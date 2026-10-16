Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson

Η Missy Elliott θα τιμηθεί με το Icon Award στο Gala of the Stars, με την Janet Jackson να αναλαμβάνει την απονομή σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και τον χορό

Με μια ματιά Η Missy Elliott θα τιμηθεί με το Icon Award στην εκδήλωση Gala of the Stars.

Η Janet Jackson, περσινή τιμώμενη, θα απονείμει το βραβείο στην Missy Elliott.

Η εκδήλωση υποστηρίζει τον οργανισμό Dancers Against Cancer και θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου.

Θα τιμηθούν επίσης οι Toni Basil, Vincent Paterson και Paula Abdul για τις προσφορές τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Missy Elliott, μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της μουσικής βιομηχανίας, ετοιμάζεται να τιμηθεί με το πολυπόθητο Icon Award. Την απονομή θα κάνει η Janet Jackson, η οποία είχε λάβει το ίδιο βραβείο πέρυσι, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνεται για την υποστήριξη του οργανισμού Dancers Against Cancer. Η βραδιά, γνωστή ως Gala of the Stars, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Beverly Hills της Καλιφόρνια.

Η Missy Elliott έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στην καριέρα της, έχοντας κερδίσει τέσσερα βραβεία Grammy. Έχει γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα ράπερ που έλαβε το Michael Jackson Video Vanguard Award στα MTV Video Music Awards, η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης της hip-hop που εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame και η πρώτη γυναίκα ράπερ που συμπεριλήφθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame. Στη δισκογραφία της, η Missy Elliott έχει καταγράψει 10 επιτυχίες στο Top 10 του Billboard Hot 100 και πέντε άλμπουμ που έχουν φτάσει στο Top 10 του Billboard 200.

Διάβασε επίσης: Η εκρηκτική εμφάνιση της Janet Jackson στο F1 Singapore Grand Prix

Πέρα από την Missy Elliott, η βραδιά θα τιμήσει και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του χώρου. Η χορεύτρια και χορογράφος Toni Basil, γνωστή για την επιτυχία της «Mickey» το 1982, θα λάβει το Lifetime Achievement Award, ενώ ο σκηνοθέτης και χορογράφος Vincent Paterson θα βραβευτεί με το Vanguard Award. Η Paula Abdul, με έξι Νο. 1 επιτυχίες στο Hot 100, θα επιστρέψει για να απονείμει το Paula Abdul Legacy Award, με τον παραλήπτη να ανακοινώνεται σύντομα. Ο χορευτής και τηλεοπτική προσωπικότητα Maksim Chmerkovskiy θα αναλάβει για άλλη μια φορά τον ρόλο του οικοδεσπότη.

Ο Noah Lands, CEO του Dancers Against Cancer και εκτελεστικός παραγωγός του Gala of the Stars, δήλωσε σχετικά με την επιλογή της Missy Elliott: «Η Missy Elliott αντιπροσωπεύει όλα όσα γιορτάζει το Icon Award. Η πρωτοποριακή της τέχνη έχει εμπνεύσει γενιές καλλιτεχνών, και το γεγονός ότι η Janet Jackson, η περσινή τιμώμενη, θα της απονείμει αυτό το βραβείο καθιστά τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή».

Το Gala of the Stars, μια εκδήλωση με επίσημο dress code (black-tie), θα περιλαμβάνει δείπνο, τελετή απονομής βραβείων και ζωντανή ψυχαγωγία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μια χορευτική παράσταση από τις Syncopated Ladies, την καταξιωμένη ομάδα χορού αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες, που θα παρουσιάσει την επιτυχία της Paula Abdul «Straight Up».

Εμβληματικές προσωπικότητες, όπως η Liza Minnelli, η οποία έχει επίσης τιμηθεί στο παρελθόν, θα είναι η επίτιμη πρόεδρος της εκδήλωσης. Η επιτροπή του Gala of the Stars αποτελείται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες, όπως οι Anita Mann, Julie McDonald, NappyTabs, Tori Spelling και William Seely. Η εκδήλωση, που παράγεται από τους Noah Lands και Adrian Ruiz, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Nancy O’Meara, αποτελεί το κορυφαίο φιλανθρωπικό γεγονός του DAC. Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός έχει διαθέσει εκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια για μέλη της κοινότητας του χορού που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, εξασφαλίζοντας ότι κανένας χορευτής δεν θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο μόνος του.

Η Missy Elliott έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία της μουσικής, και αυτή η αναγνώριση από την Janet Jackson και τον οργανισμό Dancers Against Cancer αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της σπουδαίας της προσφοράς.

Διάβασε επίσης: