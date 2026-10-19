Μουσική 19.10.2026

Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»

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Οι Skrillex και Ring Noord παρουσιάζουν ένα ανανεωμένο remix για το «Starlight», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Danny L Harle, «Cerulean»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Skrillex και Ring Noord κυκλοφόρησαν νέο remix για το κομμάτι «Starlight» της PinkPantheress.
  • Το remix αποτελεί μέρος της σειράς «Cerulean Divergence» του Danny L Harle.
  • Ο Danny L Harle επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το ντεμπούτο άλμπουμ του με τη σειρά αυτή.
  • Η συνεργασία αναδεικνύει τη δυναμική των remakes στην ηλεκτρονική μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συνεργασία μεταξύ του Skrillex και του Ολλανδικού ντουέτου Ring Noord έφερε στο φως ένα νέο remix για το κομμάτι «Starlight», στο οποίο συμμετέχει η PinkPantheress. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε αρχικά ως αυτόνομο single και σηματοδότησε το ντεμπούτο του Danny L Harle στην XL Recordings, βρήκε τη θέση του στο φετινό του άλμπουμ «Cerulean». Τώρα, η νέα αυτή εκδοχή υπόσχεται να ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο Skrillex με μαύρα γυαλιά ηλίου και το χαρακτηριστικό του κούρεμα.
Ο Skrillex σε κοντινό πλάνο με το εμβληματικό του στυλ.

Το νέο remix αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη σειρά «Cerulean Divergence» του Danny L Harle. Μέσω αυτής της σειράς, ο καλλιτέχνης επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το ντεμπούτο του άλμπουμ του, μερικές φορές με ριζικές αλλαγές. Στο παρελθόν, ο Sasha είχε επίσης συνεισφέρει με τη δική του εκδοχή του τραγουδιού «Raft in the Sea».

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Από την πλευρά του, ο Skrillex παραμένει ενεργός στην περιοδεία, παρουσιάζοντας το πρόσφατο άλμπουμ του «Soma», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Η παρουσία του Skrillex σε ένα remix του Danny L Harle σηματοδοτεί μια ενδιαφέρουσα συνάντηση δύο καλλιτεχνών με ξεχωριστή πορεία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής.

https://www.instagram.com/skrillex
https://www.instagram.com/skrillex

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική των remakes και την ικανότητα των καλλιτεχνών να δίνουν νέα πνοή σε υπάρχοντα κομμάτια, προσαρμόζοντάς τα στις δικές τους μουσικές ταυτότητες. Το «Starlight» στην εκδοχή των Skrillex και Ring Noord αναμένεται να προσελκύσει τόσο τους θαυμαστές των δημιουργών του όσο και τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής που αναζητούν φρέσκους ήχους.

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Danny L Harle PinkPantheress Ring Noord Skrillex ηλεκτρονική μουσική
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