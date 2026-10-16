Cinema 16.10.2026

Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του

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Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Κωστή Μαραβέγια, «Εκτός Υπηρεσίας», ξεκινά τη διεθνή της πορεία με προβολή στο Chelsea Film Festival της Νέας Υόρκης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωστής Μαραβέγιας κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τη μικρού μήκους ταινία «Εκτός Υπηρεσίας».
  • Η σύζυγός του, Τόνια Σωτηροπούλου, είναι η παραγωγός της ταινίας.
  • Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και θα προβληθεί στη Νέα Υόρκη και τη Γλασκώβη.
  • Ο Μαραβέγιας έχει σπουδές κινηματογράφου και προηγούμενη εμπειρία σε μουσικά ντοκιμαντέρ και συνεργασίες.
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Ο Κωστής Μαραβέγιας διευρύνει τους ορίζοντές του, περνώντας από τα μικρόφωνα στην «σκnνοθετική καρέκλα». Ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο ανοίγεται στη δημιουργική του πορεία, με τη σύζυγό του, Τόνια Σωτηροπούλου, να στέκεται στο πλευρό του ως παραγωγός. Το εγχείρημα αυτό, που συνδυάζει την αγάπη του ζευγαριού για την τέχνη, ετοιμάζεται να κάνει τα πρώτα του βήματα στη διεθνή σκηνή.

https://www.instagram.com/maraveyas/
https://www.instagram.com/maraveyas/

Η τελευταία καλλιτεχνική περιπέτεια του Κωστή Μαραβέγια είναι μια μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας με τίτλο «Εκτός Υπηρεσίας». Το φιλμ αυτό έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελλάδα στις 5 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, διαγωνιζόμενο στο τμήμα «Ελληνικές μικρές ιστορίες».

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Στην παραγωγή της ταινίας, η Τόνια Σωτηροπούλου συνεργάζεται στενά με τον σύζυγό της, ενισχύοντας την αίσθηση μιας ισχυρής καλλιτεχνικής σύμπραξης. Η συνεργασία τους στον χώρο του κινηματογράφου αναμένεται να προσδώσει μια ιδιαίτερη αύρα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στο project, το οποίο ήδη συζητείται έντονα.

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον σύντροφό της σε εξωτερικό χώρο με πέτρινη γέφυρα.
https://www.instagram.com/toniasotiropoulou/

Το ταξίδι του «Εκτός Υπηρεσίας» δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Μετά την πανελλήνια πρεμιέρα, το φιλμ ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ατλαντικό. Η πρώτη διεθνής του στάση είναι η Νέα Υόρκη, όπου θα προβληθεί στο Chelsea Film Festival, το οποίο διεξάγεται από 14 έως 18 Οκτωβρίου. Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου θα παρευρεθούν στην προβολή της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να περιηγηθούν στην αμερικανική μητρόπολη. Επόμενος σταθμός για την ταινία θα είναι η Γλασκώβη τον Φεβρουάριο.

Το ενδιαφέρον του Κωστή Μαραβέγια για τον κινηματογράφο δεν είναι τυχαίο. Ο καλλιτέχνης διαθέτει σπουδές κινηματογράφου από το New York College, έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε αναγνωρισμένες προσωπικότητες όπως ο Παντελής Βούλγαρης, ο Γιώργος Μαυροψαρίδης και ο Θανάσης Βαλτινός. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει την υπογραφή του μουσικού ντοκιμαντέρ «Music everywhere» για την ΕΡΤ, τη μουσική επένδυση παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου και του Φεστιβάλ Αθηνών, καθώς και συνεργασίες με τον βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα Βασίλη Κεκάτο στην τηλεοπτική σειρά «Milky way» και στην ταινία «Οι άγριες μέρες μας».

Η πλοκή της ταινίας

Η υπόθεση του «Εκτός Υπηρεσίας» τοποθετείται στη βόρεια Αττική, ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Ο Μανώλης (τον υποδύεται ο Νίκος Κουκάς), ένας 30χρονος ντράμερ, βρίσκεται σε μια κατάσταση απομόνωσης, ακούγοντας σε επανάληψη σόλο τυμπάνων, έχοντας μόλις δραπετεύσει από μια ασφυκτική σχέση, κουβαλώντας μόνο το ταμπούρο του. Στη διαδρομή του, εμφανίζεται η Ρόζα (Τζένη Μπότση), μια 55χρονη πολιτικός με ακροδεξιό λόγο, η οποία τον ακολουθεί επίμονα, ωθώντας μια ήδη τεταμένη σχέση σε πλήρη σύγκρουση.

Η εξέλιξη ανατρέπεται όταν ο Μανώλης φτάνει σε μια στάση λεωφορείου. Εκεί συναντά έναν ηλικιωμένο εργάτη (Μανώλης Μαυροματάκης) και μια νεαρή γυναίκα (Ελένη Μακ Ντόναλντ) που φτάνει με ποδήλατο, σκασμένο λάστιχο και μια κιθάρα. Ένα ξαφνικό μπουρίνι τους αναγκάζει να βρεθούν όλοι μαζί στο ίδιο παγκάκι, προσφέροντας στον πρωταγωνιστή μια απρόσμενη νέα κατεύθυνση, καθώς περιμένουν ένα λεωφορείο που ποτέ δεν θα φτάσει.

https://www.instagram.com/maraveyas/
https://www.instagram.com/maraveyas/

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης με φιλική εμφάνιση οι Αθηνά Δρακουλαράκου και Ιάσων Χαδούλης. Η σκηνοθεσία και το σενάριο ανήκουν στον Κωστή Μαραβέγια, ενώ η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Τόνιας Σωτηροπούλου.

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