Celeb News 15.10.2026

Kanye West: Το αστρονομικό ποσό που θα δώσει σε πρώην εργαζόμενό του

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Ο Kanye West καλείται να πληρώσει συνολικά 321000 δολάρια σε πρώην εργαζόμενό του για την υπόθεση της πολυτελούς έπαυλης στο Malibu
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Kanye West καλείται να πληρώσει 321.000 δολάρια στον πρώην εργαζόμενο Tony Saxon.
  • Το ποσό περιλαμβάνει 140.000 δολάρια αρχική αποζημίωση και 181.000 δολάρια για νομικά έξοδα.
  • Ο Tony Saxon ισχυρίστηκε τραυματισμό κατά την ανακαίνιση της έπαυλης στο Malibu.
  • Ο West έχει καταθέσει δική του αγωγή κατά του Saxon για παρεμπόδιση πώλησης ακινήτου.
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Το δικαστικό θρίλερ που αφορά τον Kanye West και τις εργασίες ανακαίνισης στην πολυτελή έπαυλή του στο Malibu, έφτασε σε μια νέα φάση. Μετά την αρχική απόφαση του Μαρτίου, όπου το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 140.000 δολαρίων στον εργάτη Tony Saxon, η υπόθεση πήρε νέα τροπή. Συγκεκριμένα, ο δικαστής Brock T. Hammond αποφάσισε την προσθήκη ενός επιπλέον ποσού 181.000 δολαρίων, το οποίο αφορά νομικά έξοδα και άλλες δαπάνες. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει το συνολικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο Ye στον Tony Saxon στα 321.000 δολάρια.

Ο Kanye West σε φωτογραφία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη διάγνωση αυτισμού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Tony Saxon είχε αρχικά ζητήσει πολύ μεγαλύτερο ποσό, συγκεκριμένα 1,7 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση, συν 1,2 εκατομμύρια δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 300.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα. Ένας από τους δικηγόρους του Tony Saxon, ο Ron Zambrano, εξέφρασε την εκτίμησή του για την προθυμία του δικαστή Hammond να εξετάσει το αίτημα για υψηλότερες αμοιβές. Ωστόσο, ο Ron Zambrano τόνισε ότι πιστεύει πως η αξία της εργασίας που προσέφεραν για να εξασφαλίσουν την αρχική απόφαση υπέρ του εντολέα του, υπερβαίνει το τελικό ποσό που καθόρισε ο δικαστής.

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Από την πλευρά του Ye, ο εκπρόσωπός του, Milo Yiannopoulos, σχολίασε την απόφαση, στρέφοντας τα πυρά του στον συνήγορο του Tony Saxon, Neama Rahmani. Ο Milo Yiannopoulos δήλωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα ήταν καταστροφική για «κάθε bottom feeder με συμφωνία προκαταβολής αμοιβής», και ιδιαίτερα «καταστροφική, συντριπτική και, ας τολμήσω να πω, ταιριαστά ταπεινωτική για τον κ. Rahmani».

Ο Kanye West στη συναυλία του στο Los Angeles, όπου η North West έκανε έκπληξη στο κοινό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αγωγή κατατέθηκε το 2023, με τον Tony Saxon να ισχυρίζεται ότι είχε τραυματίσει τη μέση του, ενώ εργαζόταν ασταμάτητα για να υλοποιήσει το όραμα του Ye να μετατρέψει την παραθαλάσσια έπαυλη του στο Malibu, η οποία είχε σχεδιαστεί από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando – σε έναν ενιαίο χώρο τύπου «bunker».

Ο Ye, από την πλευρά του, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Tony Saxon, χαρακτηρίζοντάς τον ως «υπερπληρωμένο και υπο-επαρκή» μη αδειοδοτημένο εργολάβο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την καταστροφή της αξίας του σπιτιού. Η έπαυλη πωλήθηκε τελικά έναντι 21 εκατομμυρίων δολαρίων, μια σημαντική ζημία δεδομένης της τιμής αγοράς των 57 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οι ένορκοι του Λος Άντζελες έκκριναν τον Ye υπεύθυνο για την παράλειψη πληρωμής εργοδοτικής ασφάλισης, απορρίπτοντας όμως τους επιπλέον ισχυρισμούς του Tony Saxon για αδικαιολόγητη απόλυση και απλήρωτες αμοιβές.

Καλλιτέχνης με γκρι μαλλιά και γένια, φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι και ένα διακοσμημένο σακάκι, με κάμερες στο παρασκήνιο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εν τω μεταξύ, ο Ye έχει καταθέσει αγωγή κατά του Tony Saxon, ισχυριζόμενος ότι παρεμπόδισε την πώληση της έπαυλης στο Malibu, εγγράφοντας μια ακατάλληλη προσημείωση στο ακίνητο και εξαπολύοντας μια «επιθετική εκστρατεία δημοσιότητας με σκοπό την πίεση στον Ye, την παρεμπόδιση πιθανών συναλλαγών και την απόσπαση πληρωμής για αμφισβητούμενες απαιτήσεις». Αυτή η αγωγή παραμένει εκκρεμής.

Ο Kanye West με κόκκινο καπέλο εμφανίζεται σε συναυλία στο Λος Άντζελες, ενώ η North West έκλεψε τις εντυπώσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η υπόθεση Tony Saxon αποτελεί μόνο μία από τις πολλές αστικές αγωγές που έχουν κατατεθεί κατά του Ye από δυσαρεστημένους πρώην υπαλλήλους τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν αναφέρει διάφορες περιπτώσεις διακρίσεων και κακών συνθηκών εργασίας στις εταιρείες του Ye, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής μόδας Yeezy και του πλέον κλειστού ιδιωτικού σχολείου Donda Academy.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις έχουν διευθετηθεί εξωδικαστικά, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Δύο ακόμη υποθέσεις αναμένεται να εκδικαστούν τον Φεβρουάριο.

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