News 16.10.2026

Πού εντοπίστηκε το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου; Δες το βίντεο

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Το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου εντοπίστηκε στα νότια παράλια της Τουρκίας, προσφέροντας νέα στοιχεία για την αρχαία ναυσιπλοΐα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Στα νότια παράλια της Τουρκίας, κοντά στην Κέκοβα, εντοπίστηκε το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο, ηλικίας 4.700 ετών.
  • Το ναυάγιο, εκτιμάται ότι ήταν εμπορικό σκάφος μήκους 10 μέτρων, μετέφερε κεραμικά αγγεία, ορισμένα με ίχνη προϊόντων.
  • Η ανακάλυψη θεωρείται «χρονοκάψουλα» και αναμένεται να φωτίσει τις θαλάσσιες εμπορικές δραστηριότητες της τρίτης χιλιετίας π.Χ.
  • Εξετάζονται πιθανές θαλάσσιες διαδρομές προς Κρήτη ή Τροία, ενισχύοντας την υπόθεση επικοινωνίας Ανατολίας-Αιγαίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να φωτίσει την προϊστορική ναυσιπλοΐα, καθώς στα νότια παράλια της Τουρκίας, κοντά στην Κέκοβα, εντοπίστηκε αυτό που εκτιμάται ότι είναι το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο. Με ηλικία περίπου 4.700 ετών, το εύρημα χρονολογείται περίπου στην εποχή κατασκευής των αιγυπτιακών πυραμίδων, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις θαλάσσιες εμπορικές δραστηριότητες της εποχής.

https://www.instagram.com/mehmetersoytr/reels/
https://www.instagram.com/mehmetersoytr/reels/

Αν και η ξύλινη κατασκευή του αρχαίου σκάφους δεν έχει διασωθεί, η θάλασσα έχει διαφυλάξει ένα ανεκτίμητο κομμάτι του φορτίου του: κεραμικά αγγεία αποθήκευσης. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένα από αυτά τα αγγεία διατηρούν ακόμα ίχνη των προϊόντων που μετέφεραν πριν από χιλιετίες, προσφέροντας στους αρχαιολόγους μια άμεση σύνδεση με το παρελθόν.

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Μια «Χρονοκάψουλα» στον Βυθό

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποίησαν την υποθαλάσσια ανασκαφή εκτιμούν ότι το πλοίο είχε μήκος περίπου 10 μέτρα και χρησιμοποιούνταν ως εμπορικό σκάφος για τη μεταφορά φορτίων στη Μεσόγειο. Ο καθηγητής Hakan Oniz, από το Πανεπιστήμιο Akdeniz της Τουρκίας και επικεφαλής της αποστολής της Ένωσης Μεσογειακής Αρχαιολογίας, χαρακτήρισε το ναυάγιο ως μια «χρονοκάψουλα στον βυθό της θάλασσας».

Την ανακάλυψη ανακοίνωσε επίσημα ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, τονίζοντας τη σημασία του ευρήματος για την κατανόηση της αρχαίας ιστορίας.

Θαλάσσιες διαδρομές της τρίτης χιλιετίας π.Χ.

Η παρουσία αυτού του τόσο παλιού εμπορικού πλοίου εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούνταν την τρίτη χιλιετία π.Χ. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το σκάφος να κατευθυνόταν προς την Κρήτη ή την Τροία, περιοχές που αποτελούσαν σημαντικά κέντρα πολιτισμού και εμπορίου την εποχή εκείνη.

https://www.instagram.com/mehmetersoytr/reels/
https://www.instagram.com/mehmetersoytr/reels/

Αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη, τα οποία ενισχύουν την υπόθεση της ύπαρξης θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από εκείνη την περίοδο. Η περαιτέρω μελέτη του ναυαγίου και του φορτίου του αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις εμπορικές σχέσεις, τις τεχνολογίες ναυπηγικής και τις πολιτισμικές ανταλλαγές που λάμβαναν χώρα στη Μεσόγειο χιλιάδες χρόνια πριν.

https://www.instagram.com/mehmetersoytr/reels/
https://www.instagram.com/mehmetersoytr/reels/

Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την τεράστια σημασία της υποθαλάσσιας αρχαιολογίας και την αδιάκοπη προσφορά της στην κατανόηση του ανθρώπινου παρελθόντος, αποκαλύπτοντας κρυμμένους θησαυρούς που περιμένουν να έρθουν στο φως.

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αρχαιολογία Κέκοβα Κεραμικά ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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