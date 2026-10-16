Celeb News 16.10.2026

Lady Gaga: Πώς έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της

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Η Lady Gaga απολαμβάνει τη ζωή της ως νέα μητέρα, αφιερώνοντας χρόνο στην κόρη της Rose μακριά από τα φώτα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Lady Gaga έχει προσαρμοστεί πλήρως στον ρόλο της μητέρας, όντας τρυφερή και προστατευτική.
  • Η τραγουδίστρια τραγουδάει νανουρίσματα και το «La Vie en Rose» στην κόρη της Rose κάθε βράδυ.
  • Η Lady Gaga αισθάνεται ολοκληρωμένη οικογένεια με τον αρραβωνιαστικό της και δίνει προτεραιότητα στην κόρη της.
  • Το όνομα Rose είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «La Vie en Rose» και η περίοδος είναι αφιερωμένη στην ηρεμία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lady Gaga φαίνεται να έχει βρει την απόλυτη ευτυχία στον νέο της ρόλο ως μητέρα, προσαρμοζόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και τις χαρές της οικογενειακής ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομο του στενού της περιβάλλοντος, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, η οποία απέκτησε την κόρη της Rose τον περασμένο Ιούνιο μέσω παρένθετης μητέρας, βιώνει αυτή τη νέα πραγματικότητα με αφοσίωση και τρυφερότητα.

lady_gaga_onoma_paidiou
https://www.instagram.com/ladygaga/

Η πηγή ανέφερε στο περιοδικό PEOPLE ότι η Lady Gaga έχει «προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της μητέρας». Περιγράφει την ίδια ως «τρυφερή και προστατευτική», τονίζοντας ιδιαίτερα την αγάπη της να τραγουδά στη μικρή Rose. Κάθε βράδυ, η τραγουδίστρια λέει νανουρίσματα στην κόρη της, ενώ συχνά της τραγουδά και το διαχρονικό «La Vie en Rose». Αυτή η τρυφερή πλευρά της Lady Gaga έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, δίνει προτεραιότητα στην οικογένεια.

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Η Haus Labs και η νέα καθημερινότητα

Παρόλο που η Lady Gaga συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με την εταιρεία καλλυντικών της, Haus Labs, φαίνεται πως αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στην κόρη της. Αυτή η ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας είναι εμφανής, με την ίδια να δηλώνει πλέον ότι αισθάνεται «μια ολοκληρωμένη οικογένεια» μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky. Το ζευγάρι, όπως αναφέρεται, «λάμπει από χαρά» όταν μιλάει για την ανάπτυξη της μικρής Rose.

Η Lady Gaga με εντυπωσιακή κόκκινη εμφάνιση, ετοιμάζεται για την αγωγή για το «Mayhem» που αφορά 232.000 δολάρια.
https://www.instagram.com/ladygaga/

Η επιθυμία για μητρότητα και η ηρεμία

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της γέννησης του παιδιού τους, πηγές είχαν δηλώσει στο PEOPLE ότι η Lady Gaga «ακούγεται πολύ ευτυχισμένη» και ότι «πάντα ήθελε να γίνει μητέρα», καθώς ήταν κάτι «πολύ σημαντικό για εκείνη». Η φετινή περίοδος, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της τον Απρίλιο, είναι αφιερωμένη στην ηρεμία και την ξεκούραση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τις «ξεχωριστές στιγμές με το μωρό της», ενώ ο Michael Polansky υποστηρίζεται και μαθαίνει μαζί της πώς να διαχειρίζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Η Lady Gaga ποζάρει με γοτθικό κόκκινο και μαύρο φόρεμα, βέλο και βεντάλια στην πρεμιέρα του Mayhem Requiem.
https://www.instagram.com/extratv/

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Η έμπνευση πίσω από το όνομα Rose

Το όνομα της μικρής Rose, σύμφωνα με μια άλλη πηγή, είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «La Vie en Rose», το οποίο η Lady Gaga ερμήνευσε συγκλονιστικά στην ταινία «A Star Is Born» το 2018. Όσο για το δεύτερο όνομα της κόρης της, Karl Bin, πιθανότατα προέρχεται από τον ακτιβιστή Karl Bin, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «Born This Way» της Lady Gaga.

Η Lady Gaga με εντυπωσιακή ροζ δημιουργία στην είσοδο του Met Gala 2026, προκαλώντας αίσθηση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Lady Gaga φαίνεται να ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, βρίσκοντας την απόλυτη ισορροπία μεταξύ της λαμπερής καριέρας της και της προσωπικής της ευτυχίας ως μητέρα.

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