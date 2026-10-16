Μουσική 16.10.2026

Lana Del Rey και Zach Bryan ενώνουν τις φωνές τους στο νέο τραγούδι «Lies»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Lana Del Rey και ο Zach Bryan ενώνουν τις φωνές τους στο «Lies», ένα απρόσμενο μουσικό collab που περιλαμβάνεται στο νέο EP του τραγουδιστή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lana Del Rey συμμετέχει στο νέο τραγούδι «Lies» του Zach Bryan.
  • Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο EP «Young Manhood and Other Donatable Organs» του Zach Bryan.
  • Η συνεργασία σηματοδοτεί την επιστροφή της Lana Del Rey σε νέο υλικό μετά από ανακοίνωση άλμπουμ.
  • Ο Zach Bryan ετοιμάζεται για εκτεταμένη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Αυστραλία το 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lana Del Rey, μετά από μια περίοδο εστίασης στα επερχόμενα μουσικά της έργα, επανεμφανίζεται στο προσκήνιο με μια ξεχωριστή συνεργασία. Η βραβευμένη καλλιτέχνιδα συμμετέχει στο νέο τραγούδι «Lies», το οποίο υπογράφει ο Zach Bryan. Η ανακοίνωση έγινε μέσω της επίσημης κυκλοφορίας του κομματιού, το οποίο αποτελεί μέρος του πρόσφατα διαθέσιμου EP του Zach Bryan, με τίτλο Young Manhood and Other Donatable Organs.

Η Lana Del Rey ποζάρει με ροζ φόρεμα και ροζ γάντια για την προώθηση του νέου της τραγουδιού.
https://www.instagram.com/honeymoon/

Η συνύπαρξη της Lana Del Rey με τον Zach Bryan αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τους λάτρεις της εναλλακτικής country και pop μουσικής. Το «Lies» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δισκογραφικής δραστηριότητας του Zach Bryan, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε το φιλόδοξο, 25-τραγουδο άλμπουμ του With Heaven on Top τον Ιανουάριο, συνοδευόμενο από μια ακουστική εκδοχή. Η δισκογραφία του καλλιτέχνη περιλαμβάνει επίσης το άλμπουμ The Great American Bar Scene από το 2024 και το προσωπικό, αυτοτιτλοφορούμενο LP του 2023.

Διάβασε επίσης: Alicia Crowder: Έγκυος για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια του «Tell Me Lies»

Η συνεργασία αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου η Lana Del Rey είχε προαναγγείλει το όγδοο άλμπουμ της, το οποίο περιγράφεται ως «συνοδευτικό» έργο. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» τον Φεβρουάριο, η συμμετοχή της στο «Lies» σηματοδοτεί την επιστροφή της σε νέο υλικό, έστω και ως guest καλλιτέχνης.

Πέρα από τη μουσική συνεργασία, ο Zach Bryan ετοιμάζεται για μια εκτεταμένη περιοδεία που έχει προγραμματιστεί για το 2027. Η περιοδεία θα καλύψει τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, ξεκινώντας τον Απρίλιο από τη Minneapolis. Το πρόγραμμα των εμφανίσεων περιλαμβάνει ένα εναλλασσόμενο ρόστερ καλεσμένων, με ονόματα όπως οι Vance Joy, Emma Ogier, Gabriella Rose, και ο John Foggerty των Creedence Clearwater Revival ως «ειδικός καλεσμένος». Ο Zach Bryan έχει ήδη περάσει μεγάλο μέρος του 2026 σε περιοδεία, με συμμετοχές καλλιτεχνών όπως οι Dijon, MJ Lenderman, Alabama Shakes, Kings of Leon, και Gregory Alan Isakov.

Η συνεργασία αυτή υπενθυμίζει την ευελιξία και την ικανότητα της Lana Del Rey να ενσωματώνεται σε διαφορετικά μουσικά ύφη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την αυξανόμενη δημοτικότητα του Zach Bryan στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lana Del Rey Zach Bryan ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
FY x Kidd: Το «Lefta & Jewels» μόλις κυκλοφόρησε και μετρά ήδη χιλιάδες βίντεο στο TikTok

FY x Kidd: Το «Lefta & Jewels» μόλις κυκλοφόρησε και μετρά ήδη χιλιάδες βίντεο στο TikTok

16.10.2026
Επόμενο
Olivia Rodrigo x Chappell Roan: Το «Expectations» κυκλοφορεί με 80s αισθητική

Olivia Rodrigo x Chappell Roan: Το «Expectations» κυκλοφορεί με 80s αισθητική

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project
Μουσικά Νέα

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project

16.10.2026
Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Μουσικά Νέα

Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

16.10.2026
Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή

16.10.2026
Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson
Μουσικά Νέα

Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson

16.10.2026
Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»
Μουσική

Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»

16.10.2026
Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!
Μουσικά Νέα

Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!

16.10.2026
Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε
Μουσικά Νέα

Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε

16.10.2026
Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!

16.10.2026
Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece
EUROVISION

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο