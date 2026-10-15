Οι 4 τύποι που υπάρχουν σε κάθε pre-drinks – Εσύ ποιος είσαι στην παρέα;

Είσαι ο DJ της παρέας ο ψυχολόγος που αναλύει τα ερωτικά όλων ή αυτός που θέλει να φύγει από νωρίς τότε ανακάλυψε τους ρόλους που έχουμε όλοι στα pre-drinks

Με μια ματιά Ο DJ της παρέας αναλαμβάνει τη μουσική, πιστεύοντας ότι ξέρει καλύτερα τι πρέπει να ακούγεται.

Ο ψυχολόγος της παρέας ακούει, αναλύει και δίνει συμβουλές για ερωτικά θέματα.

Ο τύπος που είναι έτοιμος να φύγει ρωτάει συνεχώς για την ώρα αναχώρησης, αλλά μπορεί να μείνει.

Ο οργανωτής φροντίζει για τα πλάνα, τις ώρες και τις τοποθεσίες, προσπαθώντας να συντονίσει την παρέα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει πάντα εκείνη η στιγμή πριν από την έξοδο που μαζεύεσαι με την παρέα για pre-drinks και λες με απόλυτη σιγουριά «θα πιούμε ένα ποτάκι και μετά θα φύγουμε». Spoiler alert: κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα φύγετε, ενώ το «ένα ποτάκι» είναι μάλλον η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση της βραδιάς. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, τα pre-drinks σπάνια είναι απλώς μια γρήγορη στάση πριν από το club. Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία με μουσική στη διαπασών, ατελείωτο κουτσομπολιό, outfit checks μπροστά στον καθρέφτη, αναλύσεις για πρώην και situationships, αλλά και εκείνες τις αυθόρμητες συζητήσεις που ξεκινούν από το πουθενά και καταλήγουν να γίνονται το highlight της βραδιάς.

Κάπου ανάμεσα στο πρώτο ποτό, στο «βάλε αυτό το τραγούδι» και στο «κορίτσια, πρέπει να σας πω τι έγινε», αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι πραγματικοί χαρακτήρες της παρέας. Υπάρχει πάντα εκείνος που αναλαμβάνει τη μουσική σαν να παίζει σε μεγάλο φεστιβάλ, εκείνη που έχει μετατρέψει το σαλόνι σε προσωπικό της γραφείο ψυχοθεραπείας, αλλά και αυτός που έχει ήδη φορέσει το jacket του, έχει τσεκάρει πόσο απέχει το σπίτι του και περιμένει υπομονετικά να αποφασίσουν οι υπόλοιποι πότε θα ξεκινήσουν. Και φυσικά, δεν λείπει ποτέ ο οργανωτικός τύπος που προσπαθεί να συντονίσει μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε για το πού θα βγουν.

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1. Ο DJ της παρέας: Το AUX είναι προσωπική σου υπόθεση

Δεν χρειάζεται να έχεις επαγγελματικό εξοπλισμό. Αρκεί να έχεις ένα κινητό, ένα ηχείο και την ακλόνητη πεποίθηση ότι ξέρεις καλύτερα από όλους τι πρέπει να ακούγεται. Εσύ είσαι αυτός που φτιάχνει playlist από το απόγευμα, αλλάζει τραγούδι πριν καν φτάσει στο ρεφρέν και λέει «περίμενε, αυτό πρέπει να το ακούσεις». Αν κάποιος τολμήσει να βάλει δικό του κομμάτι, τον κοιτάς σαν να μόλις ακύρωσε την έξοδο. Για σένα, η μουσική καθορίζει το mood, το mood καθορίζει τα πάντα και τα pre-drinks χωρίς σωστό soundtrack απλώς δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Το μόνο σου πρόβλημα; Μέχρι να τελειώσεις το DJ set σου, η μισή παρέα έχει ήδη αρχίσει να χορεύει και η άλλη μισή να φωνάζει ότι θα αργήσετε.

2. Ο ψυχολόγος της παρέας: Πες μου τι έγινε με τον πρώην

Εσύ δεν πηγαίνεις απλώς για ποτό. Πηγαίνεις για να ακούσεις, να αναλύσεις και να βγάλεις συμπεράσματα που ούτε η καλύτερη φίλη σου δεν είχε σκεφτεί. Ένα «τι κάνεις;» αρκεί για να ξεκινήσει μια συζήτηση 40 λεπτών για εκείνον που έστειλε μήνυμα μετά από τρεις εβδομάδες εξαφάνισης. Ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες, θυμάσαι ακριβώς τι ειπώθηκε στο τελευταίο date και έχεις ήδη αποφασίσει αν αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Η αγαπημένη σου ατάκα είναι «εγώ θα σου πω την αλήθεια, αλλά μην παρεξηγηθείς». Και φυσικά, όσο οι υπόλοιποι ετοιμάζονται να φύγουν, εσύ ζητάς ένα τελευταίο δεκάλεπτο για να ολοκληρώσεις τη συνεδρία. Το αστείο; Όταν έρθει η δική σου σειρά να μιλήσεις για τα ερωτικά σου, ξαφνικά δεν θέλεις συμβουλές. Θέλεις απλώς να σε ακούσουν. Κάτι σαν όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή.

3. Αυτός που είναι ήδη έτοιμος να φύγει: Παιδιά, τι ώρα θα πάμε

Εσύ είπες «ναι» στα pre-drinks, αλλά μέσα σου ήξερες ότι η πραγματική σου διάθεση ήταν για πιτζάμες, skincare και ένα επεισόδιο από τη σειρά που βλέπεις για τρίτη φορά. Παρ’ όλα αυτά, ετοιμάστηκες, ντύθηκες, έβαλες άρωμα και εμφανίστηκες στην ώρα σου. Ίσως και λίγο νωρίτερα, γιατί κάποιος πρέπει να κρατάει το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που φτάνεις, ξεκινάς τις ερωτήσεις: «Πότε φεύγουμε;», «Έχουμε κλείσει κάπου;», «Πόσο μακριά είναι;». Στις 23:00 έχεις ήδη ανακοινώσει ότι αύριο έχεις δουλειές, ακόμα κι αν αύριο είναι Κυριακή και η σημαντικότερη υποχρέωσή σου είναι να παραγγείλεις καφέ. Κι όμως, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είσαι τελικά ο τελευταίος που θα φύγει. Γιατί μόλις χαλαρώσεις, βρεις το σωστό τραγούδι και αρχίσεις να περνάς καλά, ξεχνάς ότι πριν από μία ώρα έψαχνες τρόπο να επιστρέψεις σπίτι.

4. Ο οργανωτής: Χωρίς εσένα, δεν θα έφευγε κανείς

Εσύ έχεις φροντίσει για όλα. Ξέρεις πού θα πάτε μετά, ποιος έχει εισιτήρια, ποιος θα πάρει ταξί και ποιος είπε «έρχομαι σε πέντε λεπτά» πριν από μισή ώρα. Στο group chat στέλνεις τοποθεσίες, ώρες και υπενθυμίσεις, ενώ στην πραγματική ζωή προσπαθείς να συντονίσεις ανθρώπους που δεν μπορούν να αποφασίσουν ούτε τι θα πιουν. Δεν ζητάς πολλά. Θέλεις μόνο να μην αλλάξει το πλάνο για έκτη φορά. Βέβαια, κατά βάθος ξέρεις ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

Τελικά, ποιος είσαι όταν ξεκινούν τα pre-drinks

Το καλύτερο με τα pre-drinks είναι ότι δεν χρειάζεται να ανήκεις μόνο σε μία κατηγορία. Μπορεί να ξεκινάς ως DJ, να καταλήγεις ψυχολόγος της παρέας και στις 00:30 να ψάχνεις το jacket σου για να φύγεις. Μπορεί, πάλι, να είσαι εκείνος που λέει «ένα ποτό μόνο» και τελικά να κλείνει το μαγαζί. Το θέμα δεν είναι ποιος ρόλος σου ταιριάζει περισσότερο, αλλά με ποιους ανθρώπους μπορείς να τον απολαύσεις. Γιατί οι καλύτερες βραδιές δεν είναι πάντα αυτές που καταλήγουν σε ένα γεμάτο dance floor. Είναι κι εκείνες που ξεκινούν με ένα ηχείο, λίγο κρασί, ατελείωτο κουτσομπολιό και μια παρέα που δεν θέλεις να αποχωριστείς.

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