Life 16.10.2026

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 8 απλές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αφήσεις πίσω το άγχος της εβδομάδας και να απολαύσεις το Σαββατοκύριακό σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Γράψε τις τρεις προτεραιότητες της Δευτέρας για να ξεκινήσεις την εβδομάδα οργανωμένα.
  • Κάνε μια μικρή χάρη στον μελλοντικό εαυτό σου ετοιμάζοντας πράγματα για τη Δευτέρα.
  • Τακτοποίησε τον χώρο εργασίας σου για 5-10 λεπτά για να κλείσεις τον κύκλο της εβδομάδας.
  • Οργάνωσε τα σχέδια του Σαββατοκύριακου για να αποφύγεις πανικό και να έχεις αυθόρμητες στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νιώθεις ότι το άγχος της εβδομάδας σε ακολουθεί ακόμη και στον καναπέ σου, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις τη ρουτίνα της Παρασκευής σου. Παρασκευή απόγευμα, το μόνο που θέλεις είναι να κλείσεις το laptop, να βάλεις μουσική και να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακό σου. Κι όμως, κάπου ανάμεσα στα μηνύματα που δεν απάντησες, στις εκκρεμότητες που άφησες πίσω και σε όσα έχεις να κάνεις τη Δευτέρα, το μυαλό σου αρνείται να κατεβάσει ταχύτητα.

Pexels
Pexels

Η λύση μπορεί να είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι. Μια μικρή ρουτίνα στο τέλος της εβδομάδας, γνωστή και ως Friday reset, μπορεί να σε βοηθήσει να οργανωθείς καλύτερα και να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου χωρίς να σκέφτεσαι διαρκώς τη δουλειά. Δες τι αξίζει να δοκιμάσεις.

Διάβασε επίσης: Οι 4 τύποι που υπάρχουν σε κάθε pre-drinks – Εσύ ποιος είσαι στην παρέα;

1. Γράψε τις τρεις προτεραιότητες της Δευτέρας

Αντί να προσπαθείς να θυμάσαι όλες τις εκκρεμότητές σου, σημείωσε τα τρία σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνεις την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, θα ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, χωρίς να πελαγώσεις από το πρώτο λεπτό.

Pexels
Pexels

2. Κάνε μια μικρή χάρη στον μελλοντικό εαυτό σου

Ετοίμασε την τσάντα σου, έλεγξε το ημερολόγιό σου ή άφησε έτοιμα όσα θα χρειαστείς τη Δευτέρα. Μπορεί να σου φαίνεται ασήμαντο, αλλά αυτές οι μικρές κινήσεις κάνουν την επιστροφή στη ρουτίνα πολύ πιο εύκολη.

3. Τακτοποίησε το γραφείο σου

Δεν χρειάζεται να κάνεις γενική καθαριότητα. Αφιέρωσε μόλις 5-10 λεπτά για να πετάξεις ό,τι δεν χρειάζεσαι, να οργανώσεις τα χαρτιά σου και να καθαρίσεις την επιφάνεια εργασίας σου. Ένας πιο τακτοποιημένος χώρος μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις ότι κλείνεις πραγματικά έναν κύκλο.

Γυναικείο χέρι χρησιμοποιεί λάδι προσώπου και εργαλεία ομορφιάς ως μέρος του βραδινού ritual για χαλάρωση.
Pexels

4. Θυμήσου τι κατάφερες αυτή την εβδομάδα

Πριν εστιάσεις σε όσα δεν πρόλαβες, σκέψου τι πήγε καλά. Ολοκλήρωσες ένα δύσκολο project; Βρήκες χρόνο για γυμναστική; Κατάφερες να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο; Αναγνώρισε τις μικρές νίκες σου και μην αντιμετωπίζεις κάθε εβδομάδα σαν μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων.

5. Οργάνωσε τα σχέδιά σου για το Σαββατοκύριακο

Έλεγξε αν έχεις κανονίσει κάποια έξοδο, ραντεβού ή υποχρέωση. Αν χρειάζεται να συνεννοηθείς με φίλους ή με το ταίρι σου, κάν’ το εγκαίρως. Έτσι, αποφεύγεις τα τελευταία λεπτά πανικού και αφήνεις περισσότερο χώρο για αυθόρμητες στιγμές.

Γυναίκα με σγουρά μαλλιά διαβάζει βιβλίο μέσα σε μπανιέρα με αφρό, ως μέρος του βραδινού ritual χαλάρωσης.
Pexels

6. Βάλε σε τάξη τα σημεία που γεμίζουν πράγματα

Η είσοδος του σπιτιού, ο πάγκος της κουζίνας και το τραπέζι συχνά καταλήγουν να φιλοξενούν τα πάντα. Δώσε τους δέκα λεπτά προσοχής, βάλε κάθε αντικείμενο στη θέση του και απόλαυσε έναν πιο ήρεμο χώρο όταν επιστρέψεις σπίτι.

Γυναίκα με γυαλιά εργάζεται στο γραφείο της, παρακολουθώντας μια βιντεοκλήση, για καλύτερη στάση σώματος.
Pexels

7. Κάνε έναν γρήγορο έλεγχο στο ψυγείο

Πριν ξεκινήσεις τις αγορές του Σαββατοκύριακου, δες τι έχεις ήδη. Σημείωσε τι λείπει και σκέψου δύο-τρία εύκολα γεύματα. Θα γλιτώσεις χρόνο, περιττά έξοδα και το κλασικό «τι θα φάμε σήμερα;».

8. Κάνε ένα μικρό digital detox

Κλείσε τις περιττές καρτέλες, βάλε σε σίγαση τις ειδοποιήσεις που δεν χρειάζεσαι και άφησε για λίγο το κινητό στην άκρη. Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείς από τα social media για δύο ημέρες. Αρκεί να δώσεις στον εαυτό σου λίγο χρόνο χωρίς συνεχή notifications.

Pexels
Pexels

Το μυστικό είναι να μην το παρακάνεις

Δεν χρειάζεται να κάνεις και τα οκτώ πράγματα κάθε Παρασκευή. Διάλεξε τρία έως πέντε που ταιριάζουν περισσότερο στη ζωή σου και αφιέρωσε περίπου 15-20 λεπτά για να τα ολοκληρώσεις. Στόχος δεν είναι να γεμίσεις την Παρασκευή σου με ακόμη περισσότερες υποχρεώσεις. Είναι να κλείσεις την εβδομάδα με πιο καθαρό μυαλό, ώστε το Σαββατοκύριακο να είναι πραγματικά δικό σου. Γιατί, ναι, δικαιούσαι να χαλαρώσεις ακόμη κι αν δεν έχουν γίνει όλα.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

άγχος σαββατοκύριακο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Sean McGirr «κλείνει» το κεφάλαιό του στον Alexander McQueen

Ο Sean McGirr «κλείνει» το κεφάλαιό του στον Alexander McQueen

16.10.2026
Επόμενο
Ο A$AP Rocky επιστρέφει με νέο single και δίνει μια πρώτη γεύση από το «Don’t Be Dumb – Disc 2»

Ο A$AP Rocky επιστρέφει με νέο single και δίνει μια πρώτη γεύση από το «Don’t Be Dumb – Disc 2»

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω
Life

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω

16.10.2026
3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Life

3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

16.10.2026
Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις
Life

Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις

16.10.2026
Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα
Food

Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα

16.10.2026
Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους
Life

Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ
Fashion

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

16.10.2026
5 αλήθειες για τις διακοπές με τον κολλητό σου που κανείς δεν σου λέει
Life

5 αλήθειες για τις διακοπές με τον κολλητό σου που κανείς δεν σου λέει

16.10.2026
Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας
Beauty

Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας

16.10.2026
Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου
Life

Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο