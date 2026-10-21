Ξέχνα τις κλασικές ταινίες υπερηρώων: Το «Clayface» φέρνει τον τρόμο στο σύμπαν της DC

Η DC Studios παρουσιάζει ένα ψυχολογικό θρίλερ τρόμου με πρωταγωνιστή τον Tom Rhys Harries, εξερευνώντας τα όρια της ταυτότητας και της ανθρώπινης φύσης

Με μια ματιά Η ταινία «Clayface» της DC Studios εστιάζει σε ψυχολογικό θρίλερ σωματικού τρόμου, με πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου 2026.

Ο Matt Hagen, μετά από επίθεση, μετατρέπεται σε πηλώδη μάζα, χάνοντας την ταυτότητά του.

Η ταινία εξερευνά θέματα ταυτότητας, αυτοεικόνας και ανθρώπινης φύσης, με επιρροές από κλασικές ταινίες τρόμου.

Το «Clayface» εντάσσεται στο νέο DC Universe «Gods and Monsters», με αυτόνομη ιστορία που συνδέεται με το σύμπαν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η DC Studios ετοιμάζεται να βυθίσει το κοινό στον σκοτεινό κόσμο του Batman με την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας «Clayface». Πρόκειται για μια πρωτότυπη παραγωγή που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει το είδος των υπερηρωικών ταινιών, εστιάζοντας σε ένα ψυχολογικό θρίλερ σωματικού τρόμου (body horror). Η ταινία, που σκηνοθετείται από τον James Watkins, θα κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 23 Οκτωβρίου 2026, με την Warner Bros. Pictures να αναλαμβάνει τη διανομή.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται ο Matt Hagen, τον οποίο ενσαρκώνει ο Tom Rhys Harries. Ο Matt Hagen είναι ένας ταλαντούχος, ανερχόμενος ηθοποιός, του οποίου η καριέρα και η ζωή παίρνουν μια δραματική τροπή μετά από μια βίαιη επίθεση. Η επίθεση αυτή τον αφήνει με παραμορφωμένο πρόσωπο, ωθώντας τον σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση για αποκατάσταση. Η λύση που πιστεύει ότι θα βρει, έρχεται μέσω μιας πειραματικής επιστημονικής διαδικασίας, η οποία όμως κρύβει τρομακτικές και απρόβλεπτες συνέπειες.

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Η θεραπεία, αντί να τον επανφέρει, αρχίζει να μετατρέπει σταδιακά το σώμα του σε μια εύπλαστη, πηλώδη μάζα. Παράλληλα, οι σωματικές αλλοιώσεις συνοδεύονται από σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Καθώς ο Matt Hagen χάνει την αίσθηση του εαυτού του και δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πλέον την εικόνα του στον καθρέφτη, η ταινία εμβαθύνει σε θέματα όπως η ταυτότητα, η αυτοεικόνα και η ίδια η ανθρώπινη φύση. Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να ανακτήσει τη ζωή που νιώθει ότι έχασε.

Στο πλευρό του Tom Rhys Harries, η Naomi Ackie υποδύεται την Dr. Caitlyn Corr, μια επιστήμονα με αντισυμβατική προσέγγιση, η οποία εμπλέκεται άμεσα στη μεταμόρφωση του Matt Hagen. Η σχέση τους εξελίσσεται καθώς η επιστήμονας αναπτύσσει προσωπικά αισθήματα για τον ασθενή της. Ο Max Minghella συμπληρώνει το βασικό καστ ως John Borrelli, ένας ντετέκτιβ της Gotham City, ο οποίος διατηρεί επίσης μια επαγγελματική σχέση με την Dr. Caitlyn Corr.

Το πλούσιο καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Eddie Marsan, David Dencik, Nancy Carroll, Joshua James, Francesca Corney, Ruby Sear και Wil Coban, σε ρόλους που αναμένεται να προσθέσουν βάθος και πολυπλοκότητα στην αφήγηση.

Η έμπνευση πίσω από τον Clayface

Η ιδέα για το «Clayface» πήγαζε από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Mike Flanagan, γνωστό για τις επιτυχημένες δουλειές του στο είδος του τρόμου. Ήδη από το 2021, ο Mike Flanagan είχε εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργήσει μια αυτόνομη ταινία για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, αντλώντας έμπνευση από την εκδοχή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Batman: The Animated Series». Ο Mike Flanagan οραματιζόταν μια ιστορία που θα συνδύαζε τον τρόμο με το ψυχολογικό δράμα και την τραγωδία, παρουσιάζοντας τον Clayface όχι ως έναν απλό κακό, αλλά ως μια βαθιά τραγική και σύνθετη προσωπικότητα.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στους επικεφαλής της DC Studios, James Gunn και Peter Safran, τον Μάρτιο του 2023, και η παραγωγή εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, λόγω άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων, ο Mike Flanagan δεν μπόρεσε να αναλάβει τη σκηνοθεσία. Τη θέση του πήρε ο James Watkins, γνωστός για ταινίες όπως «The Woman in Black», ενώ ο Hossein Amini συνέβαλε στην επεξεργασία του σεναρίου.

Οι δημιουργοί τονίζουν ότι το «Clayface» διαφοροποιείται σημαντικά από τις τυπικές ταινίες υπερηρώων. Ο Peter Safran έχει συγκρίνει την κατεύθυνση της ταινίας με την κλασική ταινία τρόμου «The Fly» του 1986, ενώ ο παραγωγός Matt Reeves την περιγράφει ως μια τραγική πορεία χαρακτήρα, η οποία εκτυλίσσεται μέσα από τρομακτικές σωματικές μεταμορφώσεις. Η ταινία αντλεί επίσης επιρροές από εμβληματικές ταινίες τρόμου όπως τα «Frankenstein» (1931), «The Invisible Man» (1933) και «House of Wax» (1953), οι οποίες επηρέασαν την οπτική απεικόνιση της παραμόρφωσης και της μεταμόρφωσης του πρωταγωνιστή.

Παραγωγή και ενσωμάτωση στο DC Universe

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, το οποίο μεταμορφώθηκε σε Gotham City, καθώς και στα Warner Bros. Studios Leavesden. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Rob Hardy, ενώ τη μουσική σύνθεση ο βραβευμένος με Όσκαρ Volker Bertelmann.

Το «Clayface» εντάσσεται στο πρώτο κεφάλαιο του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος της DC, με τίτλο «Gods and Monsters». Αν και η ιστορία του είναι αυτόνομη, τα γεγονότα του συνδέονται με τη γενικότερη αφήγηση του DC Universe και τοποθετούνται χρονικά πριν από την ταινία «Superman» (2025). Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Hollywood Legion Theater του Λος Άντζελες, λίγο πριν την ευρεία κυκλοφορία της στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 23 Οκτωβρίου, στοχεύοντας να συμπέσει με την περίοδο του Halloween.

Με το «Clayface», η DC Studios επιδιώκει να διευρύνει τα δημιουργικά της όρια, παρουσιάζοντας μια ιστορία που επικεντρώνεται λιγότερο στη σύγκρουση ηρώων και κακών και περισσότερο στις ψυχολογικές συνέπειες της απώλειας της ανθρώπινης ταυτότητας.

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