολ. Ιστορίες που επέμεναν πως ο συνηθισμένος κόσμος ήταν συνηθισμένος μόνο και μόνο επειδή δεν είχαμε μάθει ακόμη να τον κοιτάζουμε όπως του άξιζε. Πως κάπου, λίγο πιο πέρα

από τα όρια του οικείου, κρυμμένο πίσω από τα δέντρα ή γύρω από την επόμενη στροφή, το θαύμα περίμενε υπομονετικά» σημειώνει ο σκηνοθέτης Τράβις Νάιτ.

Η Μάρα Θεοδωροπούλου, υπεύθυνη προγράμματος του Φεστιβάλ σημειώνει σχετικά: «Ο επικός κόσμος του «Μαγεμένου Δάσους» είναι ένα κινηματογραφικό επίτευγμα χωρίς προηγούμενο. Καινοτόμο και συναρπαστικό, αυτό το stop-motion παραμύθι απογειώνει το είδος και ταυτόχρονα ξεχειλίζει από χειροποίητη αγάπη για τους ήρωές του, σε κάθε αριστοτεχνικό κάδρο του».

Το «Μαγεμένο Δάσος» σε αριθμούς

-Χρειάστηκαν 231 εβδομάδες από την έναρξη των γυρισμάτων ως την ολοκλήρωση της ταινίας.

-2.804 πλάνα συνθέτουν την ολοκληρωμένη ταινία.

-1.000 καλλιτέχνες, τεχνίτες και κινηματογραφιστές ένωσαν τις δυνάμεις τους.

-Κατασκευάστηκαν 132 χειροποίητα σκηνικά και 117 διαφορετικές τοποθεσίες.

-Περίπου 800 βασικά αντικείμενα σκηνικών και 728 χειροποίητα δέντρα συνέθεσαν τον μαγικό κόσμο της ταινίας.

-Μία μόνο σκηνή απαιτούσε 1.124 διαφορετικά πρόσωπα.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Spentzos Film.

● Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ αναλυτικά εδώ.

● Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook, Instagram και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). To πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

7€ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

6€ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (10+ ατόμων)

5€ ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ

7€ BABY & ME (συνοδός με μωρό έως 3 ετών) & 3,5 € (επιπλέον μωρό)

4,5€ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ (9, 10, 11, 12, 13 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 7256579).

Αυθημερόν διατίθενται εισιτήρια και στα ταμεία των χώρων για τις προβολές του εκάστοτε χώρου (δεν υπάρχει η δυνατότητα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας).

Η προπώληση έχει αρχίσει ηλεκτρονικά στα: athicff.com, megaron.gr, villagecinemas.gr, www.more.com

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2