Μουσικά Νέα 16.10.2026

Jennifer Lopez και Robbie Williams στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027; Όσα γνωρίζουμε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δημοσιεύματα θέλουν τους δύο διεθνείς σταρ να εμφανίζονται στο Land of Tomorrow τον Ιούλιο του 2027, ωστόσο οι συναυλίες και οι ημερομηνίες τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez και ο Robbie Williams ενδέχεται να εμφανιστούν στη Λάρνακα τον Ιούλιο του 2027.
  • Οι προγραμματισμένες συναυλίες φέρεται να γίνουν στον χώρο του project Land of Tomorrow.
  • Η παραγωγή έχει ενημερώσει τον Δήμο Λάρνακας, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.
  • Η Λάρνακα έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς συναυλίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ενδέχεται να βρεθούν στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2027, καθώς η Jennifer Lopez και ο Robbie Williams φέρονται να βρίσκονται στα σχέδια για δύο μεγάλες συναυλίες στη Λάρνακα. Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, με το ενδεχόμενο των εμφανίσεών τους να δημιουργεί προσδοκίες για ένα ιδιαίτερα δυναμικό συναυλιακό καλοκαίρι στο νησί.

Γυναίκα με μακριά γάντια και μαύρη δημιουργία Dolce & Gabbana στέκεται δίπλα σε σιντριβάνι, αποπνέοντας αέρα παλιάς Χόλιγουντ.
https://www.instagram.com/jlo/

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι συναυλίες εξετάζεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το project Land of Tomorrow, στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας. Οι ημερομηνίες που έχουν αναφερθεί είναι η 10η Ιουλίου 2027 για τη Jennifer Lopez και η 24η Ιουλίου 2027 για τον Robbie Williams. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι οι δύο καλλιτέχνες θα εμφανιστούν τελικά στην Κύπρο.

Διάβασε επίσης: Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», η παραγωγή έχει ενημερώσει τον Δήμο Λάρνακας για την πρόθεση διοργάνωσης των 2 συναυλιών στον συγκεκριμένο χώρο. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι αναμένει τις απαραίτητες επίσημες επιβεβαιώσεις.

Ο Robbie Williams με καπέλο και ριγέ μπλούζα κοιτάζει τη θάλασσα δείχνοντας τα τατουάζ του.
https://www.instagram.com/aydafieldwilliams/

Έτσι, παρά την έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, οι ημερομηνίες και η συμμετοχή των δύο σταρ παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Δεν έχουν ανακοινωθεί, επίσης, λεπτομέρειες για την προπώληση εισιτηρίων ή τις τιμές τους.

Από τον Ed Sheeran στους διεθνείς σταρ του 2027

Ο χώρος που βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδιασμών έχει ήδη φιλοξενήσει μια μεγάλη μουσική διοργάνωση. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ed Sheeran εμφανίστηκε στη Λάρνακα, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές από 42 χώρες και επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα της πόλης να φιλοξενήσει συναυλίες διεθνούς εμβέλειας.

jennifer_lopez_ben_affleck
https://www.instagram.com/jlo/

Εάν οι νέες συναυλίες πραγματοποιηθούν, θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Λάρνακας στον συναυλιακό χάρτη της περιοχής, προσελκύοντας κοινό από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Jennifer Lopez Robbie Williams ΚΥΠΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project

Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project

16.10.2026
Επόμενο
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project
Μουσικά Νέα

Το «Grand Theft Auto VI» φέρνει μαζί Justice και Tame Impala σε ένα νέο μουσικό project

16.10.2026
Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Μουσικά Νέα

Οι The Smashing Pumpkins επιστρέφουν με νέο τραγούδι για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

16.10.2026
Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky παίρνει θέση για την AI και στέλνει το δικό του μήνυμα στη rap σκηνή

16.10.2026
Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson
Μουσικά Νέα

Η Missy Elliott τιμάται με το Icon Award – Ο ξεχωριστός ρόλος της Janet Jackson

16.10.2026
Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»
Μουσική

Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»

16.10.2026
Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!
Μουσικά Νέα

Οι Tokio Hotel στο Release Athens 2027 για ένα εκρηκτικό live μετά από χρόνια!

16.10.2026
Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish ετοιμάζει το 4ο άλμπουμ της και μια γιγαντιαία περιοδεία!

16.10.2026
Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece
EUROVISION

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

16.10.2026
Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027
Μουσικά Νέα

Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία για τους U2 – Πότε ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες του 2027

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο