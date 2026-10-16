Μουσικά Νέα 16.10.2026

10 χρόνια μετά, ο Mac Miller επιστρέφει στα charts με το «Cinderella» – Το νέο obsession του TikTok

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Cinderella» του Mac Miller γίνεται ξανά viral στο TikTok, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, και επιστρέφει δυναμικά στα charts
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "Cinderella" του Mac Miller, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, επανήλθε στο top 10 του Billboard 200.
  • Η αναβίωση του τραγουδιού οφείλεται κυρίως σε μια viral τάση στο TikTok, όπου χρησιμοποιήθηκε σε εκατομμύρια βίντεο.
  • Το "Cinderella" εξερευνά την αγάπη και την οικειότητα, με έμπνευση από την προσωπική ζωή του Mac Miller.
  • Η οικογένεια του Mac Miller κυκλοφόρησε πρόσφατα επετειακή έκδοση του άλμπουμ "The Divine Feminine", ενισχύοντας την αναβίωση του έργου του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «The Divine Feminine» του Mac Miller όχι μόνο γιορτάζει την επέτειό του, αλλά βλέπει και ένα από τα τραγούδια του, το «Cinderella», να γνωρίζει μια εκπληκτική αναβίωση. Το τραγούδι, που αρχικά κυκλοφόρησε το 2016, κατάφερε να εισέλθει ξανά στο top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα, ενώ ως single έφτασε στο Νο. 25 του Billboard Hot 100, καθιστώντας το το δεύτερο πιο επιτυχημένο single του Mac Miller ως βασικού καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/macmiller
https://www.instagram.com/macmiller

Η απροσδόκητη αυτή επιτυχία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε μια viral τάση στο TikTok, η οποία έφερε το τραγούδι στο προσκήνιο για μια νέα γενιά ακροατών. Εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας δημιούργησαν βίντεο χρησιμοποιώντας το «Cinderella» ως soundtrack, είτε για να αναδείξουν την ιδανική τους σχέση, είτε για να αναπολήσουν παλιές ερωτικές στιγμές. Η εκρηκτική του απήχηση στο TikTok, όπου χρησιμοποιήθηκε σε πάνω από 13 εκατομμύρια βίντεο, αποδεικνύει τη διαχρονική του δύναμη.

Διάβασε επίσης: Madonna – Michael Jackson: Mαζί στο Billboard 200 μετά από 25 χρόνια – Η ιστορική συνάντηση των «Βασιλιάδων» της pop

Το «Cinderella», ένα οκτάλεπτο ερωτικό ταξίδι, γεννήθηκε στις αρχές του 2016, όταν ο παραγωγός Dahi έστειλε ένα sample κιθάρας από τον Sunni Colon στον Mac Miller. Μαζί με την Aja Grant, ολοκλήρωσαν το μεθυστικό instrumental, με τον Mac Miller να γράφει στίχους που αποτελούσαν μια ευθεία αντίδραση στο στερεότυπο της «σκληρής» αρρενωπότητας στη ραπ σκηνή. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα EastWest Studios στο Λος Άντζελες και στα Encore Studios στην Καλιφόρνια.

Ο Mac Miller κάθεται σε μια δερμάτινη καρέκλα με σχέδιο κριαριού, με φόντο κουρτίνες με λουλούδια, για την επανέκδοση του «The Divine Feminine».
https://www.instagram.com/macmiller

Ο Mac Miller, γνωστός για την εξέλιξή του από «frat rapper» σε έναν πιο πειραματικό μουσικό, εξερεύνησε τις πολυπλοκότητες της αγάπης και της οικειότητας, δίνοντας έμφαση στην «θηλυκή ενέργεια του πλανήτη». Η προσωπική του ζωή, και συγκεκριμένα η σχέση του με την Ariana Grande, που άρχισε να διαμορφώνεται την ίδια περίοδο, αποτέλεσε σημαντική έμπνευση. Όπως δήλωσε ο Dahi, «Υποθέτω ότι αφορούσε την Ariana. Όχι τόσο ότι εκείνη ήταν η μούσα του, αλλά όταν έγραφε ένα τραγούδι, ήταν πολύ επίκαιρο με αυτό που περνούσε εκείνη τη στιγμή».

Ο Mac Miller με μπλε καπέλο και πράσινες βερμούδες στέκεται μπροστά από φράχτη, με αφορμή την επέτειο του «The Divine Feminine».
https://www.instagram.com/macmiller

Ο Ty Dolla $ign, ο οποίος ερμηνεύει το χαρακτηριστικό hook του τραγουδιού, θυμάται την αρχική του νευρικότητα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. «Θυμάμαι να είμαι νευρικός ενώ το έκανα,» λέει. Ο Mac Miller δεν ήταν παρών όταν ο Ty Dolla $ign ηχογραφούσε τα φωνητικά του εκτεταμένου ρεφρέν, το οποίο ζωγράφιζε μια έντονη εικόνα της προσμονής για μια ευφορική νύχτα με την γυναίκα που είχε βάλει στο μάτι.

Η αναβίωση του «Cinderella» αποδίδεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Υπάρχει μια αυξανόμενη νοσταλγία για τη μουσική του 2016, μια χρονιά που θεωρείται χρυσή εποχή στο hip-hop, με καλλιτέχνες όπως ο Fetty Wap να γνωρίζουν επίσης viral αναβίωση. Στη σύγχρονη εποχή της ανακάλυψης μουσικής, η επανεμφάνιση «ξεχασμένων» τραγουδιών στα charts έχει γίνει πιο συχνό φαινόμενο.

Ο Mac Miller στέκεται με ένα βάζο λουλούδια πάνω σε ένα segway, φορώντας ένα χαλαρό κιμονό, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
https://www.instagram.com/macmiller

Επιπλέον, ο κατάλογος του Mac Miller ακούγεται περισσότερο τώρα από ό,τι όσο ζούσε, με σχεδόν 44 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Η σημερινή μουσική σκηνή, όπου το hip-hop δεν έχει την ίδια κυριαρχία στα charts όπως στο παρελθόν, αφήνει χώρο για τέτοιες αναβιώσεις.

Το «Cinderella» έχει συγκεντρώσει πάνω από 495,5 εκατομμύρια επίσημα streams στις ΗΠΑ, με 237,1 εκατομμύρια από αυτά να έχουν σημειωθεί μόνο το 2026. Το τραγούδι παραμένει σταθερά στο top 50 του Billboard Hot 100 για 22 εβδομάδες, ενώ ανεβαίνει και στο Rhythmic Airplay chart.

Ο Ty Dolla $ign, ο οποίος τώρα κλείνει τις εμφανίσεις του με τη συνεργασία αυτή, εκφράζει τα συναισθήματά του: «Είναι λίγο γλυκόπικρο, γιατί δεν είναι εδώ για να δει τους καρπούς των κόπων του. Αυτή είναι η δύναμη της τέχνης. Η άμεση ικανοποίηση δεν είναι αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε τις περισσότερες φορές. Πρέπει να αφήνεις τα πράγματα να ωριμάσουν και στον μαραθώνιο βλέπεις πόσο αντίκτυπο έχουν».

Ο Mac Miller με καπέλο και μπλούζα με σχέδιο των Beatles, στο πλαίσιο της επανέκδοσης του «The Divine Feminine».
https://www.instagram.com/macmiller/

Η οικογένεια του Mac Miller έχει διαχειριστεί με ιδιαίτερη φροντίδα την κληρονομιά του καλλιτέχνη. Μια επετειακή έκδοση 10 ετών του «The Divine Feminine» κυκλοφόρησε πρόσφατα, περιλαμβάνοντας τρία νέα τραγούδια, οδηγώντας το άλμπουμ ξανά στο top 10 του Billboard 200. Η ανανεωμένη αγάπη για το «Cinderella» αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική του αξία και την ικανότητά του να αγγίζει τις καρδιές των ακροατών, ακόμα και πολλά χρόνια μετά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Mac Miller
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The White Lotus: Το θρυλικό Hôtel Martinez γίνεται το απόλυτο σκηνικό της 4ης σεζόν

The White Lotus: Το θρυλικό Hôtel Martinez γίνεται το απόλυτο σκηνικό της 4ης σεζόν

16.10.2026
Επόμενο
Το viral γλυκό του TikTok που κέρδισε και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Το viral γλυκό του TikTok που κέρδισε και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Μουσικά Νέα

Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

16.10.2026
Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή

16.10.2026
Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson
Μουσικά Νέα

Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson

16.10.2026
Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»
Μουσική

Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»

16.10.2026
Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!
Μουσικά Νέα

Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!

16.10.2026
Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε
Μουσικά Νέα

Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε

16.10.2026
Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!

16.10.2026
Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece
EUROVISION

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

16.10.2026
Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027
Μουσικά Νέα

Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο