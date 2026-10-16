Μουσικά Νέα 16.10.2026

Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο τραγούδι «Black Stars» των The Smashing Pumpkins θα ακουστεί στο soundtrack του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Οι The Smashing Pumpkins κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Black Stars» για το soundtrack της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».
  • Το τραγούδι σηματοδοτεί την επανένωση του συγκροτήματος με τον παραγωγό Butch Vig, μετά από 30 χρόνια.
  • Ο Butch Vig είχε παραγάγει το εμβληματικό άλμπουμ των Smashing Pumpkins, «Siamese Dream», το 1993.
  • Το soundtrack, με 29 νέες συνθέσεις, κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου 2026, πριν την ταινία στις 20 Νοεμβρίου 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι The Smashing Pumpkins κάνουν την επανεμφάνισή τους στη δισκογραφική σκηνή με το νέο τους τραγούδι «Black Stars». Το κομμάτι δημιουργήθηκε ειδικά για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», σηματοδοτώντας μια σημαντική προσθήκη στο πλούσιο καλλιτεχνικό τους έργο. Η συμμετοχή του αμερικανικού rock συγκροτήματος σε αυτό το φιλόδοξο project, που περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις από 29 διαφορετικούς καλλιτέχνες, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

https://www.instagram.com/smashingpumpkins/
https://www.instagram.com/smashingpumpkins/

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της κυκλοφορίας του «Black Stars» είναι η επανένωση των The Smashing Pumpkins με τον καταξιωμένο μουσικό παραγωγό Butch Vig. Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Butch Vig ήταν ο παραγωγός του εμβληματικού άλμπουμ του συγκροτήματος, «Siamese Dream», που κυκλοφόρησε το 1993. Η νέα τους συνεργασία, μετά από περισσότερες από 3 δεκαετίες, επαναφέρει στη ζωή μια δημιουργική σχέση που διαμόρφωσε καθοριστικά τον χαρακτηριστικό ήχο των The Smashing Pumpkins.

Διάβασε επίσης: The White Lotus: Το θρυλικό Hôtel Martinez γίνεται το απόλυτο σκηνικό της 4ης σεζόν

Η ιστορία πίσω από το «Black Stars»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, η αρχική ιδέα για το τραγούδι «Black Stars» γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του Billy Corgan πάνω σε ένα προσωπικό του άλμπουμ. Παράλληλα, οι The Smashing Pumpkins έλαβαν την πρόταση να συνεισφέρουν μια πρωτότυπη σύνθεση στο soundtrack της νέας ταινίας του κινηματογραφικού franchise «The Hunger Games».

https://www.instagram.com/smashingpumpkins/
https://www.instagram.com/smashingpumpkins/

Ο Billy Corgan προσκάλεσε τον Butch Vig να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία. Ο παραγωγός, με την εμπειρία και την καλλιτεχνική του ματιά, συνέβαλε στην επιλογή του τραγουδιού που θα ταίριαζε καλύτερα στην ατμόσφαιρα και τον κόσμο της ταινίας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Chaplin Studios του Λος Άντζελες, ενώ πρόσθετες ηχογραφήσεις έγιναν στο Σικάγο, δίνοντας τη δυνατότητα στο συγκρότημα να δουλέψει με άνεση και να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Το «Victorious» επιστρέφει στο Netflix με νέα σειρά και πρωταγωνίστρια την Trina Vega

Το Soundtrack και η Ταινία

Το «Black Stars» θα περιλαμβάνεται αποκλειστικά στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)». Το soundtrack αυτό, όπως αναφέρθηκε, συγκεντρώνει νέες, πρωτότυπες συνθέσεις από 29 διαφορετικούς καλλιτέχνες, προσφέροντας μια πλούσια ακουστική εμπειρία.

Η κυκλοφορία του soundtrack αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου 2026, μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας, η οποία έχει οριστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2026. Η σύνδεση του χαρακτηριστικού ήχου των The Smashing Pumpkins με το κινηματογραφικό σύμπαν του «The Hunger Games» αναμένεται να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα για τους θεατές και τους ακροατές.

Με το «Black Stars», οι The Smashing Pumpkins όχι μόνο επιστρέφουν με μια νέα δημιουργία, αλλά τιμούν και μια ιστορική συνεργασία που έχει αφήσει το στίγμα της στη δισκογραφική τους πορεία, ενισχύοντας την προσμονή για την επερχόμενη ταινία και το soundtrack της.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Hunger Games soundtrack The Smashing Pumpkins
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος

16.10.2026
Επόμενο
Η Ναυσικά Γαβριλάκη επιστρέφει στη Eurovision; Η αποκάλυψη στο «Talk to MAD» και το τραγούδι που ετοιμάζει

Η Ναυσικά Γαβριλάκη επιστρέφει στη Eurovision; Η αποκάλυψη στο «Talk to MAD» και το τραγούδι που ετοιμάζει

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project
Μουσικά Νέα

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project

16.10.2026
Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή

16.10.2026
Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson
Μουσικά Νέα

Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson

16.10.2026
Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»
Μουσική

Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»

16.10.2026
Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!
Μουσικά Νέα

Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!

16.10.2026
Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε
Μουσικά Νέα

Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε

16.10.2026
Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!

16.10.2026
Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece
EUROVISION

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

16.10.2026
Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027
Μουσικά Νέα

Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο