A$AP Rocky & FERG: Όταν το rap drama δίνει τη θέση του στη στήριξη για νέο άλμπουμ

Ο A$AP Rocky έδειξε την υποστήριξή του στον FERG, προσφέροντας τη βοήθεια της δισκογραφικής του εταιρείας για το επερχόμενο άλμπουμ του

Με μια ματιά Ο A$AP Rocky προσφέρει στήριξη στον FERG για το νέο του άλμπουμ μέσω της εταιρείας του AWGE.

Ο FERG ολοκλήρωσε το νέο του άλμπουμ και αναζητά διανομέα.

Ο A$AP Rocky είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για την αφαίρεση του «A$AP» από το όνομα του FERG.

Η κίνηση του A$AP Rocky δείχνει εκτίμηση και επιθυμία για συνεργασία παρά τις διαφορές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σχέση μεταξύ των ράπερ A$AP Rocky και FERG φαίνεται να ξεπερνά τις πρόσφατες παρεξηγήσεις, με τον A$AP Rocky να εκτείνει ένα «χέρι φιλίας» στον FERG. Μετά την ανακοίνωση του FERG ότι ολοκλήρωσε το νέο του άλμπουμ και αναζητά διανομέα, ο A$AP Rocky έσπευσε να του προσφέρει τη στήριξη της δικής του εταιρείας, AWGE.

Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του FERG στο Instagram, όπου ο δεύτερος ρωτούσε «Ποιος θέλει να το διανείμει;», ο A$AP Rocky απάντησε: «Ξέρεις πού είναι το σπίτι σου», συνοδεύοντας την απάντηση με ένα κόκκινο emoji καρδιάς και συγχαρητήρια. Αυτή η κίνηση φαίνεται να σηματοδοτεί μια προσπάθεια γεφύρωσης μετά από δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση.

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Πρόσφατα, ο A$AP Rocky είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του FERG να αφαιρέσει το «A$AP» από το καλλιτεχνικό του όνομα. Σε συνέντευξή του στο Apple Music, είχε δηλώσει: «Είδα μερικές συνεντεύξεις όπου απλώς έλεγε ότι δεν είναι A$AP και αφαίρεσε το A$AP από το όνομά του. Αυτό με ενόχλησε, αλλά δεν θα του το κρατήσω κακώς και του εύχομαι τα καλύτερα».

Ο FERG, από την πλευρά του, απάντησε σε συνέντευξή του στο Complex, εξηγώντας ότι η αφαίρεση του «A$AP» από το όνομά του σηματοδοτεί προσωπική του εξέλιξη. «Νιώθω ότι αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα για εκείνον», είπε για τις δηλώσεις του A$AP Rocky ότι αρχικά «ενόχλησε». «Μπορείς να νιώθεις όπως θέλεις, αλλά στο τέλος της ημέρας, πρέπει να ακολουθήσω την αλήθεια μου και ό,τι νιώθω. Και δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο να μεγαλώνεις».

Η απόφαση του FERG να κινηθεί ανεξάρτητα από την ονομασία της κολεκτίβας A$AP Mob, στην οποία ανήκει και ο A$AP Rocky, έρχεται καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το τρίτο του σόλο άλμπουμ, με τίτλο Darold, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, ο A$AP Rocky ετοιμάζεται για την πρώτη του περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μετά από οκτώ χρόνια, με πέντε ημερομηνίες προγραμματισμένες για τον Δεκέμβριο.

Παρόλο που ο A$AP Rocky εξέφρασε αρχικά τη δυσαρέσκειά του, η τωρινή του κίνηση να προσφέρει υποστήριξη στον FERG δείχνει την αμοιβαία εκτίμηση και τη σημασία της φιλίας και της συνεργασίας τους, ακόμη και μετά από αλλαγές στην καλλιτεχνική τους πορεία. Η προσφορά του A$AP Rocky για τη διανομή του νέου άλμπουμ του FERG υπογραμμίζει την επιθυμία του να παραμείνουν συνδεδεμένοι στον μουσικό χώρο.

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