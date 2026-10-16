Μουσικά Νέα 16.10.2026

Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή

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Η διπλωματική στάση του A$AP Rocky για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μουσική και πώς βλέπει τη χειροποίητη δημιουργία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο A$AP Rocky βλέπει την AI ως εργαλείο, αλλά προτιμά τη χειροποίητη δημιουργία μουσικής.
  • Αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της AI για την απομόνωση instrumental κομματιών.
  • Θεωρεί ότι η χρήση AI για πλήρη παραγωγή τραγουδιού είναι προσωπική επιλογή.
  • Σημειώνει την κριτική που δέχτηκαν καλλιτέχνες όπως ο Tyga για τη χρήση AI.
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Ο A$AP Rocky έχει μια σαφή και, θα λέγαμε, διπλωματική προσέγγιση όσον αφορά την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη μουσική δημιουργία. Μιλώντας πρόσφατα στο Complex, ο γνωστός ράπερ από το Χάρλεμ ανέλυσε τις απόψεις του για τη χρήση της AI στο hip-hop, δηλώνοντας ότι, αν και ο ίδιος προτιμά να δημιουργεί τα τραγούδια του «πρακτικά», δηλαδή με τον παραδοσιακό τρόπο, αναγνωρίζει τη δυναμική της ως εργαλείο.

Ο A$AP Rocky με επίσημο κοστούμι, παπιγιόν και ροζ σακάκι.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Ο ράπερ εξήγησε ότι, για εκείνον, η ουσία βρίσκεται στην προσωπική ενασχόληση με τη δημιουργική διαδικασία. Αναφέρθηκε σε ένα υποθετικό σενάριο, όπου θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ένα instrumental από ένα παλιότερο τραγούδι, για παράδειγμα από το άλμπουμ Graduation του Kanye West, και να αφαιρέσει τα φωνητικά. Σε αυτή την περίπτωση, η AI θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη για την απομόνωση του instrumental, αν αυτό ήταν δύσκολο να βρεθεί.

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«Προτιμώ να κάνω τα πράγματα μόνος μου, πρακτικά», δήλωσε ο A$AP Rocky. «Αν, για παράδειγμα, υπάρχει ένα τραγούδι που έχει ήδη κυκλοφορήσει, ας πούμε από το Graduation του Kanye. Ας πούμε το «Good Morning», και θέλεις να αφαιρέσεις τους στίχους του Kanye, αλλά να κρατήσεις το instrumental. Δεν είναι ότι δεν μπορείς απλά να βρεις το instrumental online, αλλά αν ήταν δύσκολο να το βρεις, αυτό που θα μπορούσες εύκολα να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις AI για να διαχωρίσεις τα κομμάτια και να αφαιρέσεις τα φωνητικά του, ώστε να μπορείς πραγματικά να ραπάρεις πάνω του».

https://www.instagram.com/asaprocky/
https://www.instagram.com/asaprocky/

Ωστόσο, ο A$AP Rocky υπογράμμισε ότι η AI φέρει συχνά αρνητικές συνδηλώσεις. «Δεν πιστεύω ότι όταν χρησιμοποιείται με ορισμένους τρόπους είναι απαραίτητα σωστό ή λάθος πράγμα», είπε. «Η AI υποτίθεται ότι είναι ένα εργαλείο. Αν κάποιος φτιάξει ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου με AI, όπου το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια οδηγία (prompt), τότε νομίζω ότι αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να πω τι είναι το σωστό και τι όχι; Εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου εδώ, και κάνω τη μουσική μου πρακτικά – με τον σωστό τρόπο. Συνεργάζομαι πραγματικά με μουσικούς, παραγωγούς, beatmakers, απλώς για να εκφράσω τον ήχο μου και να αναπτύξω τον ήχο μου».

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Ο ράπερ από το Χάρλεμ έλαβε υπόψη του τις περιπτώσεις άλλων καλλιτεχνών της hip-hop σκηνής, όπως ο Fenix Flexin και ο Tyga, οι οποίοι αντιμετώπισαν σφοδρή κριτική όταν παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν AI στη μουσική τους. «Νιώθω ότι όταν τύποι σαν τον [Fenix Flexin], όποιος κι αν είναι, και τον Tyga, δεν ξέρω τη διαδικασία τους για το πώς το κάνουν, αλλά ξέρω ότι όταν το έκαναν, αντιμετώπισαν πολλή κριτική και τέτοια πράγματα», πρόσθεσε ο 38χρονος καλλιτέχνης.

asap_rocky_athina
https://www.instagram.com/asaprocky

Ο Fenix Flexin αρχικά αρνήθηκε τη χρήση AI, αλλά τελικά υιοθέτησε την τεχνολογία στο τραγούδι του «Rubberz», το οποίο έγινε το πρώτο πλήρως παραγόμενο με AI τραγούδι που έφτασε στο Billboard Hot 100 νωρίτερα μέσα στο 2026, φτάνοντας στο Νο. 58. Ο Tyga, από την πλευρά του, δέχτηκε επίσης έντονες αντιδράσεις για τη χρήση εργαλείων AI στο άλμπουμ του $tarface. Ωστόσο, υποστήριξε ότι τα φωνητικά στο project, που ήταν εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’80, ήταν όλα δικά του. «Ξέρω ότι ο κόσμος θα θυμώσει που το λέω αυτό, αλλά έτσι πάει η τεχνολογία. Δεν διαφέρει από τότε που βγήκε το Auto-Tune», είχε δηλώσει ο Tyga στο VIBE τον Αύγουστο. «Κάποιοι ήταν αντίθετοι, αλλά οι πραγματικοί καλλιτέχνες το αγκάλιασαν και το χρησιμοποίησαν. Όσο για τη γραφή, όλα τα φωνητικά είναι δικά μου. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να χρησιμοποιείς την τεχνολογία ως εργαλείο».

Ο A$AP Rocky ποζάρει με εντυπωσιακό κολιέ μπροστά από στοίβες από βαλίτσες στο Παρίσι, μετά το show της AWGE.
https://www.instagram.com/asaprocky/

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Ο A$AP Rocky επέστρεψε μετά από οκταετή απουσία με το άλμπουμ του «Don’t Be Dumb» τον Ιανουάριο, το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200. Έχει ολοκληρώσει τις περιοδείες του στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη για το «Don’t Be Dumb World Tour» και θα συνεχίσει την περιοδεία του στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τον Δεκέμβριο.

Ο A$AP Rocky με τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου και κοστούμι, σηκώνει τα χέρια του κάνοντας σήμα ειρήνης, ενώ πλήθος φωτογράφων τον περιβάλλει.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Όπως είχαμε αναφέρει, ο A$AP Rocky είχε διαψεύσει στο παρελθόν ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI. Παράλληλα, η γενναιόδωρη κίνησή του να καλύψει δίδακτρα ύψους 32.000 δολαρίων για έναν φοιτητή, έδειξε την άλλη πλευρά του καλλιτέχνη, αυτήν που νοιάζεται για την ευημερία των νέων. Υπενθυμίζεται επίσης, η περίοδος που ο A$AP Rocky και ο FERG άφησαν πίσω τις διαφωνίες τους, αποδεικνύοντας ότι η στήριξη για ένα νέο άλμπουμ είναι πιο σημαντική από το rap drama.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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A$ap Rocky Doja Cat Kanye West tyga Τεχνητή Νοημοσύνη
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