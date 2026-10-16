Το «Street Fighter» και άλλες 3 ταινίες διεκδικούν την προσοχή σου – Ποια θα σαρώσει το box office

Με μια ματιά Η νέα ταινία «Street Fighter» αναμένεται να φέρει 25-35 εκατομμύρια δολάρια στο box office των ΗΠΑ.

Το θρίλερ επιβίωσης «Whalefall» στοχεύει σε 10-12 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων.

Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» για την Elizabeth Holmes αναμένεται να αποφέρει 7-8 εκατομμύρια δολάρια.

Το ριμέικ του «Sense and Sensibility» φιλοδοξεί να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κινηματογραφικό σύμπαν του «Street Fighter» ετοιμάζεται να κάνει την επανεμφάνισή του στις αίθουσες, με την Paramount να φιλοδοξεί να φέρει την ταινία στην κορυφή του box office. Με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 25 έως 35 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ταινία βασισμένη στο αγαπημένο βιντεοπαιχνίδι της Capcom αναμένεται να προσελκύσει το κοινό, παρά το υψηλό κόστος παραγωγής της.

Η νέα μεταφορά της σειράς «Street Fighter» από την Legendary και την Capcom, με κόστος παραγωγής 82 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρει τους Noah Centineo και Andrew Koji στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Paramount αναλαμβάνει τη διανομή, ενώ η ταινία, η οποία έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχικά είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της Legendary με τη Sony. Η πλοκή της ταινίας διαδραματίζεται το 1993, όπου δύο αποξενωμένοι μαχητές καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον.

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Η ιστορία του «Street Fighter» στον κινηματογράφο δεν είναι καινούργια. Η πρώτη live-action ταινία, που κυκλοφόρησε το 1994 με πρωταγωνιστή τον Jean-Claude Van Damme, στέφθηκε με εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ωστόσο, η συνέχεια, «Street Fighter: The Legend of Chun-Li» του 2009, αποδείχθηκε μια μεγάλη εμπορική αποτυχία, με έσοδα μόλις 12,8 εκατομμύρια δολάρια έναντι ενός προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων. Η φετινή επανεκκίνηση, σε σκηνοθεσία Kitao Sakurai, στοχεύει να αναβιώσει το franchise, προσδοκώντας ισχυρές εισπράξεις και στο εξωτερικό, όπου προβλέπονται περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια από 65 αγορές.

«Whalefall», «You Can See Everything» και «Sense and Sensibility»: Διαφορετικές στρατηγικές στο box office

Στη δεύτερη θέση των εκτιμήσεων βρίσκεται το θρίλερ επιβίωσης της Disney, «Whalefall», με αναμενόμενα έσοδα 10 έως 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία, με κόστος παραγωγής 60 εκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθεί έναν δύτη (Austin Abrams) που καταπίνεται από μια φάλαινα, έχοντας μόλις μία ώρα οξυγόνου για να βρει τρόπο διαφυγής. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Brian Duffield, ενώ οι πρώτες κριτικές κάνουν λόγο για ένα «διασκεδαστικό είδος pulp».

Την ίδια στιγμή, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της A24, «You Can See Everything», το οποίο εστιάζει στην Elizabeth Holmes, φαίνεται να έχει δυναμικές προοπτικές. Με προϋπολογισμό μόλις 7 εκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύει σε έσοδα 7 έως 8 εκατομμυρίων δολαρίων, μια αξιοσημείωτη επίδοση για ένα ντοκιμαντέρ, δεδομένου ότι πολλές μη-μουσικές ή συναυλιακές παραγωγές δυσκολεύονται να επιτύχουν παρόμοια ποσά ακόμη και στο σύνολο της εμπορικής τους πορείας. Το ντοκιμαντέρ, που δημιουργήθηκε από τους Nathan Fielder και Lance Oppenheim, προσφέρει μια «ακραιφνή» ματιά στην ιδρύτρια της Theranos, έναν μήνα πριν την έναρξη της ποινής φυλάκισής της. Με 100% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes, το «You Can See Everything» αναμένεται να επωφεληθεί από την εξαιρετική του υποδοχή και το θετικό word-of-mouth.

Τέλος, το ριμέικ του «Sense and Sensibility» από την Focus Features, με προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων δολαρίων, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντιπρόταση στις ταινίες δράσης, απευθυνόμενο σε ένα πιο ευρύ κοινό. Η προσαρμογή του κλασικού έργου της Jane Austen, με πρωταγωνίστριες τις Daisy Edgar-Jones και Esmé Creed-Miles ως τις αδελφές Elinor και Marianne Dashwood, ελπίζει να κερδίσει τους σινεφίλ, ακολουθώντας τα βήματα προηγούμενων επιτυχημένων μεταφορών του έργου της Jane Austen από την Focus Features, όπως το «Pride and Prejudice» (2005) και το «Emma» (2020). Η κλασική ταινία του Ang Lee του 1995, με τις Emma Thompson και Kate Winslet, είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας επτά Όσκαρ και 135 εκατομμύρια δολάρια.

Ο τρέχων μήνας Οκτώβριος έχει παρουσιάσει μια ασταθή εικόνα στο box office, με κάποιες ταινίες όπως το «Digger» του Tom Cruise και το «The Social Reckoning» του Aaron Sorkin να μην έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, ενώ άλλες, όπως το «Verity» και το «Other Mommy» με την Jessica Chastain, να κινούνται σε πιο μετριοπαθή επίπεδα. Η ελπίδα των κινηματογραφικών παραγωγών είναι ότι η έλευση αυτών των τεσσάρων νέων ταινιών θα δώσει ώθηση στις εισπράξεις, βελτιώνοντας την εικόνα σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, ο οποίος είχε καταγράψει ένα χαμηλό τριών δεκαετιών.

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