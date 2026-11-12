News 12.11.2026

Με τη Μαρίνα Σπανού η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα

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Το Σύνταγμα ετοιμάζεται για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη Μαρίνα Σπανού και τον Γιώργο Λιανό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.
  • Στη σκηνή θα εμφανιστεί η Μαρίνα Σπανού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα.
  • Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα έχει ύψος 21 μέτρα και στολίζεται με κλασικές χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις.
  • Ο εορταστικός στολισμός επεκτείνεται σε 44 γειτονιές της Αθήνας, με χρήση τεχνολογίας LED.
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Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να υποδεχθεί επίσημα την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου. Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την ημερομηνία και το πρόγραμμα της φετινής φωταγώγησης της πόλης, με την πλατεία Συντάγματος να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης ανοιχτής γιορτής με μουσική, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Το ραντεβού έχει δοθεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 17:30, όταν το κέντρο της πρωτεύουσας θα αρχίσει να κινείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Γιώργος Λιανός, ενώ στη σκηνή θα ανέβει η Μαρίνα Σπανού, αναλαμβάνοντας το μουσικό μέρος της εκδήλωσης λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης.

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Το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής στο Σύνταγμα

Η εορταστική βραδιά θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα δώσει τον πρώτο μουσικό τόνο με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30 θα ακολουθήσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα στην καρδιά της πόλης.

Στις 19:00, τη σκυτάλη θα πάρει η Μαρίνα Σπανού, η οποία θα εμφανιστεί με την κιθάρα, το πιάνο και τους μουσικούς της. Η τραγουδίστρια, που έχει συνδέσει την παρουσία της με τις αυθόρμητες μουσικές συναντήσεις στους δρόμους της Αθήνας, ετοιμάζει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην πόλη.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα ξεκινήσει στις 19:30. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού, θα δώσουν το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες φωτάκια, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Μάλιστα, η εκδήλωση θα συνοδεύεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο των 21 μέτρων και ο στολισμός στο Σύνταγμα

Πρωταγωνιστής του φετινού στολισμού θα είναι ένα φυσικό έλατο ύψους 21 μέτρων, το οποίο θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να τοποθετηθεί στην πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν στηθεί στην Αθήνα.

Ο στολισμός του θα κινηθεί σε κλασικές χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις, με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά διακοσμητικά από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Ξεχωριστή θέση θα έχει και η γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάζει τα κλαδιά του, διατηρώντας την εντυπωσιακή εικόνα του ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η πλατεία Συντάγματος θα αποκτήσει συνολικά 21.000 μέτρα γιρλάντας, που αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες θα τοποθετηθούν φωτεινά αστέρια και στεφάνια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και φωτογράφισης για τους επισκέπτες.

Αντίστοιχα γιορτινή θα είναι και η εικόνα της οδού Ερμού, όπου θα επιστρέψει η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες, πλαισιωμένη από γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια. Έτσι, το χριστουγεννιάτικο σκηνικό θα συνδέει την εμπορική καρδιά της πόλης με την πλατεία Συντάγματος.

Χριστουγεννιάτικα φώτα σε 44 γειτονιές της Αθήνας

Ο φετινός σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων δεν περιορίζεται στο κέντρο, καθώς στόχος είναι η εορταστική ατμόσφαιρα να φτάσει σε περισσότερες γειτονιές και πλατείες. Ο στολισμός ανανεώνεται, με παλαιότερα φωτιστικά στοιχεία να συντηρούνται, να ανακατασκευάζονται και να αξιοποιούνται σε νέα σημεία.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα αποκτήσει νέο εορταστικό φωτισμό, ενώ ανανεωμένες παρεμβάσεις προβλέπονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Πατησίων. Η Ερμού θα στολιστεί με γιρλάντες και φωτεινά αστέρια, ενώ η οδός Αριστοτέλους θα αποκτήσει χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Οι αριθμοί του φετινού στολισμού αποτυπώνουν την έκταση των παρεμβάσεων:

– 77.220 μέτρα γιρλάντας θα τοποθετηθούν σε 50 διαφορετικά σημεία της πόλης.
– 1.958 επιστήλια φωτιστικά θα ενισχύσουν τον φωτισμό σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες.
– 1.315 εναέρια διακοσμητικά θα αναπτυχθούν σε περισσότερα από 26 σημεία και δρόμους.
– 1.330 φωτοσωλήνες θα αναδείξουν 44 διαφορετικές γειτονιές.
– 62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις θα τοποθετηθούν σε 60 πλατείες και πεζόδρομους, δημιουργώντας νέα σημεία για φωτογραφίες και βόλτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά φωτισμό τεχνολογίας LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό διάκοσμο.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Συναυλίες, παιδικές δράσεις και εκπλήξεις σε όλη την πόλη

Η φωταγώγηση του Συντάγματος αποτελεί μόνο την αρχή του φετινού χριστουγεννιάτικου προγράμματος. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, συναυλίες, γιορτινά πάρτι και δράσεις σε διαφορετικές συνοικίες.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν επίσης οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς και η Νύχτα των Ευχών στην πλατεία Κοτζιά, στις 26 Δεκεμβρίου 2026.

Με την πλατεία Συντάγματος να δίνει το πρώτο εορταστικό σύνθημα και τις γειτονιές να αποκτούν τη δική τους φωτεινή ταυτότητα, η Αθήνα ετοιμάζεται για μια περίοδο γεμάτη μουσική, βόλτες και χριστουγεννιάτικες συναντήσεις. Και φέτος, η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκινά από το κέντρο της πόλης.

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