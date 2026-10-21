«ΚΑΠΟΥ ΩΠΑ!»: Μια καμπάνια για τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα

Με μια ματιά Καμπάνια «ΚΑΠΟΥ ΩΠΑ!» για καταπολέμηση ρητορικής και εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Πρωτοβουλία των ANTIVIRUS, «11528 – Δίπλα σου» και ELMA για ενημέρωση και πρόληψη.

Δημιουργία μηχανισμού αναφοράς και καταγραφής περιστατικών μέσω ιστοτόπου και πλατφόρμας.

Παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στα θύματα μέσω της γραμμής «11528». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «ΚΑΠΟΥ ΩΠΑ!» αποτελεί μια πρωτοβουλία του περιοδικού ANTIVIRUS, της γραμμής ψυχολογικής στήριξης «11528 – Δίπλα σου» και της European LGBTQI+ Media Association (ELMA), με στόχο την ενημέρωση, την καταγραφή και την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Ανταποκρινόμενη στα όλο και περισσότερα περιστατικά κακοποιητικού λόγου στη δημόσια σφαίρα αλλά και στην ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους με ομοφοβικά και τρανσφοβικά κίνητρα, η καμπάνια «ΚΑΠΟΥ ΩΠΑ!» προχωρά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πλέγματος δράσεων με έμφαση στην πρόληψη, την καταγραφή και την υποστήριξη των ατόμων που στοχοποιούνται.

Διάβασε επίσης: Μπορούμε να ζήσουμε μέχρι τα 156; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη μέγιστη διάρκεια ζωής

Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα υλοποιηθεί μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ενώ συγχρόνως θα λειτουργήσει ένας μηχανισμός αναφοράς και συστηματικής καταγραφής περιστατικών ρητορικής και εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Παράλληλα, τα άτομα που θα βιώσουν ένα περιστατικό θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω της γραμμής «11528 – Δίπλα σου».

Κεντρικό σημείο της καμπάνιας αποτελεί ο επίσημος ιστότοπος kapouopa.avmag.gr, όπου θα φιλοξενούνται ενημερωτικά κείμενα και αναλύσεις, πληροφορίες για τις δράσεις της καμπάνιας, η λίστα των συνεργαζόμενων φορέων και οργανώσεων, καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών.

Μέσω της πλατφόρμας, κάθε άτομο θα μπορεί να αναφέρει περιστατικά ρητορικής ή εγκλημάτων μίσους, ανώνυμα ή επώνυμα. Οι αναφορές θα αξιοποιούνται για τη συστηματική καταγραφή των περιστατικών και τη χαρτογράφηση της έκτασης, των χαρακτηριστικών και των μορφών που λαμβάνει το φαινόμενο στην Ελλάδα.

Η ρητορική μίσους δεν είναι άποψη!

Τα εγκλήματα μίσους δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά!

ΚΑΠΟΥ ΩΠΑ!

Στο βίντεο της καμπάνιας συμμετέχουν, αφιλοκερδώς οι Αθηνά Τσαγκαράκη, Άννα Κουρουπού, Μαρία Καβογιάννη, Νατάσα Γιάμαλη, Παντελής Καλογεράκης, Φώτης Σεργουλόπουλος.

Χορηγός επικοινωνίας:

MAD

Διάβασε επίσης: