Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Ανακάλυψε 8 απλές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αφήσεις πίσω το άγχος της εβδομάδας και να απολαύσεις το Σαββατοκύριακό σου

Με μια ματιά Γράψε τις τρεις προτεραιότητες της Δευτέρας για να ξεκινήσεις την εβδομάδα οργανωμένα.

Κάνε μια μικρή χάρη στον μελλοντικό εαυτό σου ετοιμάζοντας πράγματα για τη Δευτέρα.

Τακτοποίησε τον χώρο εργασίας σου για 5-10 λεπτά για να κλείσεις τον κύκλο της εβδομάδας.

Οργάνωσε τα σχέδια του Σαββατοκύριακου για να αποφύγεις πανικό και να έχεις αυθόρμητες στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νιώθεις ότι το άγχος της εβδομάδας σε ακολουθεί ακόμη και στον καναπέ σου, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις τη ρουτίνα της Παρασκευής σου. Παρασκευή απόγευμα, το μόνο που θέλεις είναι να κλείσεις το laptop, να βάλεις μουσική και να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακό σου. Κι όμως, κάπου ανάμεσα στα μηνύματα που δεν απάντησες, στις εκκρεμότητες που άφησες πίσω και σε όσα έχεις να κάνεις τη Δευτέρα, το μυαλό σου αρνείται να κατεβάσει ταχύτητα.

Η λύση μπορεί να είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι. Μια μικρή ρουτίνα στο τέλος της εβδομάδας, γνωστή και ως Friday reset, μπορεί να σε βοηθήσει να οργανωθείς καλύτερα και να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου χωρίς να σκέφτεσαι διαρκώς τη δουλειά. Δες τι αξίζει να δοκιμάσεις.

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1. Γράψε τις τρεις προτεραιότητες της Δευτέρας

Αντί να προσπαθείς να θυμάσαι όλες τις εκκρεμότητές σου, σημείωσε τα τρία σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνεις την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, θα ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, χωρίς να πελαγώσεις από το πρώτο λεπτό.

2. Κάνε μια μικρή χάρη στον μελλοντικό εαυτό σου

Ετοίμασε την τσάντα σου, έλεγξε το ημερολόγιό σου ή άφησε έτοιμα όσα θα χρειαστείς τη Δευτέρα. Μπορεί να σου φαίνεται ασήμαντο, αλλά αυτές οι μικρές κινήσεις κάνουν την επιστροφή στη ρουτίνα πολύ πιο εύκολη.

3. Τακτοποίησε το γραφείο σου

Δεν χρειάζεται να κάνεις γενική καθαριότητα. Αφιέρωσε μόλις 5-10 λεπτά για να πετάξεις ό,τι δεν χρειάζεσαι, να οργανώσεις τα χαρτιά σου και να καθαρίσεις την επιφάνεια εργασίας σου. Ένας πιο τακτοποιημένος χώρος μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις ότι κλείνεις πραγματικά έναν κύκλο.

4. Θυμήσου τι κατάφερες αυτή την εβδομάδα

Πριν εστιάσεις σε όσα δεν πρόλαβες, σκέψου τι πήγε καλά. Ολοκλήρωσες ένα δύσκολο project; Βρήκες χρόνο για γυμναστική; Κατάφερες να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο; Αναγνώρισε τις μικρές νίκες σου και μην αντιμετωπίζεις κάθε εβδομάδα σαν μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων.

5. Οργάνωσε τα σχέδιά σου για το Σαββατοκύριακο

Έλεγξε αν έχεις κανονίσει κάποια έξοδο, ραντεβού ή υποχρέωση. Αν χρειάζεται να συνεννοηθείς με φίλους ή με το ταίρι σου, κάν’ το εγκαίρως. Έτσι, αποφεύγεις τα τελευταία λεπτά πανικού και αφήνεις περισσότερο χώρο για αυθόρμητες στιγμές.

6. Βάλε σε τάξη τα σημεία που γεμίζουν πράγματα

Η είσοδος του σπιτιού, ο πάγκος της κουζίνας και το τραπέζι συχνά καταλήγουν να φιλοξενούν τα πάντα. Δώσε τους δέκα λεπτά προσοχής, βάλε κάθε αντικείμενο στη θέση του και απόλαυσε έναν πιο ήρεμο χώρο όταν επιστρέψεις σπίτι.

7. Κάνε έναν γρήγορο έλεγχο στο ψυγείο

Πριν ξεκινήσεις τις αγορές του Σαββατοκύριακου, δες τι έχεις ήδη. Σημείωσε τι λείπει και σκέψου δύο-τρία εύκολα γεύματα. Θα γλιτώσεις χρόνο, περιττά έξοδα και το κλασικό «τι θα φάμε σήμερα;».

8. Κάνε ένα μικρό digital detox

Κλείσε τις περιττές καρτέλες, βάλε σε σίγαση τις ειδοποιήσεις που δεν χρειάζεσαι και άφησε για λίγο το κινητό στην άκρη. Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείς από τα social media για δύο ημέρες. Αρκεί να δώσεις στον εαυτό σου λίγο χρόνο χωρίς συνεχή notifications.

Το μυστικό είναι να μην το παρακάνεις

Δεν χρειάζεται να κάνεις και τα οκτώ πράγματα κάθε Παρασκευή. Διάλεξε τρία έως πέντε που ταιριάζουν περισσότερο στη ζωή σου και αφιέρωσε περίπου 15-20 λεπτά για να τα ολοκληρώσεις. Στόχος δεν είναι να γεμίσεις την Παρασκευή σου με ακόμη περισσότερες υποχρεώσεις. Είναι να κλείσεις την εβδομάδα με πιο καθαρό μυαλό, ώστε το Σαββατοκύριακο να είναι πραγματικά δικό σου. Γιατί, ναι, δικαιούσαι να χαλαρώσεις ακόμη κι αν δεν έχουν γίνει όλα.

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