Life 19.10.2026

Γαλλία: Μητέρα κυνηγά τον γιο της σε μαθητική διαμαρτυρία και το βίντεο γίνεται viral

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Βίντεο από μαθητική διαμαρτυρία στη Γαλλία καταγράφει τη στιγμή που ένας νεαρός πλησιάζει έναν κάδο που καίγεται, πριν εμφανιστεί μια γυναίκα που είναι η μητέρα του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Βίντεο από μαθητική διαμαρτυρία στη Γαλλία δείχνει μητέρα να κυνηγά τον γιο της.
  • Ο έφηβος κλωτσά έναν φλεγόμενο κάδο απορριμμάτων, ενώ άλλοι μαθητές παρακολουθούν.
  • Η γυναίκα, που φέρεται να είναι η μητέρα του, εμφανίζεται ξαφνικά και τον κυνηγά.
  • Το περιστατικό έγινε στις 2 Οκτωβρίου έξω από λύκειο στην Αρπαζόν και έγινε viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα βίντεο από μαθητική διαμαρτυρία στη Γαλλία έχει τραβήξει την προσοχή στα social media, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που φέρεται να είναι η μητέρα ενός από τους νεαρούς που συμμετείχαν στα επεισόδια. Στα πλάνα, ένας έφηβος φαίνεται να κλωτσά έναν φλεγόμενο κάδο απορριμμάτων, την ώρα που άλλοι μαθητές παρακολουθούν και γελούν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια γυναίκα εμφανίζεται ξαφνικά στο σημείο, τρέχει προς το μέρος του και τον κυνηγά, σε μια σκηνή που ξεφεύγει από την εικόνα μιας συνηθισμένης μαθητικής κινητοποίησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, η γυναίκα ήταν η μητέρα του αγοριού. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, έξω από το λύκειο Lycée Edmond-Michelet, στην πόλη Αρπαζόν, στο διαμέρισμα Εσόν της Γαλλίας.

https://www.instagram.com/african.folder/
https://www.instagram.com/african.folder/

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας νεαρός πλησιάζει έναν κάδο απορριμμάτων που έχει πάρει φωτιά και τον κλωτσά. Γύρω του βρίσκονται και άλλοι μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν τη σκηνή και, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, γελούν με όσα συμβαίνουν.

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Η κατάσταση παίρνει διαφορετική τροπή όταν μια γυναίκα μπαίνει ξαφνικά στο πλάνο και αρχίζει να τρέχει πίσω από τον έφηβο. Η κίνησή της τραβά αμέσως τα βλέμματα όσων βρίσκονται στο σημείο, ενώ η σκηνή καταγράφεται από κάμερα και στη συνέχεια διαδίδεται στα social media.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί φέρονται να αναγνώρισαν τη γυναίκα ως μητέρα του αγοριού. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δεν προκύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε, τι ακολούθησε ή αν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση από τις γαλλικές αρχές.

Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα στις 2 Οκτωβρίου, έξω από το Lycée Edmond-Michelet, στην Αρπαζόν, μια πόλη που βρίσκεται στο διαμέρισμα Εσόν, στην ευρύτερη περιοχή της Île-de-France. Το περιστατικό συνδέεται με μαθητική διαμαρτυρία, αν και οι πληροφορίες που έχουν δοθεί δεν διευκρινίζουν ποια ήταν τα αιτήματα των μαθητών ή τι ακριβώς είχε οδηγήσει στη συγκέντρωση. Επίσης, δεν είναι σαφές αν το βίντεο καταγράφει ολόκληρη τη σκηνή ή μόνο ένα μέρος των γεγονότων. Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, καθώς ένα σύντομο απόσπασμα μπορεί να δείχνει μια έντονη στιγμή, χωρίς απαραίτητα να αποτυπώνει όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβη.

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο βίντεο να ξεχωρίζει είναι η απρόσμενη εμφάνιση της γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι η μητέρα του νεαρού. Η αντίθεση ανάμεσα στη συμπεριφορά του εφήβου δίπλα στον φλεγόμενο κάδο και στην ξαφνική αντίδρασή της έχει μετατρέψει το απόσπασμα σε μια σκηνή που τραβά εύκολα την προσοχή.

Το μόνο σαφές είναι ότι η σκηνή καταγράφηκε έξω από το σχολείο και ότι η συμπεριφορά του νεαρού απέναντι στον φλεγόμενο κάδο προηγήθηκε της παρέμβασης της γυναίκας. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, το περιστατικό παραμένει ένα viral στιγμιότυπο από μαθητική διαμαρτυρία στη Γαλλία, με αρκετά ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά.

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Γαλλία
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