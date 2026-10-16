Life 16.10.2026

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω

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Δες τα 5 ζώδια που όταν βγαίνουν για ποτό σύμφωνα με τα αστρολογικά στερεότυπα αλλάζουν τη διάθεση της παρέας
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Κριός γίνεται πιο αυθόρμητος και παρορμητικός, προτείνοντας νέες δραστηριότητες.
  • Οι Δίδυμοι γίνονται ασταμάτητοι συνομιλητές, πηδώντας από θέμα σε θέμα.
  • Ο Λέων τραβάει την προσοχή, επιλέγοντας μουσική και παρασύροντας τους άλλους.
  • Ο Τοξότης αναζητά την περιπέτεια και προτείνει αυθόρμητες ιδέες για τη βραδιά.
  • Οι Ιχθύες γίνονται πιο συναισθηματικοί, κάνοντας εξομολογήσεις και αλλάζοντας διάθεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει πάντα εκείνη η φίλη που μετά το δεύτερο ποτό γίνεται η ψυχή της παρέας, εκείνη που αρχίζει να στέλνει μηνύματα στον πρώην της και εκείνη που ξαφνικά αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να εξομολογηθεί όλα όσα κρατούσε μέσα της. Και κάπου εκεί αναρωτιέσαι: μήπως τελικά τα ζώδια επηρεάζουν το πώς συμπεριφέρεσαι όταν βγαίνεις για ποτό.

Παρέα τσουγκρίζει ποτήρια με δροσιστικά καλοκαιρινά ποτά σε ταράτσα.
Πηγή: Pexels

Από τον αυθορμητισμό του Κριού μέχρι τη συναισθηματική πλευρά των Ιχθύων, κάθε ζώδιο έχει τη δική του… θεωρητική εκδοχή όταν η βραδιά ξεφεύγει λίγο από το αρχικό πλάνο. Φυσικά, η αστρολογία είναι εδώ για διασκέδαση και όχι για να προβλέψει πώς θα αντιδράσεις πραγματικά στο αλκοόλ. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα που έχεις καταναλώσει και ο οργανισμός σου. Ποια είναι, λοιπόν, τα πέντε ζώδια που, σύμφωνα με τα κλασικά αστρολογικά στερεότυπα, μπορούν να μετατρέψουν μια απλή έξοδο σε ολόκληρο story.

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1. Κριός: Από το πρώτο ποτό στο «πάμε για after;»

Αν είσαι Κριός, η έξοδος για σένα δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να πιεις κάτι με την παρέα σου. Είναι ολόκληρη αποστολή. Είσαι εκείνη που θα προτείνει το επόμενο μαγαζί, θα σηκώσει πρώτη τους φίλους της για χορό και θα πει «μην είστε ξενέρωτοι» όταν κάποιος θελήσει να φύγει νωρίς. Στο αστρολογικό σύμπαν, ο Κριός συνδέεται με τον αυθορμητισμό και την παρορμητικότητα. Γι’ αυτό, στο υποθετικό σενάριο μιας βραδιάς με ποτό, μπορεί να είναι η φίλη που ενθουσιάζεται με κάθε νέα ιδέα και θέλει να συνεχίσει τη διασκέδαση. Το ότι αισθάνεσαι καλά, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το αλκοόλ δεν σε επηρεάζει. Κράτησε τον ενθουσιασμό σου και άφησε την επιστροφή στο σπίτι σε ασφαλή χέρια.

xristougenniatiko_poto
Pinterest

2. Δίδυμοι: Δεν σταματάς να μιλάς ούτε για ένα λεπτό

Αν είσαι Δίδυμος, πιθανότατα οι φίλοι σου σε πειράζουν ήδη επειδή μπορείς να πιάσεις κουβέντα με οποιονδήποτε. Στο αστρολογικό στερεότυπο, όταν η βραδιά γίνεται πιο χαλαρή, μετατρέπεσαι σε μια μικρή μηχανή συζήτησης. Από το τελευταίο gossip της παρέας μέχρι μια εντελώς άσχετη θεωρία για το σύμπαν, όλα χωρούν στην ίδια συζήτηση. Μπορεί να ξεκινήσεις να διηγείσαι μια ιστορία και, πριν φτάσεις στο τέλος της, να έχεις ανοίξει άλλα τρία θέματα. Το πιο πιθανό είναι ότι η παρέα σου θα γελάει με τους συνειρμούς σου, ενώ εσύ θα αναρωτιέσαι γιατί κανείς δεν ακολουθεί τον ειρμό της σκέψης σου. Το μυστικό, πάντως, δεν είναι να πιεις για να γίνεις πιο κοινωνική. Μπορείς να είσαι η ψυχή της παρέας και με ένα mocktail στο χέρι.

Δύο γυναίκες κάθονται σε εξωτερικό χώρο καφέ και απολαμβάνουν το ποτό τους.
Πηγή: Pexels

3. Λέων: Η πίστα είναι δική σου

Αν είσαι Λέων, δεν χρειάζεσαι απαραίτητα αφορμή για να τραβήξεις την προσοχή. Στο γνωστό αστρολογικό στερεότυπο, έχεις αυτοπεποίθηση, αγαπάς τη διασκέδαση και δεν φοβάσαι να εκφραστείς. Στο υποθετικό σενάριο της βραδιάς, μπορεί να είσαι εκείνη που θα επιλέξει το τραγούδι, θα οργανώσει την ομαδική φωτογραφία και θα παρασύρει τις φίλες της στον χορό. Αν παίζει το αγαπημένο σου κομμάτι, ξαφνικά όλοι πρέπει να συμμετέχουν στο προσωπικό σου music video. Η προσοχή, όμως, δεν χρειάζεται να έρθει μέσα από την υπερβολή. Μπορείς να είσαι η πιο fun παρουσία της βραδιάς χωρίς να πιεις περισσότερο απ’ όσο αντέχεις ή να αγνοήσεις τα όριά σου.

4. Τοξότης: «Μία ζωή την έχουμε!»

Αν είσαι Τοξότης, το αγαπημένο σου πράγμα είναι να περνάς καλά και να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα. Τουλάχιστον, έτσι σε περιγράφει η αστρολογία. Επομένως, σε μια βραδιά εξόδου, μπορεί να είσαι εκείνη που θα προτείνει αυθόρμητα ένα καινούργιο μπαρ ή θα θελήσει να μετατρέψει μια συνηθισμένη Παρασκευή σε περιπέτεια. Στην παρέα είσαι η φίλη που λέει «ας το ζήσουμε» και έχει πάντα μια ιδέα για το τι θα κάνετε μετά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η ανάγκη για αυθορμητισμό σε κάνει να ξεχνάς ότι δεν χρειάζεται κάθε απόφαση να λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή. Αν θέλεις να συνεχίσεις τη βραδιά, μπορείς να το κάνεις χωρίς να πιέσεις τον εαυτό σου ή τους άλλους να πιουν περισσότερο. Η καλύτερη περιπέτεια είναι αυτή που θυμάσαι για τους σωστούς λόγους.

Παρέα κάνει πρόποση με ποτήρια λευκό κρασί σε καλοκαιρινό σκηνικό
Πηγή: Pexels

5. Ιχθύες: Από το γέλιο στις εξομολογήσεις

Αν είσαι Ιχθύς, το αστρολογικό στερεότυπο σε θέλει ευαίσθητη, συναισθηματική και με έντονη φαντασία. Σε μια βραδιά με την παρέα, μπορεί να είσαι εκείνη που θα ξεκινήσει να συζητά για τον έρωτα, τις φιλίες και τις αποφάσεις που σε έχουν αλλάξει. Από το να γελάς με ένα αστείο μέχρι να κάνεις μια βαθιά εξομολόγηση στην κολλητή σου, η διάθεση της βραδιάς μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά. Και φυσικά, κάπου εκεί μπορεί να ακουστεί η περίφημη φράση «πρέπει να σου πω κάτι που δεν σου έχω πει ποτέ». Το αν θα γίνεις πιο συναισθηματική όταν πίνεις, ωστόσο, δεν καθορίζεται από το ζώδιό σου. Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τον αυτοέλεγχό σου, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να αφήνεις τις σημαντικές συζητήσεις για μια στιγμή που αισθάνεσαι απολύτως νηφάλια.

Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το... όνομά τους
Pinterest.com

Τελικά, ποιο ζώδιο είναι το πιο απρόβλεπτο στην έξοδο

Αν ακολουθήσουμε τα αστρολογικά στερεότυπα, ο Κριός είναι ο αυθόρμητος, ο Δίδυμος ο ασταμάτητος συνομιλητής, ο Λέων ο πρωταγωνιστής της παρέας, ο Τοξότης ο κυνηγός της περιπέτειας και οι Ιχθύες οι συναισθηματικοί της βραδιάς. Στην πραγματικότητα, όμως, κανένα ζώδιο δεν μεθάει πιο εύκολα από κάποιο άλλο. Η επίδραση του αλκοόλ εξαρτάται από την ποσότητα, τον ρυθμό κατανάλωσης, τον οργανισμό και άλλους παράγοντες. Αν έχεις πιει, μην οδηγήσεις, ακόμη κι αν αισθάνεσαι ότι είσαι απολύτως καλά. Και τώρα πες την αλήθεια: ποια φίλη της παρέας σου ταιριάζει περισσότερο σε αυτές τις περιγραφές; Μήπως αναγνώρισες τον εαυτό σου σε περισσότερες από μία.

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