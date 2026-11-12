«The Odyssey»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει πώς δημιουργήθηκε η επική ταινία του Christopher Nolan

Με μια ματιά Ντοκιμαντέρ 75 λεπτών αποκαλύπτει τη δημιουργία της ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan.

Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι δεν χρειάστηκαν επανηχογραφήσεις διαλόγων λόγω κανόνων του Nolan.

Δημιουργικές λύσεις για τον Κύκλωπα και τη θάλασσα, παρά τις δυσκολίες.

Η «Οδύσσεια» του Ομήρου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ρεαλιστική προσέγγιση της μυθολογίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προεκλογική εκστρατεία για τα Όσκαρ της ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan ξεκίνησε με την πρεμιέρα ενός ντοκιμαντέρ 75 λεπτών με τίτλο «Behind the Scenes of «The Odyssey», το οποίο ξεδιπλώνει την πολυτάραχη διαδικασία δημιουργίας της. Η προβολή έλαβε χώρα στο Spielberg Theater της Universal Studios, όπου ο σκηνοθέτης, Christopher Nolan, έκανε χιούμορ για την ικανότητά του να λέει πολλά χωρίς να αποκαλύπτει τίποτα, δηλώνοντας ότι «χρειάζεται να σταθεί στο πλάι».

Αν και η πλήρης εκδοχή του ντοκιμαντέρ προβλήθηκε μία φορά, μια συντομότερη εκδοχή θα συμπεριληφθεί στην ψηφιακή κυκλοφορία της ταινίας στις 17 Νοεμβρίου. Μετά την προβολή, ο πρωταγωνιστής Matt Damon, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα, συντόνισε μια δίωρη συζήτηση με 12 επικεφαλής τμημάτων της παραγωγής. Ανάμεσά τους ήταν η παραγωγός Emma Thomas, ο σχεδιαστής παραγωγής Ruth De Jong, η μοντέρ Jennifer Lame, ο συνθέτης Ludwig Göransson, ο υπεύθυνος οπτικών εφέ Andrew Jackson, ο υπεύθυνος ειδικών εφέ Scott Fisher, η σχεδιάστρια κοστουμιών Ellen Mirojnick, ο διευθυντής casting John Papsidera, ο υπεύθυνος μοντάζ ήχου Craig Henighan, ο ηχολήπτης Willie Burton, η επικεφαλής μακιγιάζ Luisa Abel και η επικεφαλής κομμώσεων Gloria Casny.

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Η εκδήλωση, που προσέλκυσε μέλη σωματείων και influencers, σηματοδοτεί την έναρξη μιας εκτεταμένης εκστρατείας προώθησης της ταινίας, η οποία αποτελεί την πιο κερδοφόρα παραγωγή στην καριέρα του Christopher Nolan. Η Universal στοχεύει σε πολλαπλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, επιδιώκοντας να ξεπεράσει το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων που είχε λάβει η ταινία «Sinners» νωρίτερα φέτος.

Οι απρόσμενες απαιτήσεις των πρωταγωνιστών

Το ντοκιμαντέρ και η επακόλουθη συζήτηση αποκάλυψαν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της παραγωγής. Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι δεν χρειάστηκε να κάνει καμία επανηχογράφηση διαλόγων, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για παραγωγή τέτοιας κλίμακας. Ο ηχολήπτης Willie Burton εξήγησε ότι ο Christopher Nolan έχει αυστηρούς κανόνες και δεν επιτρέπει ADR (Automated Dialogue Replacement), ενώ δίνει μεγάλη σημασία στην καταγραφή του ήχου απευθείας στο σετ.

Από την πλευρά των ηθοποιών, υπήρξαν επίσης αξιοσημείωτες στιγμές. Ο Robert Pattinson, ο οποίος υποδύεται τον Αντίνοο, ζήτησε να φορέσει μια μακριά περούκα, αίτημα που απορρίφθηκε από τον Christopher Nolan. Ο Tom Holland, που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, ζήτησε διακριτικά από την σχεδιάστρια κοστουμιών Ellen Mirojnick να κοντύνει λίγο τη φούστα του κοστουμιού του για να φαίνεται ψηλότερος. Ωστόσο, όταν ο Christopher Nolan παρατήρησε την αλλαγή, επέμεινε στην αρχική εκδοχή. Ο Matt Damon τόνισε την προσοχή του Christopher Nolan στη λεπτομέρεια, αναφέροντας ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Oppenheimer» όπου ένα χαμένο καπέλο καθυστέρησε τα γυρίσματα για μισή ώρα.

Τεχνικές προκλήσεις και δημιουργικές λύσεις

Η δημιουργία του Κύκλωπα αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση. Ο Christopher Nolan απέρριψε την ιδέα ενός «καρτουνίστικου» και «μη απειλητικού» πλάσματος, αντλώντας έμπνευση από τον πίνακα του Goya «Saturn Devouring His Son». Ο σχεδιαστής παραγωγής Ruth De Jong πρότεινε να τοποθετηθεί το μονό μάτι οριζόντια και στο κέντρο, ενώ ο Andrew Jackson πραγματοποίησε ένα πείραμα με έναν ηθοποιό και ένα φωτιστικό γραφείου, ψηφιοποιώντας ένα μάτι του για να το τοποθετήσει στο κέντρο. Παρά την αρχική ιδέα για ένα απλό μαριονέτα, η ανακάλυψη ενός πραγματικού σπηλαίου στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη για γρήγορη κατασκευή του πλάσματος.

Η θάλασσα αποδείχθηκε ένας από τους πιο δύσκολους «αντιπάλους» της παραγωγής. Ο Matt Damon περιέγραψε ένα περιστατικό στη Σκωτία, όπου η θάλασσα κατέστρεψε ένα από τα σκάφη της παραγωγής κατά τη διάρκεια της σκηνής με τους Λαιστρυγόνες. Παρά τις δηλώσεις του υπεύθυνου θαλάσσιων συντονιστών ότι ήταν «κυριολεκτικά αδύνατο» να επισκευαστεί το σκάφος μέχρι την επόμενη μέρα, ο Christopher Nolan δήλωσε: «Δεν αποδέχομαι αυτό». Και πράγματι, το σκάφος ήταν έτοιμο για γυρίσματα την επόμενη μέρα.

Η «Οδύσσεια» ως πηγή έμπνευσης

Ο Christopher Nolan βλέπει την «Οδύσσεια» του Ομήρου ως ένα θεμελιώδες έργο που περιέχει την ουσία όλης της δυτικής λογοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένης της έμπνευσης για τις δικές του ταινίες. Εφάρμοσε την προσέγγιση ρεαλισμού που χαρακτηρίζει τα «The Dark Knight», «Inception» και «Interstellar» στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Η μουσική επένδυση του Ludwig Göransson έπαιξε κομβικό ρόλο, με τον συνθέτη να εστιάζει σε 35 χάλκινα γκονγκ. Ο Ludwig Göransson ανέφερε ότι βρέθηκε κλεισμένος στο στούντιό του κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, πειραματιζόμενος με τους ήχους των γκονγκ, ενώ αναζήτησε και μουσικούς που έπαιζαν αρχαία όργανα όπως ο αυλός και η λύρα. Στην Abbey Road, συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή James Blake για το τραγούδι των τίτλων τέλους, «When I’m Home».

Η δημιουργία των σκηνικών, όπως ο Δούρειος Ίππος, παρουσίασε επίσης σημαντικές προκλήσεις. Ο Δούρειος Ίππος βρέθηκε κολλημένος στα τελωνεία του Μαρόκου, αναγκάζοντας τον Christopher Nolan να επισπεύσει την έναρξη των γυρισμάτων. Όταν τελικά τοποθετήθηκε στην άμμο, η παλίρροια τον ανέτρεψε, με τον σκηνοθέτη να δηλώνει απλά: «Υπέροχα. Θα το γυρίσω αύριο». Η κατασκευή της Τροίας έγινε πρακτικά, με μια πόλη 2,5 στρεμμάτων να χτίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος, η ταινία αναδεικνύει τη λεπτομέρεια που απαιτήθηκε για την προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας με ρεαλιστικό τρόπο. Περισσότεροι από 80 καλλιτέχνες μακιγιάζ και κομμώσεων εργάστηκαν στο Μαρόκο, με σχεδόν 7.000 κομπάρσους να περνούν από διαδικασίες προετοιμασίας. Οι ομάδες φρόντισαν να αφαιρέσουν κάθε σύγχρονο στοιχείο, από τατουάζ μέχρι τρύπες για σκουλαρίκια και το σχήμα των φρυδιών.

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