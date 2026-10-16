Η Ναυσικά Γαβριλάκη επιστρέφει στη Eurovision; Η αποκάλυψη στο «Talk to MAD» και το τραγούδι που ετοιμάζει

Η Ναυσικά Γαβριλάκη μιλά στο «Talk to MAD» για το «Κινδυνεύω», τη συνεργασία με τον John Shanks, τα χρόνια στην Αμερική και τη Eurovision

Με μια ματιά Η Ναυσικά Γαβριλάκη ετοιμάζει νέα τραγούδια και σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για τη Eurovision.

Πέρασε δέκα χρόνια στη Νέα Υόρκη, σπούδασε υποκριτική και συνεργάστηκε με τον παραγωγό John Shanks.

Υπέγραψε στη Sony Music, εμφανίστηκε στο Broadway και άνοιξε συναυλία του John Legend.

Το νέο της τραγούδι «Κινδυνεύω» γράφτηκε με τον John Shanks και εκφράζει την αγάπη της για το πάθος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν φωνές που μπορεί να έχεις ακούσει από παιδί, να τις έχεις συνδέσει με ένα αγαπημένο τραγούδι και χρόνια αργότερα να ανακαλύπτεις ότι πίσω τους κρύβεται μια διαδρομή πολύ πιο μεγάλη από όσο φανταζόσουν. Η Ναυσικά Γαβριλάκη είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Στη συνέντευξή της στην Αθηνά Κλήμη και το «Talk to MAD», μιλά για τα πρώτα της βήματα, τη ζωή στην Αμερική, τις σημαντικές συνεργασίες που έζησε στη Νέα Υόρκη, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νέα καλλιτέχνιδα και την απόφασή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξηγεί γιατί δεν μετανιώνει για τον χρόνο που πέρασε στο εξωτερικό, θυμάται την viral ατάκα της από το Sing for Greece και αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να καταθέσει ξανά τραγούδι για τη Eurovision.

Η μουσική μπήκε στη ζωή της Ναυσικάς Γαβριλάκη πολύ νωρίς, όμως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ήρθε με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει. Όπως θυμήθηκε στη συνέντευξή της, ο καθηγητής της στο ωδείο, Μάκης Μέρλος, την είχε εντοπίσει να τραγουδά μόνη της στους διαδρόμους. Εκείνος ήταν που κάλεσε τηλεοπτικά συνεργεία, με αποτέλεσμα η μικρή τότε Ναυσικά να εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων.

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Ανάμεσα σε όσους την είδαν ήταν και ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος της πρότεινε να συνεργαστούν για έναν ολόκληρο δίσκο. Σε ηλικία μόλις 10 ετών, η Ναυσικά βρέθηκε να ηχογραφεί 14 τραγούδια για τη Universal Music, σε παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, ενώ τα μουσικά βίντεο ανέλαβε ο Κώστας Καπετανίδης. Όπως περιγράφει η ίδια, βρέθηκε ξαφνικά να συνεργάζεται με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και να ζει μια εμπειρία που για ένα παιδί έμοιαζε με όνειρο.

Το «Κάνω όνειρα» έγινε σημείο αναφοράς στην πρώιμη πορεία της, ενώ το τραγούδι εξακολουθεί να βρίσκει νέο κοινό, καθώς έχει επιστρέψει κατά καιρούς στις συζητήσεις των χρηστών του TikTok. Η ίδια κοιτάζει πίσω σε εκείνη την περίοδο με ευγνωμοσύνη και αναγνωρίζει πόσο καθοριστική ήταν η ευκαιρία που της δόθηκε. Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο, όπως εξήγησε, και θυμάται ακόμη την απορία των γονιών της για το πώς ένα κορίτσι που τραγουδούσε στο ωδείο είχε βρεθεί ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Γιατί έφυγε για την Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα στα 30 της

Παρά την πρώιμη επιτυχία της, η Ναυσικά Γαβριλάκη αποφάσισε να φύγει για την Αμερική, ακολουθώντας και τη συμβουλή του Γιώργου Θεοφάνους. Όπως της είχε εξηγήσει, διέθετε μια ιδιαίτερη φωνή, αλλά χρειαζόταν να εξελιχθεί, να αποκτήσει μουσικό υπόβαθρο, να γράφει τα δικά της τραγούδια και να επιστρέψει στην Ελλάδα ως μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα.

Η αρχική ιδέα ήταν να επιστρέψει περίπου στα 20 της χρόνια. Τελικά, όμως, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Η Ναυσικά παρέμεινε στην Αμερική για μεγαλύτερο διάστημα, καθώς προέκυπταν νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που ήθελε να ζήσει. Όπως παραδέχτηκε στην Αθηνά Κλήμη, κάποιες φορές σκέφτεται ότι θα μπορούσε να είχε επιστρέψει νωρίτερα και να είχε αρχίσει πιο γρήγορα να δραστηριοποιείται στην ελληνική μουσική σκηνή. Από την άλλη, όμως, δεν θα ήθελε να στερηθεί τις εμπειρίες που απέκτησε στο εξωτερικό.

Η ζωή στη Νέα Υόρκη τής έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί τόσο ως τραγουδίστρια όσο και ως δημιουργός. Παράλληλα, σπούδασε υποκριτική στο Hunter College, αποκτώντας bachelor’s degree, και συνέχισε να δουλεύει συστηματικά πάνω στη φωνή και τις δεξιότητές της. Σήμερα, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα εδώ και περίπου πέντε χρόνια, βλέπει τη διαδρομή της ως ένα σύνολο εμπειριών που τη βοήθησαν να καταλάβει καλύτερα ποια είναι και τι θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική της.

Η γνωριμία με τον John Shanks

Μία από τις σημαντικότερες σχέσεις που δημιούργησε η Ναυσικά στην Αμερική ήταν εκείνη με τον John Shanks, τον μουσικό και παραγωγό που έχει συνδεθεί με μεγάλες επιτυχίες καλλιτεχνών όπως οι Bon Jovi, η Kelly Clarkson, η Hilary Duff και η Pink. Η γνωριμία τους, μάλιστα, δεν έγινε μέσα από κάποια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία ή μια προγραμματισμένη επαγγελματική συνάντηση, αλλά μέσω Instagram.

Η Ναυσικά περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν ήταν 23 ετών και είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για τις προοπτικές της στη μουσική. Όπως είπε, είχε ακούσει από ανθρώπους του χώρου ότι ήταν ήδη πολύ μεγάλη για να ξεκινήσει την πορεία που ονειρευόταν. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση την είχε απογοητεύσει τόσο, ώστε σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία.

Αντί να φύγει χωρίς να κοιτάξει πίσω, αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα σε ανθρώπους που την είχαν εμπνεύσει. Ανάμεσά τους ήταν ο John Shanks και η στιχουργός Kara DioGuardi, τους οποίους θαύμαζε από παιδί. Στο μήνυμά της προς τον Shanks, τον ευχαρίστησε για την επιρροή που είχε ασκήσει πάνω της ως δημιουργός και τραγουδίστρια.

Η απάντησή του ήρθε μόλις πέντε λεπτά αργότερα. Ο παραγωγός τής πρότεινε να συναντηθούν για καφέ, και εκείνη πήρε αμέσως ταξί για να φτάσει στο σημείο συνάντησης. Η συνάντηση έγινε στο Electric Lady Studios, στη Νέα Υόρκη, όπου, όπως θυμάται, είχε μόλις αποχωρήσει ο Jon Bon Jovi. Ο Shanks άκουσε τη φωνή της και της είπε ότι, εφόσον ακουγόταν εξίσου καλά και ζωντανά, θα μπορούσαν να έχουν ένα κοινό μέλλον.

Αυτή η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια συνεργασία που κράτησε περίπου δέκα χρόνια, με τον Shanks να γίνεται μέντοράς της και να τη βοηθά να αναπτύξει τη δική της ταυτότητα στο songwriting. Η Ναυσικά μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία της δίπλα του, τονίζοντας πόσο σημαντικό ήταν να δουλεύει με έναν άνθρωπο που είχε συμβάλει στη διαμόρφωση του ποπ και ποπ ροκ ήχου των 2000s.

Broadway, Sony Music και σημαντικές μουσικές στιγμές στη Νέα Υόρκη

Η πορεία της Ναυσικάς στην Αμερική δεν περιορίστηκε στη συνεργασία της με τον John Shanks. Όπως αποκάλυψε στο Talk to MAD, υπέγραψε με τη Sony Music ως συνθέτρια, ενώ συμμετείχε και σε παραστάσεις στο Broadway. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές διοργανώσεις και να βρεθεί σε σκηνές που κάθε καλλιτέχνης θα ήθελε να γνωρίσει.

Ανάμεσα στις εμπειρίες που ξεχωρίζει είναι το άνοιγμα μιας εμφάνισης του John Legend στο Madison Square Garden, αλλά και η συμμετοχή της σε φιλανθρωπική εκδήλωση παρουσία του Richard Gere και της Meryl Streep. Πρόκειται για στιγμές που, όπως εξηγεί, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να παραμείνει στην Αμερική περισσότερο από όσο είχε αρχικά σχεδιάσει.

Όταν σκέφτεται γιατί δεν επέστρεψε νωρίτερα στην Ελλάδα, η απάντησή της είναι απλή: επειδή συνέβαιναν πράγματα που ήθελε να ζήσει. Δεν αντιμετωπίζει εκείνα τα χρόνια ως χαμένο χρόνο, αλλά ως μια περίοδο προσωπικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης. Και αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που έχει κρατήσει από τη διαδρομή της: δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να φτάσεις εκεί που θέλεις, ούτε χρειάζεται να ακολουθείς το χρονοδιάγραμμα που έχουν φανταστεί οι άλλοι για εσένα.

«Κινδυνεύω»: Το νέο τραγούδι που τη φέρνει ξανά στην ποπ πλευρά της

Το νέο τραγούδι της Ναυσικάς Γαβριλάκη, με τίτλο «Κινδυνεύω», είναι μια κυκλοφορία με ιδιαίτερη συναισθηματική και δημιουργική αξία για την ίδια. Το κομμάτι γράφτηκε μαζί με τον John Shanks σε ένα session στο Electric Lady Studios, σε μια περίοδο που η συνεργασία τους είχε ήδη αποκτήσει βαθιές ρίζες.

Η τραγουδίστρια θυμάται ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε πως το τραγούδι είχε την ενέργεια που ήθελε να εκφράσει. Ο ποπ χαρακτήρας του συνδέεται άμεσα με την καλλιτεχνική της ταυτότητα, ενώ η ίδια είχε υποσχεθεί στον Shanks ότι κάποια στιγμή θα το κυκλοφορούσε στην Ελλάδα, μαζί με άλλα τραγούδια που είχαν γράψει όλα αυτά τα χρόνια.

Η κατάλληλη στιγμή ήρθε όταν γνώρισε τον Πέτρο Τριανταφύλλου, ο οποίος την παρότρυνε να του παρουσιάσει ένα ποπ κομμάτι. Η Ναυσικά τού έδειξε το «Κινδυνεύω» και η απόφαση να προχωρήσουν ήταν άμεση. Για την ίδια, η κυκλοφορία του σηματοδοτεί την επιστροφή σε έναν ήχο που αισθάνεται απόλυτα δικό της και με τον οποίο θέλει να τη συνδέει το κοινό.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ακόμη πλευρά του τραγουδιού που την εκφράζει έντονα: ο έρωτας. Η Ναυσικά παραδέχτηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το πάθος και τις δυνατές συναισθηματικές εμπειρίες. Θέλει να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο, να ζει τον έρωτα με ένταση και να αντλεί από αυτόν έμπνευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη, ο έρωτας είναι κάτι που την τρέφει και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς της.

Το «Κινδυνεύω» είχε αρχίσει να παίζει στο MAD Radio 106,2 ήδη από το τέλος του καλοκαιριού, πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα, κάτι που έκανε την τραγουδίστρια ιδιαίτερα χαρούμενη. Η στήριξη του MAD, όπως ανέφερε, έχει ξεχωριστή σημασία για εκείνη, καθώς τη βοηθά να παρουσιάσει τη νέα της δουλειά σε περισσότερο κόσμο.

Από το «Μια καρδιά» στο «Ένα σπασμένο φτερό»: Τα τραγούδια που τη συνέδεσαν με διαφορετικά κοινά

Η Ναυσικά Γαβριλάκη έχει παρατηρήσει ότι το κοινό δεν ανακαλύπτει πάντα έναν καλλιτέχνη με τη χρονολογική σειρά που κυκλοφορούν τα τραγούδια του. Κάποιοι τη γνώρισαν μέσα από το «Κάνω όνειρα», άλλοι μέσα από το «Μια καρδιά», ενώ αρκετοί τη συνέδεσαν με το «Ένα σπασμένο φτερό», το οποίο, όπως ανέφερε, βρέθηκε στο Νο 1 του MAD για πέντε εβδομάδες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί ακροατές δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως τα συγκεκριμένα τραγούδια ανήκαν στην ίδια ερμηνεύτρια. Όπως εξήγησε, αρκετοί την προσέγγιζαν λέγοντάς της ότι γνώρισαν πρώτα το ένα κομμάτι, έπειτα ανακάλυψαν το άλλο και μόνο τότε συνέδεσαν τις διαφορετικές περιόδους της πορείας της.

Για τη Ναυσικά, αυτό επιβεβαιώνει ότι το τραγούδι είναι συχνά εκείνο που δημιουργεί την πρώτη ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και το κοινό του. Δεν περιμένει κάθε κυκλοφορία να γίνει αμέσως τεράστια επιτυχία ούτε μετρά την αξία της δουλειάς της αποκλειστικά από την άμεση ανταπόκριση. Αν ένα τραγούδι καταφέρει να κερδίσει έναν ή δύο ή δέκα νέους ακροατές, θεωρεί ότι έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει και τη διαφορετική σχέση που έχει πλέον με τη μουσική. Όπως είπε στην Αθηνά Κλήμη, την ενδιαφέρει περισσότερο η διάρκεια και η εξέλιξή της σε βάθος χρόνου, παρά η στιγμιαία επιβεβαίωση. Θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί, να δοκιμάζει πράγματα και να χτίζει σταθερά τη σχέση της με όσους αγαπούν τα τραγούδια της.

Η συμμετοχή στο Sing for Greece, η viral ατάκα και η απόφαση να επιστρέψει στη Eurovision

Η συμμετοχή της Ναυσικάς Γαβριλάκη στο Sing for Greece αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για την επιστροφή της στο ελληνικό κοινό. Η ίδια εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει μια μπαλάντα, επειδή θεωρεί πως το δυνατότερο στοιχείο της είναι η φωνή της. Ήθελε να αναδείξει τις ερμηνευτικές της δυνατότητες μέσα από ένα τραγούδι με έντονες κορυφώσεις και απαιτητικές ψηλές νότες.

Παρά την εμπειρία της, η εμφάνιση σε μια τόσο μεγάλη τηλεοπτική σκηνή τής προκάλεσε έντονο άγχος. Όπως παραδέχτηκε, έτρεμε πριν από την ερμηνεία της, καθώς άλλο είναι να τραγουδάς σε μια συνηθισμένη ζωντανή εμφάνιση και άλλο να γνωρίζεις ότι σε παρακολουθεί τόσος κόσμος μέσα από την τηλεόραση.

Η συμμετοχή της συζητήθηκε και για μια ατάκα που έγινε viral κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της βαθμολογίας. Όταν φάνηκε ότι ενδέχεται να μην είχε συγκεντρώσει βαθμούς, η Ναυσικά σχολίασε με χιούμορ ότι αποκλείεται να είχε πάρει μηδέν, αφού σίγουρα την είχαν ψηφίσει τουλάχιστον 20 ή και 25 φίλοι της. Η ατάκα της έκανε τον γύρο των social media, όμως η ίδια δεν αντιμετώπισε το αποτέλεσμα με πικρία.

Αντίθετα, κράτησε τα θετικά της εμπειρίας. Θεωρεί ότι το Sing for Greece τής έδωσε μια σημαντική πλατφόρμα για να τη γνωρίσει ένα νέο κοινό και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για την ευκαιρία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από την αρχή πίστευε πως η Klavdia με την «Αστερομάτα» είχε ένα τραγούδι που μπορούσε να ξεχωρίσει.

Και αν αναρωτιέσαι αν θα τη δεις ξανά στη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision, η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: η Ναυσικά Γαβριλάκη σκοπεύει να καταθέσει τραγούδι και φέτος. Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη βρει ένα κομμάτι στο οποίο πιστεύει πολύ, καθώς εκφράζει κάτι βαθιά προσωπικό για εκείνη και έχει έντονη συναισθηματική σύνδεση με την ίδια.

Δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι, όμως άφησε να εννοηθεί ότι κινείται γύρω από τον έρωτα. Όπως συμβαίνει και με το «Κινδυνεύω», πιστεύει ότι όταν ένα κομμάτι σου κάνει πραγματικά το «κλικ», αξίζει να το ακολουθήσεις.

Η διαδρομή της Ναυσικάς Γαβριλάκη δεν ήταν ευθεία, ούτε ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα που είχαν φανταστεί οι άλλοι για εκείνη. Από το παιδικό ξεκίνημα στην Ελλάδα μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Broadway, τη συνεργασία με τον John Shanks και την επιστροφή της στην εγχώρια μουσική σκηνή, κάθε στάδιο τής έδωσε κάτι διαφορετικό. Τώρα, με το «Κινδυνεύω» και ένα νέο τραγούδι που ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη θέση του στο Sing for Greece, φαίνεται πως βρίσκεται σε μια φάση όπου ξέρει καλύτερα από ποτέ τι θέλει να πει μέσα από τη μουσική της. Και αυτή τη φορά, έχει κάθε λόγο να το κάνει με τους δικούς της όρους.

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