Οι «άγγελοι» της Victoria’s Secret επέστρεψαν και έκλεψαν την παράσταση

Με μια ματιά Το Victoria’s Secret Fashion Show επέστρεψε στο Λος Άντζελες με 18 μοντέλα, πολυτελείς δημιουργίες και εντυπωσιακά φτερά.

Εμβληματικές φιγούρες όπως η Adriana Lima και η Alessandra Ambrosio έκαναν την επανεμφάνισή τους, τιμώντας την ιστορία του brand.

Η διοργάνωση ενσωματώνει σύγχρονες αντιλήψεις εκπροσώπησης και συμπερίληψης, με ποικιλομορφία μοντέλων.

Η συμμετοχή στο show προσφέρει σημαντική οικονομική αμοιβή και προβολή, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την καριέρα των μοντέλων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το λαμπερό Victoria’s Secret Fashion Show 2026 έλαμψε ξανά στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή του θρυλικού event. Με τη συμμετοχή 18 καταξιωμένων μοντέλων, η πασαρέλα γέμισε ξανά με πολυτελείς δημιουργίες, εντυπωσιακά φτερά και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, υπενθυμίζοντας γιατί το συγκεκριμένο show κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μόδας. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση δεν εστίασε μόνο στο θέαμα, αλλά αναζωπύρωσε και τη συζήτηση γύρω από τις οικονομικές συμφωνίες που συνοδεύουν αυτές τις συνεργασίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μια εμφάνιση στην πασαρέλα της Victoria’s Secret μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική πορεία των μοντέλων.

Η εταιρεία, στην προσπάθειά της να διατηρήσει τα αναγνωρίσιμα στοιχεία που την καθιέρωσαν, ενσωματώνει παράλληλα σύγχρονες αντιλήψεις περί εκπροσώπησης και συμπερίληψης. Η παρουσία ενός ευρέος φάσματος μοντέλων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και πορείες, αντικατοπτρίζει αυτή τη στροφή, ενώ το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον τόσο τις επιστροφές γνωστών ονομάτων όσο και τις εμφανίσεις των ανερχόμενων ταλέντων.

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Επιστροφές θρύλων και νέα πρόσωπα στην πασαρέλα

Η φετινή διοργάνωση τίμησε την ιστορία του brand με την επιστροφή εμβληματικών μορφών. Η Adriana Lima περπάτησε στην πασαρέλα για 21η φορά, έχοντας κάνει την πρώτη της εμφάνιση το 1999, γεγονός που την καθιστά μια από τις μακροβιότερες παρουσίες στην ιστορία του show. Στο πλευρό της, η Alessandra Ambrosio πραγματοποίησε την 20ή της εμφάνιση, αποδεικνύοντας την αδιάσπαστη σύνδεσή της με το brand.

Η Candice Swanepoel, ένα από τα μοντέλα που έχουν συνδέσει άρρηκτα το όνομά τους με τη Victoria’s Secret, επέστρεψε επίσης, θυμίζοντας την iconic εμφάνισή της με το Fantasy Bra του 2013, αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί τους, η Elsa Hosk, που έγινε επίσημο Angel το 2015 και φόρεσε το Fantasy Bra το 2018, και η Gigi Hadid, με 6 συμμετοχές στο ενεργητικό της, συμπλήρωσαν ένα εντυπωσιακό ρόστερ.

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Η λίστα των επιστροφών συνεχίστηκε με την Cindy Bruna, η οποία επανεμφανίστηκε μετά από οκτώ χρόνια, και τη Liu Wen, η οποία κατέχει ξεχωριστή θέση ως το πρώτο μοντέλο ασιατικής καταγωγής που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret το 2009. Η Joan Smalls, που συμμετέχει από το 2010, και η Grace Elizabeth, επίσημο Angel από το 2019, πρόσθεσαν την εμπειρία τους, ενώ η Imaan Hammam επιβεβαίωσε τη σταθερή της παρουσία στις σύγχρονες επιδείξεις.

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη συνέχεια της παρουσίας μοντέλων που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια. Η Ashley Graham ετοιμάστηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά, όπως και οι Anok Yai και Alex Consani. Η Paloma Elsesser αναμένεται να εμφανιστεί για τρίτη φορά, ενώ η Devyn Garcia, brand ambassador από το 2021, συμμετέχει σταθερά από το 2024. Τη λίστα συμπλήρωσαν η Amelia Gray και η Precious Lee για δεύτερη εμφάνιση, καθώς και η Abby Champion για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

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Τα εκατομμύρια πίσω από τη λάμψη

Πέρα από το καλλιτεχνικό θέαμα, η Victoria’s Secret Fashion Show αποτελεί και ένα πεδίο σημαντικών οικονομικών συμφωνιών. Οι αμοιβές των μοντέλων ποικίλλουν σημαντικά, επηρεαζόμενες από τη δημοτικότητά τους, τη φύση της συνεργασίας τους με την εταιρεία και τη συμμετοχή τους σε διαφημιστικές καμπάνιες.

Τα μοντέλα με αποκλειστικές ή ευρείες συνεργασίες, όπως η Candice Swanepoel, η Adriana Lima και η Gigi Hadid, αναμένεται να έχουν τις υψηλότερες απολαβές. Οι συνολικές ετήσιες αμοιβές τους μπορούν να φτάσουν σε εξαψήφια ή ακόμη και επταψήφια ποσά, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τις λοιπές επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αν και οι αναφορές από προηγούμενα έτη τοποθετούσαν τις ετήσιες αμοιβές κορυφαίων Angels στο εύρος του 1 έως 5 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσά κάλυπταν συνολικές συνεργασίες και όχι μόνο μία εμφάνιση στην πασαρέλα.

Για τα μοντέλα που συμμετέχουν στο show χωρίς αποκλειστικό συμβόλαιο, οι απολαβές είναι αισθητά χαμηλότερες, κυμαινόμενες συνήθως μεταξύ 2.000 και 10.000 δολαρίων ανά εμφάνιση, ανάλογα με την επαγγελματική τους πορεία και τους όρους της συμφωνίας.

Η πασαρέλα ως εφαλτήριο καριέρας

Η συμμετοχή στο Victoria’s Secret Fashion Show προσφέρει στα μοντέλα πολλαπλά οφέλη, πέραν της άμεσης οικονομικής αμοιβής. Η διεθνής προβολή του show διευρύνει την απήχησή τους, ενισχύει την παρουσία τους στα social media και ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας της μόδας.

Για πολλούς, η εμφάνιση στην πασαρέλα της Victoria’s Secret αποτελεί ένα καίριο βήμα για την εξέλιξη της καριέρας τους. Η αυξημένη αναγνωρισιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες διαφημιστικές προτάσεις, εμπορικές συμφωνίες και συμμετοχές σε διεθνείς καμπάνιες, με μακροπρόθεσμα οφέλη που υπερβαίνουν την αμοιβή της συγκεκριμένης βραδιάς. Έτσι, το Victoria’s Secret Fashion Show παραμένει ένας θεσμός πολλαπλής σημασίας, όχι μόνο ως γεγονός μόδας, αλλά και ως καταλύτης για την εμπορική δυναμική και το επαγγελματικό προφίλ των μοντέλων.

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