The Rolling Stones: Κυκλοφορούν τη deluxe έκδοση του «Foreign Tongues» με 5 νέα τραγούδια

Οι Rolling Stones επιφυλάσσουν μια έκπληξη στους fans τους με τη deluxe έκδοση του «Foreign Tongues», η οποία έχει 5 επιπλέον τραγούδια

Με μια ματιά Οι Rolling Stones κυκλοφορούν deluxe έκδοση του άλμπουμ «Foreign Tongues» με τίτλο «Foreign Tongues, Loose Lips».

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει πέντε νέα τραγούδια, εκ των οποίων τρία είναι ακυκλοφόρητα.

Το «Bad Luck Hideaway» είναι ντουέτο Jagger/Richards και το «Who You Callin’ Crazy» συνεργασία με τον Courtney Pine.

Η deluxe έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε βινύλιο, 2CD και ψηφιακές πλατφόρμες από 27 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Rolling Stones δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη όσον αφορά το άλμπουμ τους «Foreign Tongues». Η θρυλική μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας deluxe έκδοσης, με τίτλο «Foreign Tongues, Loose Lips», η οποία θα περιλαμβάνει πέντε νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις του αρχικού άλμπουμ. Η νέα αυτή κυκλοφορία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στις 27 Νοεμβρίου, πέντε μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία του «Foreign Tongues» τον Ιούλιο.

Το «Foreign Tongues, Loose Lips» θα εμπλουτίσει το δισκογραφικό έργο των Rolling Stones με επιπλέον μουσικό υλικό, προσφέροντας στους φίλους τους μια νέα οπτική γωνία στις δημιουργίες τους. Μεταξύ των νέων κομματιών περιλαμβάνεται το «Bad Luck Hideaway», ένα ντουέτο του Mick Jagger με τον Keith Richards, το οποίο είχε κυκλοφορήσει αρχικά ως bonus track στο iTunes και πρόσφατα έγινε διαθέσιμο και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες ως B-side του single «Mr. Charm».

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι η rock έχει ηλικία; Ο Mick Jagger γράφει ήδη τον επόμενο δίσκο

Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το «Who You Callin’ Crazy», μια συνεργασία με τον βρετανό σαξοφωνίστα Courtney Pine, το οποίο θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 16 Οκτωβρίου. Τα υπόλοιπα τρία τραγούδια που θα συμπεριληφθούν στην deluxe έκδοση είναι τα «Where There’s a Will», «Human Tide» και «She Still Comes Around», τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ στο παρελθόν.

Η νέα αυτή συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε διάφορες μορφές, προσφέροντας ποικιλία επιλογών στους θαυμαστές. Τα πέντε επιπλέον τραγούδια θα περιλαμβάνονται σε μια ξεχωριστή έκδοση βινυλίου, καθώς και σε μια deluxe 2CD έκδοση, ενώ θα είναι διαθέσιμα και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η έκδοση βινυλίου, η οποία θα είναι σε βαρύ κόκκινο βινύλιο, θα περιέχει τα πέντε τραγούδια του «Loose Lips» μαζί με το αρχικό άλμπουμ «Foreign Tongues».

Το «Foreign Tongues» είχε παραχθεί από τον Andrew Watt, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τους Rolling Stones για το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ τους «Hackney Diamonds» του 2023. Στο αρχικό άλμπουμ είχαν συμμετάσχει επίσης οι Steve Winwood, Robert Smith των The Cure, Paul McCartney, Bruno Mars, ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers Chad Smith, ο ντράμερ των Stones Steve Jordan και ο μπασίστας Darryl Jones.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχή δημιουργικότητα και την αφοσίωση των Rolling Stones στη μουσική τους παραγωγή, παρά τα πολλά χρόνια παρουσίας τους στη σκηνή. Η επέκταση του «Foreign Tongues» αποτελεί απόδειξη της επιθυμίας τους να προσφέρουν νέο υλικό στους πολυάριθμους φίλους τους παγκοσμίως.

Οι Rolling Stones συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής, με την ικανότητά τους να ανανεώνονται και να παραμένουν επίκαιροι. Η κυκλοφορία του «Foreign Tongues, Loose Lips» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της μπάντας, οι οποίοι ανυπομονούν να ακούσουν τα νέα αυτά κομμάτια.

Διάβασε επίσης: