Fashion 16.10.2026

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο ιδιαίτερος ψηλός γιακάς δίνει νέα πνοή στο κλασικό πουκάμισο και γίνεται η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει στα φθινοπωρινά outfits
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα funnel neck shirts είναι πουκάμισα με ψηλό, ιδιαίτερο γιακά που ανανεώνουν την κλασική γραμμή.
  • Ο ψηλός γιακάς δημιουργεί μια πιο σύγχρονη, αρχιτεκτονική σιλουέτα και γίνεται το κεντρικό στοιχείο του συνόλου.
  • Είναι ευκολοφόρετα και ευέλικτα, ταιριάζουν με office look ή πιο χαλαρές εμφανίσεις.
  • Λεπτομέρειες όπως σούρες ή ιδιαίτερα κουμπώματα κάνουν τη διαφορά σε αυτά τα πουκάμισα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι το κλασικό πουκάμισο δεν έχει πολλά περιθώρια για στιλιστικές εκπλήξεις, η νέα τάση της σεζόν έρχεται να σου αλλάξει γνώμη. Τα funnel neck shirts, δηλαδή τα πουκάμισα με ψηλό, ιδιαίτερο γιακά, ανανεώνουν ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας και δίνουν νέα διάσταση ακόμη και στα πιο απλά outfits. Η γνώριμη γραμμή του πουκαμίσου παραμένει, αλλά ο γιακάς αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και αρχιτεκτονική σιλουέτα.

https://www.instagram.com/whatgigiwears/
https://www.instagram.com/whatgigiwears/

Η συγκεκριμένη γραμμή έχει ήδη τραβήξει την προσοχή μέσα από τα πανωφόρια με ψηλό λαιμό και τώρα περνά σε ένα κομμάτι που φοράς όλο τον χρόνο, από το γραφείο μέχρι τις καθημερινές σου εξόδους. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το στιλ σου για να την υιοθετήσεις. Ένα διαφορετικό πουκάμισο αρκεί για να ανανεώσει τους συνδυασμούς που ήδη αγαπάς, προσθέτοντας μια fashion λεπτομέρεια χωρίς υπερβολές.

Διάβασε επίσης: Shopping edit: Tα embellished jeans που θα φορέσεις ξανά και ξανά

Τι είναι τα funnel neck shirts και γιατί ξεχωρίζουν

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο ψηλός γιακάς που πλαισιώνει τον λαιμό, θυμίζοντας τη γραμμή ενός funnel neck jacket. Σε αντίθεση με τον κλασικό, μυτερό γιακά που συναντάμε στα περισσότερα πουκάμισα, εδώ η λαιμόκοψη αποκτά περισσότερο όγκο και πιο καθαρή, γεωμετρική γραμμή. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που παραμένει κομψό και ευκολοφόρετο, αλλά δείχνει αρκετά διαφορετικό ώστε να τραβήξει την προσοχή.

https://www.instagram.com/valdominguezn/
https://www.instagram.com/valdominguezn/

Ένας ακόμη λόγος που η τάση έχει ενδιαφέρον είναι η ευελιξία της. Το funnel neck shirt μπορεί να φορεθεί με ένα tailored παντελόνι και loafers για ένα σύγχρονο office look ή με τζιν και sneakers για μια πιο χαλαρή εμφάνιση. Ο ιδιαίτερος γιακάς γίνεται το κεντρικό στοιχείο του συνόλου, επομένως δεν χρειάζεται να προσθέσεις πολλά αξεσουάρ για να πετύχεις ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Πώς να φορέσεις το πουκάμισο με ψηλό γιακά

Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους να υιοθετήσεις την τάση είναι να φορέσεις το πουκάμισο κάτω από ένα πουλόβερ με V λαιμόκοψη. Η αντίθεση ανάμεσα στον ψηλό γιακά και στο άνοιγμα του πλεκτού δημιουργεί ένα κομψό layering αποτέλεσμα, ιδανικό για τις ημέρες που η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει. Μπορείς να επιλέξεις ένα ριγέ πουκάμισο με ένα μονόχρωμο πουλόβερ, ώστε οι διαφορετικές γραμμές να ξεχωρίζουν χωρίς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

https://www.instagram.com/evaroncon_/
https://www.instagram.com/evaroncon_/

Για τις εμφανίσεις στο γραφείο, συνδύασέ το με ένα ψηλόμεσο παντελόνι σε ίσια γραμμή, μια διακριτική ζώνη και loafers. Αν προτιμάς πιο χαλαρό στιλ, ένα straight-leg τζιν και ένα μακρύ μάλλινο παλτό αρκούν για να αναδείξουν τον ιδιαίτερο γιακά. Οι γαλάζιες και λευκές ρίγες αποτελούν μια διαχρονική επιλογή, ενώ ένα μονόχρωμο σχέδιο σε λευκό ή γαλάζιο μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε μια minimal γκαρνταρόμπα.

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Η τάση δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος του γιακά. Ορισμένα σχέδια διαθέτουν σούρες στο μπροστινό μέρος, ιδιαίτερα κουμπώματα ή περισσότερο όγκο στο ύφασμα, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στην κλασική γραμμή του πουκαμίσου. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν το συγκεκριμένο κομμάτι να ξεχωρίζει, ακόμη κι όταν κινείται σε ουδέτερες αποχρώσεις.

Αν σκέφτεσαι να προσθέσεις ένα funnel neck shirt στην ντουλάπα σου, προτίμησε ένα σχέδιο που μπορείς να συνδυάσεις εύκολα με όσα ήδη έχεις. Ένα ριγέ πουκάμισο δίνει περισσότερο χαρακτήρα σε ένα απλό σύνολο, ενώ ένα μονόχρωμο σχέδιο είναι ιδανικό αν θέλεις να πειραματιστείς με διαφορετικές υφές και αξεσουάρ. Δώσε επίσης σημασία στη δομή του γιακά, ώστε να διατηρεί το σχήμα του και να παραμένει το βασικό στοιχείο της εμφάνισης.

https://www.instagram.com/newlook_faye/
https://www.instagram.com/newlook_faye/

Τα funnel neck shirts αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθείς από τα διαχρονικά κομμάτια για να ανανεώσεις το στιλ σου. Μερικές φορές, μια διαφορετική γραμμή είναι αρκετή για να μεταμορφώσει το πιο γνώριμο item της γκαρνταρόμπας σου και να του δώσει μια σύγχρονη, fashion-forward αισθητική.

Κεντρική Εικόνα: @newlook_faye

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fashion fashion trend πουκάμισο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Rolling Stones: Κυκλοφορούν τη deluxe έκδοση του «Foreign Tongues» με 5 νέα τραγούδια

The Rolling Stones: Κυκλοφορούν τη deluxe έκδοση του «Foreign Tongues» με 5 νέα τραγούδια

16.10.2026
Επόμενο
Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του

Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω
Life

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω

16.10.2026
3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Life

3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

16.10.2026
Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις
Life

Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις

16.10.2026
Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα
Food

Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα

16.10.2026
Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους
Life

Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ
Fashion

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

16.10.2026
5 αλήθειες για τις διακοπές με τον κολλητό σου που κανείς δεν σου λέει
Life

5 αλήθειες για τις διακοπές με τον κολλητό σου που κανείς δεν σου λέει

16.10.2026
Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας
Beauty

Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας

16.10.2026
Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου
Life

Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο