Μουσικά Νέα 16.10.2026

Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027

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Οι U2 ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία «The Greatest Show on Earth» για το 2027 και κυκλοφόρησαν το νέο τους single
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι U2 ανακοίνωσαν παγκόσμια περιοδεία για το 2027 με τίτλο «Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show on Earth World Tour».
  • Η περιοδεία ξεκινά στις 23 Φεβρουαρίου 2027 από την Πόλη του Μεξικού, με special guest τον Beck.
  • Κυκλοφόρησε το νέο τους single «The Greatest Show on Earth» και αναμένεται το άλμπουμ «Carnaval De Luz» στις 13 Νοεμβρίου.
  • Η προπώληση εισιτηρίων για την περιοδεία ξεκινά στις 19 Οκτωβρίου μέσω του U2.com.
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Οι θρυλικοί U2 ετοιμάζονται να κατακτήσουν ξανά τις σκηνές των σταδίων, ανακοινώνοντας την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2027 με τίτλο «Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show on Earth World Tour». Η εμβληματική μπάντα, γνωστή για τις εντυπωσιακές παραγωγές των live shows της, υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία στους θαυμαστές της, η οποία θα συνδυάζει θεατρικά στοιχεία με την κλασική ροκ ενέργεια.

Ο The Edge παίζει κιθάρα στη σκηνή, ενώ ο τραγουδιστής και ο μπασίστας των U2 είναι δίπλα του, με τον ντράμερ πίσω τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοδεία έχει σχεδιαστεί ως μια πρόκληση προς την ίδια την μπάντα, αλλά και προς το κοινό, με στόχο να προσφέρει «την καλύτερη νύχτα της ζωής του καθενός», όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι U2. Η υπόσχεση για «μια έκρηξη χρωμάτων, αχαλίνωτης κιθάρας, μπάσου και ντραμς, και μελωδιών που μπορείς να κρατήσεις» δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τις επερχόμενες εμφανίσεις.

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Το «Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show on Earth World Tour» θα ξεκινήσει από την Πόλη του Μεξικού στις 23 Φεβρουαρίου 2027, με την πρώτη συναυλία να λαμβάνει χώρα στο Estadio GNP Seguros, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη εμφάνιση στην ίδια πόλη στις 26 Φεβρουαρίου. Από εκεί, οι Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. θα ταξιδέψουν στη Βραζιλία, δίνοντας 2 παραστάσεις στο Estádio MorumBIS του Σάο Πάολο στις 10 και 12 Μαρτίου. Η περιοδεία στη Λατινική Αμερική θα ολοκληρωθεί με δύο συναυλίες στο Estadio River Plate του Buenos Aires, στις 23 και 25 Μαρτίου.

Σε όλες τις 6 ανακοινωθείσες ημερομηνίες της Λατινικής Αμερικής, special guest θα είναι ο Beck, ο οποίος θα ανοίγει τις εμφανίσεις των U2. Αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για ημερομηνίες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ενώ η μπάντα εξετάζει επίσης σχέδια για επιστροφή στην πατρίδα της, την Ιρλανδία.

Δύο άνδρες τραγουδούν και παίζουν μουσική στη σκηνή, με τα U2 να ετοιμάζουν το νέο τους άλμπουμ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση της περιοδείας συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου τους single, «The Greatest Show on Earth». Το τραγούδι αυτό είναι το τρίτο που αποκαλύπτεται από το επερχόμενο άλμπουμ τους, «Carnaval De Luz», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Το «The Greatest Show on Earth», σε συνεργασία με τον Brian Eno, εξερευνά τη σχέση ενός ζευγαριού που αγωνίζεται να διατηρήσει την πίστη του ο ένας στον άλλον. Το συνοδευτικό μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του μακροχρόνιου συνεργάτη των U2, Anton Corbijn, γυρίστηκε στην έρημο της Καλιφόρνια και σατιρίζει την μπάντα ως μια θρησκευτική λατρεία, όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο.

Το νέο single ακολουθεί τις προηγούμενες κυκλοφορίες «Street of Dreams» και «Silencio», χτίζοντας την προσμονή για το «Carnaval De Luz», ένα άλμπουμ 12 κομματιών που σηματοδοτεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά των U2 με νέο υλικό από το «Songs of Surrender» του 2023. Το επερχόμενο άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Martin Garrix, ο Daniel Lanois και ο Ryan Tedder, καθώς και ένα ντουέτο μεταξύ του Bono και της Dolly Parton στο τελευταίο κομμάτι, «Torn».

Ο Bono των U2 με γυαλιά ηλίου και μπλε φόντο, σε μια σκηνή που συνδέεται με το νέο άλμπουμ τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τους U2, η νέα περιοδεία σηματοδοτεί την επιστροφή τους στα στάδια, μετά την πρόσφατη σειρά 40 συναυλιών στο Las Vegas Sphere, όπου αναβίωσαν την εποχή του «Achtung Baby» μέσω των καθηλωτικών οπτικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων του χώρου. Η τελευταία φορά που η μπάντα έδωσε συναυλίες σε στάδια ήταν κατά τη διάρκεια του «The Joshua Tree Tour», το οποίο ολοκληρώθηκε στη Βομβάη της Ινδίας τον Δεκέμβριο του 2019, προσελκύοντας σχεδόν 3 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Ο The Edge παίζει κιθάρα στη σκηνή, ενώ οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία με σενάρια για την Αθήνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι θαυμαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επερχόμενη περιοδεία των U2, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προπώληση μέσω του U2.com, που ξεκινά τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα. Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της μπάντας.

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U2 παγκόσμια περιοδεία περιοδεία
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