Lana Del Rey και Zach Bryan ενώνουν τις φωνές τους στο νέο τραγούδι «Lies»

Η Lana Del Rey και ο Zach Bryan ενώνουν τις φωνές τους στο «Lies», ένα απρόσμενο μουσικό collab που περιλαμβάνεται στο νέο EP του τραγουδιστή

Με μια ματιά Η Lana Del Rey συμμετέχει στο νέο τραγούδι «Lies» του Zach Bryan.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο EP «Young Manhood and Other Donatable Organs» του Zach Bryan.

Η συνεργασία σηματοδοτεί την επιστροφή της Lana Del Rey σε νέο υλικό μετά από ανακοίνωση άλμπουμ.

Ο Zach Bryan ετοιμάζεται για εκτεταμένη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Αυστραλία το 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lana Del Rey, μετά από μια περίοδο εστίασης στα επερχόμενα μουσικά της έργα, επανεμφανίζεται στο προσκήνιο με μια ξεχωριστή συνεργασία. Η βραβευμένη καλλιτέχνιδα συμμετέχει στο νέο τραγούδι «Lies», το οποίο υπογράφει ο Zach Bryan. Η ανακοίνωση έγινε μέσω της επίσημης κυκλοφορίας του κομματιού, το οποίο αποτελεί μέρος του πρόσφατα διαθέσιμου EP του Zach Bryan, με τίτλο Young Manhood and Other Donatable Organs.

Η συνύπαρξη της Lana Del Rey με τον Zach Bryan αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τους λάτρεις της εναλλακτικής country και pop μουσικής. Το «Lies» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δισκογραφικής δραστηριότητας του Zach Bryan, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε το φιλόδοξο, 25-τραγουδο άλμπουμ του With Heaven on Top τον Ιανουάριο, συνοδευόμενο από μια ακουστική εκδοχή. Η δισκογραφία του καλλιτέχνη περιλαμβάνει επίσης το άλμπουμ The Great American Bar Scene από το 2024 και το προσωπικό, αυτοτιτλοφορούμενο LP του 2023.

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Η συνεργασία αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου η Lana Del Rey είχε προαναγγείλει το όγδοο άλμπουμ της, το οποίο περιγράφεται ως «συνοδευτικό» έργο. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» τον Φεβρουάριο, η συμμετοχή της στο «Lies» σηματοδοτεί την επιστροφή της σε νέο υλικό, έστω και ως guest καλλιτέχνης.

Πέρα από τη μουσική συνεργασία, ο Zach Bryan ετοιμάζεται για μια εκτεταμένη περιοδεία που έχει προγραμματιστεί για το 2027. Η περιοδεία θα καλύψει τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, ξεκινώντας τον Απρίλιο από τη Minneapolis. Το πρόγραμμα των εμφανίσεων περιλαμβάνει ένα εναλλασσόμενο ρόστερ καλεσμένων, με ονόματα όπως οι Vance Joy, Emma Ogier, Gabriella Rose, και ο John Foggerty των Creedence Clearwater Revival ως «ειδικός καλεσμένος». Ο Zach Bryan έχει ήδη περάσει μεγάλο μέρος του 2026 σε περιοδεία, με συμμετοχές καλλιτεχνών όπως οι Dijon, MJ Lenderman, Alabama Shakes, Kings of Leon, και Gregory Alan Isakov.

Η συνεργασία αυτή υπενθυμίζει την ευελιξία και την ικανότητα της Lana Del Rey να ενσωματώνεται σε διαφορετικά μουσικά ύφη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την αυξανόμενη δημοτικότητα του Zach Bryan στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

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