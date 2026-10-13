Μουσικά Νέα 13.10.2026

Ο A$AP Rocky ετοιμάζει δυναμικό comeback σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία – Όλες οι ημερομηνίες της περιοδείας

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Ο A$AP Rocky επιστρέφει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μετά από 8 χρόνια, ανακοινώνοντας 5 συναυλίες για τον Δεκέμβριο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο A$AP Rocky επιστρέφει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μετά από οκτώ χρόνια, με την «Don't Be Dumb World Tour».
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει πέντε στάσεις σε αρένες τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τη Μελβούρνη.
  • Το νέο άλμπουμ «Don't Be Dumb» κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard 200 και το ARIA Hip-Hop/R&B Albums chart.
  • Ο A$AP Rocky, επιδραστική φιγούρα της hip-hop, έχει επίσης διακριθεί στη μόδα και τον κινηματογράφο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο A$AP Rocky ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ανακοινώνοντας μια νέα περιοδεία που σηματοδοτεί την πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή μετά από οκτώ χρόνια. Η πολυαναμενόμενη αυτή επιστροφή έρχεται ως συνέχεια της κυκλοφορίας του νέου του άλμπουμ, «Don’t Be Dumb», και περιλαμβάνει πέντε στάσεις σε αρένες τον Δεκέμβριο.

Ο A$AP Rocky με κοστούμι και κοσμήματα, σε μια εκδήλωση με πλήθος κόσμου στο παρασκήνιο.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η περιοδεία, που φέρει τον τίτλο «Don’t Be Dumb World Tour», θα ξεκινήσει στις 5 Δεκεμβρίου από τη Rod Laver Arena της Μελβούρνης. Στη συνέχεια, ο Rocky θα εμφανιστεί στην Afterpay Arena του Σίδνεϊ στις 9 Δεκεμβρίου, στην Spark Arena του Όκλαντ στις 12 Δεκεμβρίου, στο Brisbane Entertainment Centre στις 14 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στην RAC Arena του Περθ στις 17 Δεκεμβρίου. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει, με τα γενικά εισιτήρια να είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου.

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Το απίστευτο ρεκόρ που έσπασε στο Παρίσι με το show της AWGE

Η προηγούμενη ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία του A$AP Rocky, στο πλαίσιο της προώθησης του «Don’t Be Dumb», στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, περιλαμβάνοντας 25 sold-out συναυλίες σε 19 χώρες. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής Live Nation, η περιοδεία αυτή σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ταχύτερα πωλούμενων συναυλιών ραπ στην Ελλάδα και των μεγαλύτερων πωλήσεων εισιτηρίων για ράπερ σε Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι και Σόφια.

Ο A$AP Rocky με τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου και κοστούμι, σηκώνει τα χέρια του κάνοντας σήμα ειρήνης, ενώ πλήθος φωτογράφων τον περιβάλλει.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το άλμπουμ «Don’t Be Dumb», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, αποτελεί την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Testing» του 2018. Το άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard 200, σηματοδοτώντας την τρίτη φορά που ο A$AP Rocky φτάνει στην κορυφή των charts και την πρώτη μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο A$AP Rocky ποζάρει δίπλα σε βαλίτσες κατά τη διάρκεια του show της AWGE στο Παρίσι, σπάζοντας ένα απίστευτο ρεκόρ.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Συγκεκριμένα, το άλμπουμ πούλησε 123.000 αντίτυπα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και κατέκτησε την κορυφή του chart ARIA Hip-Hop/R&B Albums της Αυστραλίας. Το πρώτο single, «Punk Rocky», έφτασε στο Νο. 9 του chart Hot Rock & Alternative Songs του Billboard. Στο άλμπουμ συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες, όπως οι Tyler, the Creator, Doechii, Gorillaz, Brent Faiyaz, Thundercat και will.i.am, ενώ το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε από τον σκηνοθέτη Tim Burton.

Ο A$AP Rocky ποζάρει μπροστά σε πλήθος φωτογράφων, με την κίνησή του να έχει αλλάξει τη ζωή ενός φοιτητή.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο A$AP Rocky, μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της hip-hop σκηνής τα τελευταία 15 χρόνια, έγινε γνωστός με το mixtape «Live.Love.A$AP» το 2011. Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει επιτυχημένα άλμπουμ, όπως το «At.Long.Last.A$AP» (2015) και το «Testing» (2018), πριν από το «Don’t Be Dumb». Πέρα από τη μουσική, έχει καθιερωθεί και ως είδωλο της μόδας, ενώ έχει επεκτείνει την καριέρα του και στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε παραγωγές της A24, όπως τα «Highest» και «If I Had Legs I’d Kick You».

Ο A$AP Rocky με επίσημο κοστούμι, παπιγιόν και ροζ σακάκι.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Η επιστροφή του A$AP Rocky στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους χιλιάδες θαυμαστές του στην περιοχή, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά τις επιτυχίες του και το εντυπωσιακό του stage presence.

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A$ap Rocky περιοδεία
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