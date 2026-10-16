Μουσική 16.10.2026

Οι Blondie επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια

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Οι Blondie επιστρέφουν με νέο δίσκο «High Noon» μετά από εννέα χρόνια και σου παρουσιάζουν το single «Spectral Eyes» με Johnny Marr
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Blondie κυκλοφορούν νέο άλμπουμ, «High Noon», στις 26 Φεβρουαρίου, μετά από 9 χρόνια.
  • Το πρώτο single «Spectral Eyes» περιλαμβάνει συμμετοχές από Johnny Marr και Glen Matlock.
  • Το άλμπουμ είναι η τελευταία ηχογράφηση των Debbie Harry, Chris Stein και του αείμνηστου Clem Burke.
  • Το «High Noon» συνδυάζει κλασικό ήχο Blondie με dance και latin στοιχεία, και αναφορές στο παρελθόν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Blondie, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της new wave σκηνής, επιστρέφουν δυναμικά με την ανακοίνωση του νέου τους άλμπουμ, «High Noon», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου μέσω της BMG. Αυτή σηματοδοτεί την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά μετά από 9 χρόνια, καθώς το προηγούμενο άλμπουμ τους, «Pollinator», είχε κυκλοφορήσει το 2017.

https://www.instagram.com/blondieofficial/
https://www.instagram.com/blondieofficial/

Το πρώτο δείγμα από το «High Noon» είναι το single «Spectral Eyes», ένα δυναμικό κομμάτι που χαρακτηρίζεται από την κιθαριστική υπογραφή του Johnny Marr, πρώην κιθαρίστα των The Smiths. Ο Johnny Marr όχι μόνο συνέγραψε το τραγούδι, αλλά συμμετέχει και με κιθάρες και φωνητικά, ενώ στο κομμάτι ακούγεται και ο Glen Matlock, πρώην μπασίστας των Sex Pistols.

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Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 κομμάτια και υπόσχεται να συνδυάσει την κλασική punk/new wave ενέργεια των Blondie με στοιχεία dance μουσικής και latin ρυθμών. Εκτός από τον Johnny Marr και τον Glen Matlock, στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ο Zach Condon των Beirut, καθώς και οι Jess Wolfe και Holly Laessig από το συγκρότημα Lucius.

https://www.instagram.com/blondieofficial/
https://www.instagram.com/blondieofficial/

Η τελευταία ηχογράφηση με τον Clem Burke

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το «High Noon» καθώς αποτελεί την τελευταία ηχογράφηση των συνιδρυτών Debbie Harry και Chris Stein μαζί με τον αείμνηστο ντράμερ και επίσης συνιδρυτή Clem Burke, ο οποίος απεβίωσε το 2025. Η απώλεια του Clem Burke, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, προσδίδει ένα επιπλέον συναισθηματικό βάρος στο άλμπουμ.

https://www.instagram.com/blondieofficial/
https://www.instagram.com/blondieofficial/

Κλασικό Blondie, με σύγχρονη ματιά

«Αυτό το άλμπουμ είναι κλασικό Blondie, ένα συνονθύλευμα όλων των διαφορετικών επιρροών και εποχών μας σε κάτι καινούργιο», δήλωσε η Debbie Harry. «Αυτή η μουσική αισθάνεται γειωμένη στο παρόν, διαμορφωμένη από το ποιοι είμαστε και πώς ζούμε τώρα».

https://www.instagram.com/blondieofficial/
https://www.instagram.com/blondieofficial/

Όπως και το «Pollinator», το «High Noon» παράχθηκε από τον John Congleton, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολλά γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής. Ο Chris Stein μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη νέα δουλειά, αναφέροντας: «Ήταν ένα μακρύ, παράξενο ταξίδι, και κάπως εδώ είμαστε με ένα ακόμη άλμπουμ των Blondie. Δεν είμαι σίγουρος τι στο διάολο πρέπει να πω αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια».

Αναφορές στο παρελθόν και στο παρόν

Ορισμένα κομμάτια του άλμπουμ παραπέμπουν στην κληρονομιά της εποχής που διαμόρφωσε το συγκρότημα. Το «Heartbreak Kid», γραμμένο από τον Chris Stein, είναι επηρεασμένο από τον αείμνηστο Johnny Thunders των Heartbreakers και τις ρίζες των Blondie στη Νέα Υόρκη. Αντίστοιχα, το «Sleepwalking» του Glen Matlock έχει έναν punk χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/blondieofficial/
https://www.instagram.com/blondieofficial/

Επιπλέον, το άλμπουμ περιλαμβάνει μια νέα εκδοχή του «Little Metal Drummer», ενός τραγουδιού που αρχικά είχε ηχογραφήσει ο συνιδρυτής και πληκτρίστας Jimmy Destri για το solo άλμπουμ του το 1981.

Η λίστα τραγουδιών του «High Noon»:

  1. Spectral Eyes
  2. Heartbreak Kid
  3. Come Back Home
  4. Tambo Tambo
  5. Man Who Had No Face
  6. The End
  7. Little Metal Drummer
  8. Sleepwalking
  9. Whistle Into the Wind
  10. Antifreeze
  11. East of Eden
  12. Bad Underwear
  13. Ah, Sunflower, Weary of Time

Ακούστε το «Spectral Eyes» παρακάτω:

Η επιστροφή των Blondie με νέο υλικό σηματοδοτεί ένα σημαντικό γεγονός για τους φίλους της new wave μουσικής, προσφέροντας μια γεύση από την αξεπέραστη ενέργεια και την καλλιτεχνική τους εξέλιξη.

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Blondie new single SINGLE Spectral Eyes νέος δίσκος
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