Brendan Fraser – Rachel Weisz: Το reunion του «The Mummy» που όλοι περίμεναν εδώ και 25 χρόνια

Με μια ματιά Brendan Fraser και Rachel Weisz επανενώνονται για το "The Mummy 4" μετά από 25 χρόνια.

Η νέα ταινία θα αγνοήσει τα γεγονότα της τρίτης ταινίας και θα επαναφέρει το δίδυμο Rick και Evelyn.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Το "The Mummy 4" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που κάνει την επιστροφή του «The Mummy» ακόμη πιο ξεχωριστή, αυτό είναι η ευκαιρία να δεις ξανά μαζί τον Brendan Fraser και τη Rachel Weisz, το δίδυμο που έδωσε ζωή στους αξέχαστους Rick O’Connell και Evelyn Carnahan. Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν μαζί στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της τέταρτης ταινίας του franchise, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια. Από την πρώτη τους συνάντηση στην ταινία του 1999 μέχρι το «The Mummy Returns» το 2001, οι χαρακτήρες τους έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της επιτυχίας της σειράς. Τώρα, 25 χρόνια μετά την τελευταία κοινή τους εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, ο Rick και η Evelyn ετοιμάζονται να επιστρέψουν σε μια νέα περιπέτεια, με το «The Mummy 4» να έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου 2027.

Οι πρώτες κοινές εικόνες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας στο Λονδίνο έφεραν ξανά στο προσκήνιο τον Brendan Fraser και τη Rachel Weisz στους ρόλους που τους συνέδεσαν με μία από τις πιο επιτυχημένες περιπέτειες της κινηματογραφικής τους πορείας. Ο Fraser επιστρέφει ως Rick O’Connell, ο περιπετειώδης ήρωας που συνδύαζε τη δράση με το χιούμορ, ενώ η Weisz ενσαρκώνει ξανά την Evelyn Carnahan, την αρχαιολόγο που εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας.

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Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν μαζί στην πρώτη ταινία «The Mummy» το 1999 και επέστρεψαν δύο χρόνια αργότερα στο «The Mummy Returns». Η χημεία τους, η περιπέτεια και το στοιχείο του υπερφυσικού ήταν μερικά από τα συστατικά που έκαναν τις ταινίες να ξεχωρίσουν και να αποκτήσουν φανατικό κοινό. Τώρα, η επιστροφή τους δημιουργεί την προσδοκία ότι η νέα ταινία θα καταφέρει να συνδέσει τη νοσταλγία με μια φρέσκια κινηματογραφική ιστορία.

Αν θυμάσαι την τρίτη ταινία της σειράς, «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor», που κυκλοφόρησε το 2008, θα γνωρίζεις ότι η Rachel Weisz δεν συμμετείχε σε αυτή. Τον ρόλο της Evelyn ανέλαβε τότε η Maria Bello, με αποτέλεσμα το κινηματογραφικό δίδυμο που είχε αγαπήσει το κοινό να μη βρεθεί ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη. Η επιστροφή της Weisz στο «The Mummy 4» αποτελεί, επομένως, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις για τη νέα ταινία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τέταρτη συνέχεια θα αγνοήσει τα γεγονότα της τρίτης ταινίας και θα επαναφέρει την ιστορία σε μια διαφορετική κατεύθυνση, δίνοντας ξανά χώρο στους χαρακτήρες του Rick και της Evelyn. Πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να ενθουσιάσει όσους ήθελαν να δουν τους δύο πρωταγωνιστές να επιστρέφουν μαζί στην περιπέτεια.

Η νέα ταινία βρίσκεται ήδη σε στάδιο γυρισμάτων και πίσω από την κάμερα βρίσκονται οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, το σκηνοθετικό δίδυμο που έχει συνδεθεί με τις ταινίες «Scream» και «Ready or Not». Το σενάριο υπογράφει ο David Coggeshall, ενώ στο καστ επιστρέφουν και άλλα γνώριμα πρόσωπα από το franchise, όπως οι John Hannah, Oded Fehr και Kevin J. O’Connor. Παράλληλα, στο νέο κεφάλαιο συμμετέχουν και οι Michael Johnston και Numan Acar, εμπλουτίζοντας το καστ με νέα πρόσωπα. Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν περιορισμένες, οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη φορά ο Rick και η Evelyn ή ποια θα είναι η νέα περιπέτεια που θα τους φέρει ξανά στο επίκεντρο.

Το «The Mummy 4» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου 2027. Η ημερομηνία αυτή δίνει στους fans αρκετό χρόνο για να ξαναθυμηθούν τις δύο πρώτες ταινίες και να προετοιμαστούν για την επιστροφή ενός κινηματογραφικού κόσμου που συνδύασε την αρχαιολογία, το μυστήριο, τη δράση και το χιούμορ. Μέχρι να αποκαλυφθούν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και να κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο trailer, η κοινή παρουσία του Brendan Fraser και της Rachel Weisz στα γυρίσματα είναι ήδη αρκετή για να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον. Γιατί, μερικές φορές, αυτό που θέλεις περισσότερο από μια νέα ταινία δεν είναι να αλλάξει τα πάντα, αλλά να σου επιστρέψει εκείνους τους χαρακτήρες που θυμάσαι και αγαπάς.

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