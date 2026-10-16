10 χρόνια μετά, ο Mac Miller επιστρέφει στα charts με το «Cinderella» – Το νέο obsession του TikTok

Το «Cinderella» του Mac Miller γίνεται ξανά viral στο TikTok, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, και επιστρέφει δυναμικά στα charts

Με μια ματιά Το τραγούδι "Cinderella" του Mac Miller, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, επανήλθε στο top 10 του Billboard 200.

Η αναβίωση του τραγουδιού οφείλεται κυρίως σε μια viral τάση στο TikTok, όπου χρησιμοποιήθηκε σε εκατομμύρια βίντεο.

Το "Cinderella" εξερευνά την αγάπη και την οικειότητα, με έμπνευση από την προσωπική ζωή του Mac Miller.

Η οικογένεια του Mac Miller κυκλοφόρησε πρόσφατα επετειακή έκδοση του άλμπουμ "The Divine Feminine", ενισχύοντας την αναβίωση του έργου του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «The Divine Feminine» του Mac Miller όχι μόνο γιορτάζει την επέτειό του, αλλά βλέπει και ένα από τα τραγούδια του, το «Cinderella», να γνωρίζει μια εκπληκτική αναβίωση. Το τραγούδι, που αρχικά κυκλοφόρησε το 2016, κατάφερε να εισέλθει ξανά στο top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα, ενώ ως single έφτασε στο Νο. 25 του Billboard Hot 100, καθιστώντας το το δεύτερο πιο επιτυχημένο single του Mac Miller ως βασικού καλλιτέχνη.

Η απροσδόκητη αυτή επιτυχία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε μια viral τάση στο TikTok, η οποία έφερε το τραγούδι στο προσκήνιο για μια νέα γενιά ακροατών. Εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας δημιούργησαν βίντεο χρησιμοποιώντας το «Cinderella» ως soundtrack, είτε για να αναδείξουν την ιδανική τους σχέση, είτε για να αναπολήσουν παλιές ερωτικές στιγμές. Η εκρηκτική του απήχηση στο TikTok, όπου χρησιμοποιήθηκε σε πάνω από 13 εκατομμύρια βίντεο, αποδεικνύει τη διαχρονική του δύναμη.

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Το «Cinderella», ένα οκτάλεπτο ερωτικό ταξίδι, γεννήθηκε στις αρχές του 2016, όταν ο παραγωγός Dahi έστειλε ένα sample κιθάρας από τον Sunni Colon στον Mac Miller. Μαζί με την Aja Grant, ολοκλήρωσαν το μεθυστικό instrumental, με τον Mac Miller να γράφει στίχους που αποτελούσαν μια ευθεία αντίδραση στο στερεότυπο της «σκληρής» αρρενωπότητας στη ραπ σκηνή. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα EastWest Studios στο Λος Άντζελες και στα Encore Studios στην Καλιφόρνια.

Ο Mac Miller, γνωστός για την εξέλιξή του από «frat rapper» σε έναν πιο πειραματικό μουσικό, εξερεύνησε τις πολυπλοκότητες της αγάπης και της οικειότητας, δίνοντας έμφαση στην «θηλυκή ενέργεια του πλανήτη». Η προσωπική του ζωή, και συγκεκριμένα η σχέση του με την Ariana Grande, που άρχισε να διαμορφώνεται την ίδια περίοδο, αποτέλεσε σημαντική έμπνευση. Όπως δήλωσε ο Dahi, «Υποθέτω ότι αφορούσε την Ariana. Όχι τόσο ότι εκείνη ήταν η μούσα του, αλλά όταν έγραφε ένα τραγούδι, ήταν πολύ επίκαιρο με αυτό που περνούσε εκείνη τη στιγμή».

Ο Ty Dolla $ign, ο οποίος ερμηνεύει το χαρακτηριστικό hook του τραγουδιού, θυμάται την αρχική του νευρικότητα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. «Θυμάμαι να είμαι νευρικός ενώ το έκανα,» λέει. Ο Mac Miller δεν ήταν παρών όταν ο Ty Dolla $ign ηχογραφούσε τα φωνητικά του εκτεταμένου ρεφρέν, το οποίο ζωγράφιζε μια έντονη εικόνα της προσμονής για μια ευφορική νύχτα με την γυναίκα που είχε βάλει στο μάτι.

Η αναβίωση του «Cinderella» αποδίδεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Υπάρχει μια αυξανόμενη νοσταλγία για τη μουσική του 2016, μια χρονιά που θεωρείται χρυσή εποχή στο hip-hop, με καλλιτέχνες όπως ο Fetty Wap να γνωρίζουν επίσης viral αναβίωση. Στη σύγχρονη εποχή της ανακάλυψης μουσικής, η επανεμφάνιση «ξεχασμένων» τραγουδιών στα charts έχει γίνει πιο συχνό φαινόμενο.

Επιπλέον, ο κατάλογος του Mac Miller ακούγεται περισσότερο τώρα από ό,τι όσο ζούσε, με σχεδόν 44 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Η σημερινή μουσική σκηνή, όπου το hip-hop δεν έχει την ίδια κυριαρχία στα charts όπως στο παρελθόν, αφήνει χώρο για τέτοιες αναβιώσεις.

Το «Cinderella» έχει συγκεντρώσει πάνω από 495,5 εκατομμύρια επίσημα streams στις ΗΠΑ, με 237,1 εκατομμύρια από αυτά να έχουν σημειωθεί μόνο το 2026. Το τραγούδι παραμένει σταθερά στο top 50 του Billboard Hot 100 για 22 εβδομάδες, ενώ ανεβαίνει και στο Rhythmic Airplay chart.

Ο Ty Dolla $ign, ο οποίος τώρα κλείνει τις εμφανίσεις του με τη συνεργασία αυτή, εκφράζει τα συναισθήματά του: «Είναι λίγο γλυκόπικρο, γιατί δεν είναι εδώ για να δει τους καρπούς των κόπων του. Αυτή είναι η δύναμη της τέχνης. Η άμεση ικανοποίηση δεν είναι αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε τις περισσότερες φορές. Πρέπει να αφήνεις τα πράγματα να ωριμάσουν και στον μαραθώνιο βλέπεις πόσο αντίκτυπο έχουν».

Η οικογένεια του Mac Miller έχει διαχειριστεί με ιδιαίτερη φροντίδα την κληρονομιά του καλλιτέχνη. Μια επετειακή έκδοση 10 ετών του «The Divine Feminine» κυκλοφόρησε πρόσφατα, περιλαμβάνοντας τρία νέα τραγούδια, οδηγώντας το άλμπουμ ξανά στο top 10 του Billboard 200. Η ανανεωμένη αγάπη για το «Cinderella» αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική του αξία και την ικανότητά του να αγγίζει τις καρδιές των ακροατών, ακόμα και πολλά χρόνια μετά.

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