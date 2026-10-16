Cinema 16.10.2026

The White Lotus: Το θρυλικό Hôtel Martinez γίνεται το απόλυτο σκηνικό της 4ης σεζόν

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Το The White Lotus μεταμορφώνει το Hôtel Martinez στις Κάννες για την 4η σεζόν και οι πρώτες εικόνες είναι εντυπωσιακές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η 4η σεζόν του "The White Lotus" γυρίζεται στο εμβληματικό Hôtel Martinez στις Κάννες.
  • Το ξενοδοχείο έχει μεταμορφωθεί με το λογότυπο και σκηνικά της σειράς για τις ανάγκες της παραγωγής.
  • Η νέα σεζόν, που αναμένεται το 2027, εξερευνά τη "ζωή ενός καλλιτέχνη" με art deco αισθητική.
  • Η παραγωγή αναμένεται να συνεχιστεί στο Palm Beach, με πιθανή εβδομάδα γυρισμάτων στο Hôtel Martinez.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς «The White Lotus» βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τις σκηνές να διαδραματίζονται πλέον στο εμβληματικό Hôtel Martinez στις Κάννες. Η μεταμόρφωση του διάσημου ξενοδοχείου, που βρίσκεται στην Promenade de la Croisette, είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει ντυθεί με το λογότυπο της σειράς, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στη γαλλική Ριβιέρα, έξι μήνες μετά την έναρξη της παραγωγής και πέντε μήνες μετά τη λήψη πλάνων κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών.

https://www.instagram.com/deadline
https://www.instagram.com/deadline

Η τέταρτη σεζόν της σειράς του Mike White, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, εξερευνά την «ζωή ενός καλλιτέχνη», σύμφωνα με τον executive producer David Bernad. Η αισθητική της φετινής σεζόν διαφοροποιείται σημαντικά από τις προηγούμενες. Το νέο λογότυπο του «White Lotus», που έχει υιοθετήσει το art deco στυλ του Hôtel Martinez, αποτελεί μια σαφή απόκλιση από τα πιο περίτεχνα λουλούδια που χαρακτήριζαν τις πρώτες σεζόν. Παρόλο που υπήρχαν μικρές αλλαγές στα λογότυπα ανά σεζόν, ανάλογα με την τοποθεσία, το φετινό λογότυπο είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, το Hôtel Martinez έχει μετατραπεί πλήρως για τις ανάγκες της παραγωγής. Στο λόμπι του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν διάφορα σκηνικά και props, ενώ το λογότυπο του «The White Lotus» κοσμεί έπιπλα, παράθυρα και χαλιά. Ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί είναι χρυσές φοίνικες, ένα ψεύτικο ασανσέρ, ένα αντίγραφο της ρεσεψιόν, ένας κυκλικός καναπές και δύο μπλε πολυθρόνες, ενώ στον τοίχο κρέμεται ένας μπλε πίνακας με την απεικόνιση ενός άνδρα. Ακόμη, στο λόμπι έχουν τοποθετηθεί αντικείμενα όπως καπέλα, πετσέτες, τσάντες και κασκόλ με το λογότυπο της σειράς.

https://www.instagram.com/deadline/
https://www.instagram.com/deadline/

Η παραγωγή αναμένεται να συνεχιστεί στο Palm Beach αυτή την εβδομάδα, ενώ φημολογείται ότι θα ακολουθήσει μια εβδομάδα γυρισμάτων στο Hôtel Martinez, το οποίο πιθανότατα έχει μισθωθεί αποκλειστικά για την περίσταση. Οι χώροι του ξενοδοχείου που χρησιμοποιούνται για τα γυρίσματα έχουν αποκλειστεί με πινακίδες που αναγράφουν: «Πρόκειται για ένα ευαίσθητο κινηματογραφικό σκηνικό, παρακαλούμε μην αγγίζετε ή μετακινείτε κανένα στοιχείο του σκηνικού».

Η τέταρτη σεζόν του «The White Lotus» διαθέτει ένα πλούσιο καστ, που περιλαμβάνει τους Laura Dern, Steve Coogan, Vincent Cassel, Caleb Jonte Edwards, Ben Kingsley, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz και Max Greenfield. Τη σειρά έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο δημιουργός Mike White, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι White, David Bernad και Mark Kamine.

Η μεταμόρφωση του Hôtel Martinez αναδεικνύει τη σημασία της σειράς και την προσδοκία του κοινού για τη νέα σεζόν. Ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου, μιλώντας στο Deadline, εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας ότι η φιλοξενία της παραγωγής «σίγουρα θα μας φέρει περισσότερους πελάτες» μόλις η σεζόν κάνει πρεμιέρα.

https://www.instagram.com/deadline
https://www.instagram.com/deadline

Η εξέλιξη του λογοτύπου του «The White Lotus» από σεζόν σε σεζόν αντικατοπτρίζει την προσαρμοστικότητα της σειράς και την ικανότητά της να ενσωματώνει στοιχεία από τις εκάστοτε τοποθεσίες, προσφέροντας μια φρέσκια οπτική εμπειρία στους θεατές.

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Hôtel Martinez The White Lotus
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