Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

3 viral συνταγές με χουρμάδες που γίνονται εύκολα στο σπίτι με λίγα υλικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Με μια ματιά Οι χουρμάδες γίνονται viral στα social media ως φυσικό γλυκαντικό σε διάφορες συνταγές.

Χρησιμοποιούνται για να δώσουν γλυκύτητα και υφή, αντικαθιστώντας την επεξεργασμένη ζάχαρη.

Το άρθρο παρουσιάζει τρεις εύκολες συνταγές: energy balls, date caramel και σοκολατένιους χουρμάδες.

Η χρήση χουρμάδων σημαίνει χωρίς προσθήκη ζάχαρης, όχι χωρίς σάκχαρα, καθώς είναι αποξηραμένο φρούτο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο χουρμάς έχει γίνει το νέο αγαπημένο υλικό των social media και, κάνοντας ένα απλό scroll στο TikTok, θα καταλάβεις αμέσως το γιατί. Από σοκολατένια bites και energy balls μέχρι brownies και homemade καραμέλα, όλο και περισσότερες viral συνταγές αφήνουν στην άκρη την κλασική ζάχαρη και χρησιμοποιούν χουρμάδες για να δώσουν φυσική γλυκύτητα και αυτή την υπέροχη, chewy υφή που κάνει τα γλυκά ακόμη πιο λαχταριστά.

Το ενδιαφέρον με τους χουρμάδες είναι ότι δεν λειτουργούν απλώς ως ένα ακόμη γλυκαντικό. Είναι ένα υλικό που μπορεί να μεταμορφωθεί ανάλογα με τη συνταγή: να γίνει πάστα, κρέμα, γέμιση ή ακόμη και η βάση ενός γλυκού. Παράλληλα, οι χουρμάδες περιέχουν φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο και αντιοξειδωτικά, κάτι που τους κάνει διαφορετική επιλογή από την απλή επεξεργασμένη ζάχαρη.

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Το trend, λοιπόν, δεν είναι καθόλου περίπλοκο. Με λίγους χουρμάδες και δύο-τρία υλικά, μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι γλυκά που μοιάζουν βγαλμένα από TikTok recipe video, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς να χρειαστεί να γεμίσεις την κουζίνα σου με δεκάδες υλικά. Και επειδή ο χουρμάς έχει αρκετά φυσικά σάκχαρα και θερμίδες, το «χωρίς ζάχαρη» στις παρακάτω συνταγές σημαίνει χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

1. Σοκολατένια energy balls με 4 υλικά

Μικρά, σοκολατένια και έτοιμα σε λίγα λεπτά, αυτά τα energy balls με χουρμάδες είναι ίσως η πιο εύκολη συνταγή για να μπεις στο trend.

Υλικά:

10 χουρμάδες χωρίς κουκούτσι

100 γρ. αμύγδαλα ή καρύδια

2 κ.σ. κακάο

1 κ.σ. φυστικοβούτυρο

Εκτέλεση:

Βάζεις όλα τα υλικά στο μπλέντερ και τα χτυπάς μέχρι να δημιουργηθεί ένα κολλώδες μείγμα που πλάθεται εύκολα. Αν οι χουρμάδες είναι αρκετά σκληροί, τους μουλιάζεις πρώτα για περίπου 10 λεπτά σε ζεστό νερό και τους στραγγίζεις καλά.

Πλάθεις μικρές μπαλίτσες με τα χέρια και τις βάζεις στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά. Προαιρετικά, μπορείς να τις κυλήσεις σε κακάο ή τριμμένο ξηρό καρπό. Έτοιμες για το ψυγείο και για εκείνη τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό.

2. Date caramel με μόλις 3 υλικά

Το date caramel είναι ένα από τα πιο έξυπνα tricks που έχουν γίνει viral στα social media, αφού με ελάχιστα υλικά μπορείς να δημιουργήσεις μια κρεμώδη πάστα με γεύση που θυμίζει καραμέλα.

Υλικά:

8 χουρμάδες χωρίς κουκούτσι

2 κ.σ. φυστικοβούτυρο ή ταχίνι

3-4 κ.σ. νερό

Εκτέλεση:

Μουλιάζεις τους χουρμάδες σε ζεστό νερό για περίπου 10 λεπτά και τους στραγγίζεις. Τους μεταφέρεις στο μπλέντερ μαζί με το φυστικοβούτυρο ή το ταχίνι και προσθέτεις σταδιακά το νερό, μέχρι να αποκτήσεις μια λεία και κρεμώδη υφή.

Το αποτέλεσμα μπορεί να μπει πάνω σε γιαούρτι, pancakes, φρούτα, βρώμη ή brownies. Μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις ως γέμιση σε σοκολατένια bites. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλό χτύπημα στο μπλέντερ.

3. Viral σοκολατένιοι χουρμάδες

Εδώ μπαίνουμε ξεκάθαρα σε TikTok territory. Χουρμάδες, φυστικοβούτυρο και σοκολάτα ενώνονται σε ένα πανεύκολο γλυκό που θυμίζει τις viral εκδοχές «healthy Snickers».

Υλικά:

8 χουρμάδες χωρίς κουκούτσι

3 κ.σ. φυστικοβούτυρο

80 γρ. μαύρη σοκολάτα

Εκτέλεση:

Ανοίγεις τους χουρμάδες στη μέση και αφαιρείς τα κουκούτσια, χωρίς να τους χωρίσεις τελείως. Γεμίζεις το εσωτερικό τους με λίγο φυστικοβούτυρο και τους κλείνεις ελαφρά.

Λιώνεις τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων και βουτάς μέσα τους γεμιστούς χουρμάδες. Τους τοποθετείς σε λαδόκολλα και τους βάζεις στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα. Το αποτέλεσμα είναι σοκολατένιο, καραμελένιο και τόσο εύκολο που πραγματικά απορείς γιατί δεν το είχες δοκιμάσει νωρίτερα.

Ο χουρμάς είναι τελικά το νέο viral γλυκαντικό;

Μάλλον ναι, τουλάχιστον αν κρίνουμε από το πόσες διαφορετικές συνταγές με χουρμάδες έχουν κατακλύσει τα social media. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να δώσει γλυκύτητα και υφή ταυτόχρονα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπάρες, cookies, energy balls, smoothies και no-bake γλυκά.

Φυσικά, το γεγονός ότι δεν προσθέτουμε λευκή ζάχαρη δεν σημαίνει ότι οι χουρμάδες δεν περιέχουν σάκχαρα. Πρόκειται για αποξηραμένο φρούτο με αρκετά συμπυκνωμένα φυσικά σάκχαρα και θερμίδες, οπότε και εδώ η ποσότητα έχει σημασία.

Το ωραίο, πάντως, είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι master της ζαχαροπλαστικής για να δοκιμάσεις το trend. Ένα μπλέντερ, λίγοι χουρμάδες και μερικά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο ντουλάπι αρκούν για να φτιάξεις τρία διαφορετικά γλυκά και να καταλάβεις γιατί ο χουρμάς έχει γίνει τόσο μεγάλο food trend.

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