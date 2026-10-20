Michael Douglas: Γιατί ζήτησε από τη Marvel να βάλει τέλος στον Hank Pym

Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι ζήτησε από την Marvel Studios να τερματίσει την πορεία του χαρακτήρα του Hank Pym μετά τη δεύτερη ταινία «Ant-Man»

Με μια ματιά Ο Michael Douglas ζήτησε από τη Marvel να τερματίσει τον ρόλο του Hank Pym μετά το 2018.

Ήθελε να βιώσει την εμπειρία γυρισμάτων με έντονη χρήση CGI και πράσινη οθόνη.

Ο Douglas βρήκε δύσκολη την υποκριτική σε ταινίες με πράσινη οθόνη.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε πολλές παραγωγές του MCU, συμπεριλαμβανομένης της animated σειράς "What If...?". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Douglas αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με την εμπλοκή του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU). Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Michael Douglas είχε εκφράσει την επιθυμία να ολοκληρωθεί ο ρόλος του Hank Pym μετά τη συμμετοχή του στο «Ant-Man and the Wasp» (2018), όμως η Marvel Studios δεν έκανε δεκτό το αίτημά του.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», ο Michael Douglas εξήγησε ότι η πρόθεσή του ήταν να αποχωρήσει από το MCU μετά τη δεύτερη ταινία «Ant-Man». «Θα με είχαν σκοτώσει μετά τη δεύτερη, αλλά δεν με άφησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. Η επιθυμία του αυτή πήγαζε από ένα διαφορετικό κινηματογραφικό ενδιαφέρον που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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Ο Michael Douglas μοιράστηκε ότι ήθελε να βιώσει την εμπειρία της παραγωγής μιας ταινίας με έντονη χρήση CGI (Computer-Generated Imagery), κάτι που δεν είχε βιώσει νωρίτερα στην καριέρα του. «Ποτέ δεν είχα κάνει ταινία με πράσινη οθόνη», είπε, εξηγώντας την περιέργειά του: «Είπα σε όλους τους ατζέντηδές μου: «Θέλω να κάνω μία από αυτές τις ταινίες με πράσινη οθόνη για να δω πώς είναι». Είναι εκπληκτικό. Δεν υπάρχει τίποτα, απλώς μια πράσινη οθόνη, και σου δείχνουν τις εικόνες του πώς θα είναι όταν τελειώσει».

Παρόλο που η εμπειρία της δημιουργίας ενός κόσμου εξ ολοκλήρου ψηφιακά μπορεί να είναι συναρπαστική, ο Michael Douglas παραδέχτηκε ότι η υποκριτική σε τέτοιου είδους παραγωγές παρουσιάζει τις δικές της προκλήσεις. «Είναι δύσκολο να παίζεις, φίλε», δήλωσε, περιγράφοντας την αίσθηση της δράσης που «έρχεται κατά πάνω σου από παντού».

Ο ηθοποιός αστειεύτηκε αναφερόμενος στο συμβόλαιό του, λέγοντας πως «δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα» από τέτοιες συμφωνίες. Αναγνώρισε, ωστόσο, τη θετική του εμπειρία με τον συμπρωταγωνιστή του, Paul Rudd, και το υπόλοιπο καστ, χαρακτηρίζοντάς τους «υπέροχους ανθρώπους».

Η πορεία του Hank Pym στο MCU

Ο Michael Douglas ενσάρκωσε τον Hank Pym, τον εφευρέτη της τεχνολογίας σμίκρυνσης, για πρώτη φορά στην ταινία «Ant-Man» του 2015. Έκτοτε, επανέλαβε τον ρόλο σε αρκετές παραγωγές του MCU:

«Ant-Man and the Wasp» (2018)

«Avengers: Endgame» (2019)

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (2023)

Επιπλέον, ο Michael Douglas έδωσε τη φωνή του στον χαρακτήρα σε διάφορα επεισόδια της animated σειράς του Disney+ «What If…?», από το 2021 έως το 2023, διευρύνοντας έτσι την παρουσία του στο κινηματογραφικό σύμπαν.

Η επιθυμία του Michael Douglas να βιώσει διαφορετικά είδη κινηματογράφου είναι κατανοητή, δεδομένης της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του. Παρόλο που δεν του δόθηκε η ευκαιρία να «σκοτώσει» τον χαρακτήρα του Hank Pym, η συμμετοχή του στο MCU σίγουρα άφησε το στίγμα της.

Ο Michael Douglas αποτελεί αναμφισβήτητα μια εμβληματική φιγούρα του Χόλιγουντ. Η καριέρα του, που εκτείνεται σε δεκαετίες, περιλαμβάνει ρόλους σε ταινίες που έχουν αφήσει εποχή, όπως οι «Wall Street», «Basic Instinct», «Fatal Attraction» και «The American President». Η ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε διαφορετικούς χαρακτήρες, από χαρισματικούς αντιήρωες μέχρι ευάλωτους άνδρες, έχει κερδίσει τον σεβασμό κριτικών και κοινού.

Η ενασχόλησή του με το MCU, αν και ίσως όχι όπως την είχε φανταστεί αρχικά, προσέθεσε μια νέα διάσταση στην ήδη εντυπωσιακή του πορεία, φέρνοντάς τον σε επαφή με ένα νεότερο κοινό και μια νέα γενιά κινηματογραφικών αφηγήσεων.

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