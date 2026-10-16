Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Με μια ματιά Οι The Smashing Pumpkins κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Black Stars» για το soundtrack της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

Το τραγούδι σηματοδοτεί την επανένωση του συγκροτήματος με τον παραγωγό Butch Vig, μετά από 30 χρόνια.

Ο Butch Vig είχε παραγάγει το εμβληματικό άλμπουμ των Smashing Pumpkins, «Siamese Dream», το 1993.

Το soundtrack, με 29 νέες συνθέσεις, κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου 2026, πριν την ταινία στις 20 Νοεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι The Smashing Pumpkins κάνουν την επανεμφάνισή τους στη δισκογραφική σκηνή με το νέο τους τραγούδι «Black Stars». Το κομμάτι δημιουργήθηκε ειδικά για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», σηματοδοτώντας μια σημαντική προσθήκη στο πλούσιο καλλιτεχνικό τους έργο. Η συμμετοχή του αμερικανικού rock συγκροτήματος σε αυτό το φιλόδοξο project, που περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις από 29 διαφορετικούς καλλιτέχνες, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της κυκλοφορίας του «Black Stars» είναι η επανένωση των The Smashing Pumpkins με τον καταξιωμένο μουσικό παραγωγό Butch Vig. Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Butch Vig ήταν ο παραγωγός του εμβληματικού άλμπουμ του συγκροτήματος, «Siamese Dream», που κυκλοφόρησε το 1993. Η νέα τους συνεργασία, μετά από περισσότερες από 3 δεκαετίες, επαναφέρει στη ζωή μια δημιουργική σχέση που διαμόρφωσε καθοριστικά τον χαρακτηριστικό ήχο των The Smashing Pumpkins.

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Η ιστορία πίσω από το «Black Stars»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, η αρχική ιδέα για το τραγούδι «Black Stars» γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του Billy Corgan πάνω σε ένα προσωπικό του άλμπουμ. Παράλληλα, οι The Smashing Pumpkins έλαβαν την πρόταση να συνεισφέρουν μια πρωτότυπη σύνθεση στο soundtrack της νέας ταινίας του κινηματογραφικού franchise «The Hunger Games».

Ο Billy Corgan προσκάλεσε τον Butch Vig να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία. Ο παραγωγός, με την εμπειρία και την καλλιτεχνική του ματιά, συνέβαλε στην επιλογή του τραγουδιού που θα ταίριαζε καλύτερα στην ατμόσφαιρα και τον κόσμο της ταινίας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Chaplin Studios του Λος Άντζελες, ενώ πρόσθετες ηχογραφήσεις έγιναν στο Σικάγο, δίνοντας τη δυνατότητα στο συγκρότημα να δουλέψει με άνεση και να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

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Το Soundtrack και η Ταινία

Το «Black Stars» θα περιλαμβάνεται αποκλειστικά στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)». Το soundtrack αυτό, όπως αναφέρθηκε, συγκεντρώνει νέες, πρωτότυπες συνθέσεις από 29 διαφορετικούς καλλιτέχνες, προσφέροντας μια πλούσια ακουστική εμπειρία.

Η κυκλοφορία του soundtrack αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου 2026, μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας, η οποία έχει οριστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2026. Η σύνδεση του χαρακτηριστικού ήχου των The Smashing Pumpkins με το κινηματογραφικό σύμπαν του «The Hunger Games» αναμένεται να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα για τους θεατές και τους ακροατές.

Με το «Black Stars», οι The Smashing Pumpkins όχι μόνο επιστρέφουν με μια νέα δημιουργία, αλλά τιμούν και μια ιστορική συνεργασία που έχει αφήσει το στίγμα της στη δισκογραφική τους πορεία, ενισχύοντας την προσμονή για την επερχόμενη ταινία και το soundtrack της.

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