Cinema 16.10.2026

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος

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Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King», με τον Samuel L. Jackson στον ρόλο ενός χαρισματικού γκάνγκστερ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς «Frisco King», spin-off του «Tulsa King».
  • Ο Samuel L. Jackson υποδύεται τον Lee Washington, έναν γκάνγκστερ που επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Frisco του Τέξας.
  • Ο Taylor Sheridan υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ ο Sylvester Stallone θα εμφανιστεί ως Dwight Manfredi.
  • Η σειρά, που αρχικά λεγόταν «Nola King», κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου στο Paramount+.
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Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Frisco King» έχει ξεκινήσει, με την κυκλοφορία του πρώτου teaser trailer για τη νέα σειρά που αποτελεί spin-off του επιτυχημένου «Tulsa King». Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Samuel L. Jackson, ο οποίος ενσαρκώνει τον Lee Washington, έναν χαρισματικό γκάνγκστερ μεambitions.

Η ηθοποιός Scarlett Johansson, η πιο ακριβοπληρωμένη σταρ του Χόλυγουντ με ρεκόρ εσόδων στο box office.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από τον κόσμο του Lee Washington, ο οποίος φτάνει στο Frisco του Τέξας με σκοπό να αναπτύξει τις δραστηριότητές του. Μέσα από τα πρώτα πλάνα, βλέπουμε τον Lee Washington να πραγματοποιεί συμφωνίες και να εδραιώνει την παρουσία του σε μια φαινομενικά ήρεμη πόλη, η οποία όμως κρύβει κρυφές ευκαιρίες για εκείνον. Η σκηνοθεσία και το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Taylor Sheridan, γνωστός για τη δουλειά του σε επιτυχημένες παραγωγές, ο οποίος αναλαμβάνει και χρέη παραγωγού.

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Η νέα παραγωγή αναμένεται να ενισχυθεί από την παρουσία του Sylvester Stallone, ο οποίος θα επαναλάβει τον ρόλο του Dwight «The General» Manfredi από το «Tulsa King», δίνοντας έτσι μια συνδετική γραμμή μεταξύ των δύο σειρών. Στο καστ του «Frisco King» συμμετέχουν επίσης οι ταλαντούχοι ηθοποιοί Aisha German, Kai Caster, Lela Pate και Savannah Gunn, προσθέτοντας βάθος και ποικιλία στην αφήγηση.

https://www.instagram.com/samuelljackson/
https://www.instagram.com/samuelljackson/

Η επίσημη περιγραφή της σειράς σκιαγραφεί έναν κόσμο όπου ο Lee Washington ανακαλύπτει έναν «παράδεισο για απατεώνες, κρυμμένο πίσω από την περιποιημένη πρόσοψη των αμερικανικών προαστίων». Με τη βοήθεια ενός φιλόδοξου προστατευόμενου, ενός πιστού οδηγού και μιας ομάδας εκκεντρικών συνεργατών, ο Lee μετατρέπει μικρές κομπίνες σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ωστόσο, κάθε επιτυχία του ανεβάζει τον πήχη και αυξάνει τους κινδύνους, αναγκάζοντάς τον να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά αυτή αρχικά αναπτύχθηκε με τον τίτλο «Nola King» και η δράση της επρόκειτο να διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη. Ωστόσο, για λόγους παραγωγής και εγγύτητας στις εγκαταστάσεις του Taylor Sheridan κοντά στο Fort Worth του Τέξας, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Frisco.

Η πρεμιέρα του «Frisco King» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, με την πλατφόρμα Paramount+ να είναι αυτή που θα φιλοξενήσει τα δύο πρώτα επεισόδια ταυτόχρονα, δίνοντας έτσι στους θεατές την ευκαιρία να βυθιστούν αμέσως στον κόσμο της νέας αυτής σειράς.

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Frisco King Samuel Jackson TEASER Tulsa King
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