Cinema 16.10.2026

Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project

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H Zendaya επιστρέφει στο sci-fi με τον Alex Garland και την A24 για μια νέα ταινία που αναμένεται να συζητηθεί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya πρωταγωνιστεί σε νέο, άτιτλο sci-fi φιλμ του Alex Garland για την A24.
  • Τα γυρίσματα του project αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027.
  • Η Zendaya έχει συνεργαστεί ξανά με την A24 για τη σειρά «Euphoria» και την ταινία «The Drama».
  • Ο Alex Garland συνεχίζει τη συνεργασία του με την A24, μετά από ταινίες όπως «Ex Machina» και «Civil War».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya ετοιμάζεται να βουτήξει ξανά στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας, καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της σε ένα νέο, άτιτλο sci-fi φιλμ που θα γράψει και θα σκηνοθετήσει ο Alex Garland για την εταιρεία παραγωγής A24. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν αυστηρά επτασφράγιστες, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο 2027.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη στις ήδη επιτυχημένες σχέσεις της Zendaya με την A24. Η βραβευμένη ηθοποιός έχει αφήσει το στίγμα της στην εταιρεία μέσω της επιτυχημένης σειράς «Euphoria», η οποία ολοκληρώθηκε φέτος μετά από τρεις σεζόν, αλλά και μέσω της σκοτεινής κωμωδίας «The Drama». Στην τελευταία, η Zendaya συμπρωταγωνίστησε με τον Robert Pattinson, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία και εισπράττοντας σχεδόν 135 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. 

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Για τον Alex Garland, το νέο αυτό project αποτελεί τη συνέχιση της μακροχρόνιας συνεργασίας του με την A24, εταιρεία που έχει αναλάβει την παραγωγή και διανομή προηγούμενων έργων του, όπως το «Ex Machina» (2024), το «Civil War», το «Men» και το «Warfare». Η A24 βρίσκεται επίσης πίσω από την επερχόμενη μεγάλη παραγωγή του Alex Garland, την κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς video game «Elden Ring», με πρωταγωνιστές τους Kit Connor, Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Nick Offerman και Tom Burke. Τα γυρίσματα για το «Elden Ring» ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουλίου, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2028.

Η Zendaya έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2026, το «The Odyssey» και το «Spider-Man: Brand New Day», οι οποίες σημείωσαν ρεκόρ εισπράξεων. Η εμφάνισή της στο «The Odyssey» είχε εντυπωσιάσει, ενώ η συμβολή της στο «Spider-Man: Brand New Day» ήταν καθοριστική. Η τελευταία της εμφάνιση ως MJ στο «Dune: Part Three» του Denis Villeneuve, αναμένεται στις 16 Δεκεμβρίου. Η συμβολή της στην ιστορία του Spider-Man έχει επίσης σχολιαστεί εκτενώς.

Η Zendaya με εντυπωσιακό φόρεμα και περίτεχνο κόσμημα στην πλάτη, γιορτάζει τις επιτυχίες της στο Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Οι λάτρεις της sci-fi αισθητικής του Alex Garland, που περιλαμβάνει επίσης το φιλμ του Netflix «Annihilation» και τη σειρά του FX «Devs», θα χαρούν ιδιαίτερα με την επιστροφή του σκηνοθέτη στο αγαπημένο του είδος. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να βάλει ακόμη περισσότερο στον «πάγο» την προοπτική μιας τρίτης ταινίας «28 Years Later». Ο Alex Garland έγραψε το σενάριο του «28 Days Later» και συνεργάστηκε ξανά με τον Danny Boyle για το «28 Years Later» και τη συνέχεια του, «28 Years Later: The Bone Temple». Πρόσφατα, ο Danny Boyle είχε δηλώσει στο London Film Festival ότι ο Alex Garland είχε γράψει ένα «φανταστικό σενάριο» για την τρίτη ταινία, αλλά η τρέχουσα ενασχόλησή του με το «Elden Ring» το έχει μεταφέρει σε δεύτερη μοίρα.

Η νέα sci-fi ταινία του Alex Garland αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα του The Drama.

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