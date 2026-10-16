Zara Larsson: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο music video για το «Blue Moon»

Η Σουηδή pop star παρουσίασε το video clip για ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια από το album «Midnight Sun», δίνοντας νέα πνοή στο τραγούδι

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το music video για το τραγούδι «Blue Moon» της Zara Larsson.

Το βίντεο είναι για τραγούδι από το πέμπτο album της, «Midnight Sun».

Τη σκηνοθεσία του video ανέλαβε η Charlotte Rutherford.

Η Zara Larsson θεωρεί το «Blue Moon» σημαντικό και «αδελφό» τραγούδι του δίσκου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zara Larsson αποδίδει φόρο τιμής σε ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζει από το πέμπτο στούντιο album της, «Midnight Sun», κυκλοφορώντας το επίσημο music video για το «Blue Moon». Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας έγινε από την ίδια την καλλιτέχνιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χιλιάδες θαυμαστές της παγκοσμίως. Το οπτικοακουστικό έργο έκανε την πρεμιέρα του στις 15 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις.

Τη σκηνοθεσία του video για το «Blue Moon» ανέλαβε η Charlotte Rutherford, μια συνεργάτιδα που η Zara Larsson εμπιστεύεται και εκτιμά ιδιαίτερα. Η Charlotte Rutherford έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης αισθητικής της καριέρας της Σουηδής pop star, και η νέα τους συνεργασία αναμένεται να προσδώσει οπτική ταυτότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι.

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Η ίδια η Zara Larsson έχει εκφράσει την έντονη επιθυμία της να αναδείξει περισσότερο το «Blue Moon», θεωρώντας το μουσικά άρρηκτα συνδεδεμένο με το album «Midnight Sun». Το χαρακτηρίζει ως το «αδελφό» τραγούδι του ομώνυμου δίσκου, πιστεύοντας πως αξίζει την προσοχή του κοινού και ένα ξεχωριστό music video. Αυτή η προσωπική σύνδεση της καλλιτέχνιδας με το κομμάτι υπογραμμίζει τη σημασία του για την καλλιτεχνική της έκφραση.

Το «Blue Moon» περιλαμβάνεται στο «Midnight Sun», το πέμπτο στούντιο album της Zara Larsson, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Ο δίσκος κατάφερε να εισχωρήσει στα σημαντικότερα μουσικά charts, φτάνοντας έως τη θέση No.36 του αμερικανικού Billboard 200. Η κυκλοφορία του νέου video clip αποτελεί μια προσπάθεια να δοθεί νέα ώθηση σε ένα τραγούδι που η Zara Larsson θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, προσφέροντας στους ακροατές της έναν επιπλέον τρόπο να συνδεθούν με τον κόσμο του «Midnight Sun».

Η Zara Larsson συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την καλλιτεχνική της εξέλιξη, και η νέα της οπτικοακουστική δημιουργία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

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