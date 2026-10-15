Life 15.10.2026

Η νέα τάση στην κουζίνα είναι το μαγείρεμα χωρίς νερό – Γιατί συζητούν όλοι γι’ αυτή

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Η καινοτόμος μαγειρική μέθοδος που αξιοποιεί την υγρασία των τροφών υπόσχεται να διατηρήσει στο ακέραιο τις βιταμίνες και τη φυσική νοστιμιά των γευμάτων σου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το μαγείρεμα χωρίς νερό (waterless cooking) διατηρεί θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και γεύσεις.
  • Η μέθοδος αυτή μειώνει σημαντικά το υδατικό αποτύπωμα και την κατανάλωση νερού στην κουζίνα.
  • Το μαγείρεμα χωρίς νερό ελαχιστοποιεί την απώλεια θρεπτικών συστατικών και μειώνει τις θερμίδες.
  • Η τεχνική βασίζεται σε σκεύη με σφραγισμένα καπάκια που παγιδεύουν τον ατμό και μαγειρεύουν στους φυσικούς χυμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναλογιστείς τις καθημερινές σου συνήθειες στην κουζίνα, είναι σχεδόν βέβαιο πως το γέμισμα μιας κατσαρόλας με νερό για το βράσιμο των λαχανικών ή του κρέατος αποτελεί μια εντελώς μηχανική κίνηση. Παρόλα αυτά, αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση στερεί από τα γεύματά σου ένα τεράστιο ποσοστό των θρεπτικών τους συστατικών, ενώ παράλληλα επιβαρύνει σημαντικά τον πλανήτη. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση ακούει στο όνομα «waterless cooking», μια πρωτοποριακή τεχνική που καταφέρνει να διατηρήσει τις φυσικές γεύσεις, τις βιταμίνες και τις υφές των τροφίμων χρησιμοποιώντας ελάχιστο έως καθόλου προστιθέμενο νερό.

Unsplash
Unsplash

Η ιστορία αυτής της μεθόδου ξεκινά πίσω στις δεκαετίες του 1930 και 1940, όταν οι κατασκευαστές μαγειρικών σκευών άρχισαν να σχεδιάζουν σκεύη πολλαπλών στρώσεων, τοποθετώντας αλουμίνιο ή χαλκό ανάμεσα σε ανοξείδωτο ατσάλι για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Η πραγματική επανάσταση ήρθε με την εφεύρεση των σφραγισμένων καπακιών, τα οποία παγιδεύουν τον ατμό και επιτρέπουν στο φαγητό να σιγομαγειρεύεται μέσα στους ίδιους του τους χυμούς. Πέρα από τη μοναδική γεύση που προσφέρει, το μεγαλύτερο όφελος αυτής της τεχνικής είναι η δραστική μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος (water footprint), δηλαδή του συνολικού όγκου γλυκού νερού που καταναλώνουμε.

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Αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις τεράστιες ποσότητες νερού που δαπανώνται στον αγροτικό τομέα για την παραγωγή των τροφίμων, έχουμε την απόλυτη δύναμη να περιορίσουμε το νερό που σπαταλάμε κατά την προετοιμασία τους. Μέσω του «waterless cooking», οι τεχνικές του βρασίματος ή του σοταρίσματος αντικαθίστανται από τη φυσική υγρασία των φρούτων και των λαχανικών. Αν θέλεις να μάθεις πώς αυτή η συνήθεια θα απογειώσει την υγεία σου και ποιες νόστιμες συνταγές μπορείς να δοκιμάσεις αμέσως, συνέχισε να διαβάζεις.

Pexels
Pexels

Τα ανεκτίμητα οφέλη για την υγεία και τη σιλουέτα σου

Το παραδοσιακό βράσιμο οδηγεί στην απώλεια πολύτιμων υδατοδιαλυτών βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων, τα οποία καταλήγουν στο νερό που απορρίπτουμε. Αντίθετα, το «waterless cooking» ελαχιστοποιεί αυτή την απώλεια, προστατεύοντας τα φυτοθρεπτικά συστατικά και τα αντιοξειδωτικά που θωρακίζουν τον οργανισμό σου. Επιπλέον, η τεχνική αυτή καταργεί την ανάγκη προσθήκης λιπαρών ουσιών ή λαδιού για το σοτάρισμα, μειώνοντας τις θερμίδες του γεύματος. Ακόμη κι αν χρησιμοποιήσεις ελάχιστο λίπος, αυτό δεν οξειδώνεται, καθώς το μαγείρεμα γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία. Παράλληλα, η αυξημένη χρήση λαχανικών που απαιτεί η μέθοδος ενισχύει την ισορροπία στη διατροφή σου, ενώ η έντονη φυσική γεύση των τροφών κάνει περιττή τη χρήση αλατιού ή συντηρητικών.

Pexels
Pexels

Δύο αλμυρές δημιουργίες με κοτόπουλο και ρύζι

Για να δοκιμάσεις την τεχνική στην πράξη, μπορείς να ετοιμάσεις ένα πεντανόστιμο κοτόπουλο με λαχανικά. Τοποθετείς 4 στήθη κοτόπουλου στο ειδικό σκεύος και προσθέτεις ένα κομμένο μανιτάρι, ένα κρεμμύδι, δύο φλιτζάνια σπανάκι και δύο σκελίδες σκόρδο. Αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις θυμάρι, κλείνεις το καπάκι σε μέτρια φωτιά και, μόλις σχηματιστεί ο ατμός, χαμηλώνεις τη φωτιά μαγειρεύοντας για 20-25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν όλα τα υλικά. Μια άλλη εξαιρετική επιλογή είναι το πιλάφι λαχανικών. Βάζεις στο σκεύος ένα φλιτζάνι πλυμένο ρύζι basmati, δύο φλιτζάνια αναμεικτα λαχανικά (καρότα, αρακά, καλαμπόκι), ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, κύμινο, κουρκουμά και αλάτι. Κλείνεις το καπάκι σε μέτρια φωτιά και, μόλις δημιουργηθεί η σφράγιση ατμού, χαμηλώνεις στο ελάχιστο για 15-20 λεπτά μέχρι το ρύζι να απορροφήσει όλη την υγρασία.

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διατροφή μαγειρική Νερό
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