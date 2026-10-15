Η Catherine Zeta-Jones έχει μια νέα «φωνή» στο «Kill Jackie»…και είναι η δική της

Η Catherine Zeta-Jones επιστρέφει στην Ουαλία για τη σειρά «Kill Jackie» και μιλά με τη φυσική της προφορά για πρώτη φορά στην καριέρα της

Με μια ματιά Η Catherine Zeta-Jones συμμετέχει στη σειρά «Kill Jackie», γυρίζοντας στην πατρίδα της, την Ουαλία.

Για πρώτη φορά, η ηθοποιός υποδύεται χαρακτήρα με ουαλικές ρίζες και χρησιμοποιεί τη φυσική της προφορά.

Η εμπειρία θεωρείται προσωπική επιστροφή στις ρίζες, γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια για την καταγωγή της.

Στη σειρά, η Zeta-Jones υποδύεται μια έμπορο έργων τέχνης που κυνηγιέται από δολοφόνους, αναγκάζοντάς την να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Catherine Zeta-Jones βιώνει μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα της με τη συμμετοχή της στη νέα σειρά «Kill Jackie». Για πρώτη φορά, η παγκοσμίου φήμης σταρ υποδύεται έναν χαρακτήρα με ουαλικές ρίζες και, το σημαντικότερο, πραγματοποιεί γυρίσματα στην πατρίδα της, την Ουαλία. Αυτή η εμπειρία, όπως δηλώνει η ίδια, αποτελεί μια βαθιά προσωπική επιστροφή στις ρίζες της, γεμάτη συναισθήματα και υπερηφάνεια.

Η σειρά «Kill Jackie» έφερε την Catherine Zeta-Jones αντιμέτωπη με την πρόκληση να ενσαρκώσει έναν ρόλο άμεσα συνδεδεμένο με την καταγωγή της. Η ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή της για την ευκαιρία να γυρίσει ένα επεισόδιο στην πόλη Swansea, τη γενέτειρά της. «Είναι ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο, που εκτυλίσσεται στο Swansea, τη γενέτειρά μου», ανέφερε η Catherine Zeta-Jones, περιγράφοντας πώς η ηρωίδα της ανακαλύπτει στοιχεία που αλλάζουν τη ζωή της κατά την επιστροφή της στον τόπο καταγωγής της. Αυτή η σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα της ήταν, όπως τόνισε, «κάτι πολύ συγκινητικό και υπέροχο» που απόλαυσε ιδιαίτερα.

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Η Catherine Zeta-Jones δήλωσε «πολύ περήφανη» για τη συμμετοχή της σε ένα έργο που αντικατοπτρίζει τόσο έντονα την ουαλική της ταυτότητα και την προσωπική της πορεία. «Είμαι πολύ πατριώτισσα και πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Μπορείς να πάρεις το κορίτσι από την Ουαλία, αλλά δεν μπορείς ποτέ να βγάλεις την Ουαλία από το κορίτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αδιάρρηκτη σύνδεσή της με την πατρίδα της.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της συμμετοχής της Catherine Zeta-Jones στο «Kill Jackie» είναι η χρήση της φυσικής της, ουαλικής προφοράς. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της αισθάνθηκε απόλυτα ελεύθερη να μιλήσει με τη δική της φωνή στην οθόνη. «Κάθε φορά που με έχετε δει σε οποιαδήποτε δουλειά, χρησιμοποιώ κάποια άλλη προφορά. Έχω διάφορες προφορές αποθηκευμένες σε αυτό το σημείο του εγκεφάλου μου», αστειεύτηκε.

Η δυνατότητα να αφήσει στην άκρη τις «αποθηκευμένες» προφορές και να χρησιμοποιήσει τη δική της χαρακτηρίστηκε ως «απελευθερωτική». Η Catherine Zeta-Jones εξήγησε ότι η ανάγκη υιοθέτησης διαφορετικών προφορών για τους ρόλους της συχνά την αποσυντόνιζε, κάνοντάς την να εστιάζει σε μεμονωμένες λέξεις αντί για την υποκριτική τέχνη. «Το μόνο που σκέφτομαι είναι εκείνη η μία λέξη στη μέση του μονολόγου μου και αυτό με αποσυντονίζει. Δεν σκέφτομαι την υποκριτική. Σκέφτομαι μια λέξη και μερικές φορές εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου», παραδέχτηκε.

Catherine Zeta-Jones Gets ‘Emotional’ Filming ‘Kill Jackie’ in Her Welsh Hometown for First Time (Exclusive) https://t.co/YrEgXL6yQK — People (@people) October 14, 2026

Η χρήση της φυσικής της προφοράς διευκόλυνε επίσης τον αυτοσχεδιασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μια πτυχή που στο παρελθόν της προκαλούσε ανασφάλεια.

Η πλοκή του «Kill Jackie»

Στη σειρά «Kill Jackie», η Catherine Zeta-Jones, 57 ετών, ενσαρκώνει την Jackie Price, μια πλούσια έμπορο έργων τέχνης που ζει μια πολυτελή ζωή, έχοντας αφήσει πίσω της το παρελθόν της στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, η φαινομενικά ήρεμη ζωή της ανατρέπεται όταν ανακαλύπτει ότι μια επικίνδυνη ομάδα επαγγελματιών δολοφόνων, γνωστή ως «Οι Επτά Δαίμονες», έχει προσληφθεί για να τη σκοτώσει.

Πιστεύοντας ότι η απειλή προέρχεται από το παρελθόν της, η Jackie Price ενεργοποιεί τα παλιά της ένστικτα και ξεκινά μια αποστολή σε όλη την Ευρώπη. Στόχος της είναι να εξοντώσει τους «Επτά Δαίμονες» πριν προλάβουν να την πλήξουν. Το ταξίδι της την οδηγεί σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Αγγλίας και, φυσικά, της Ουαλίας, της πατρίδας της Catherine Zeta-Jones.

Η σειρά, βασισμένη στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Nick Harkaway, υπόσχεται έντονη δράση και ανατροπές, με την Catherine Zeta-Jones να δίνει μια δυναμική ερμηνεία σε έναν ρόλο που συνδυάζει το παρελθόν, την καταγωγή και την έντονη δράση.

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