Οι Beatles αποκτούν ένα νέο μουσείο στη Liverpool με σπάνια αντικείμενα και εμβληματικές αναπαραστάσεις

Με μια ματιά Η Liverpool αποκτά ένα νέο, ανανεωμένο μουσείο για τους Beatles, το «The Beatles Story», με σπάνια αντικείμενα και αναπαραστάσεις.

Η Apple Corps Ltd. αναλαμβάνει το έργο, με στόχο μια παγκόσμιας κλάσης εμπειρία για τους επισκέπτες.

Το μουσείο θα περιλαμβάνει σκηνικά από τις επερχόμενες ταινίες-βιογραφίες των Beatles, αναπαριστώντας εμβληματικές τοποθεσίες.

Έσοδα από τα εισιτήρια θα υποστηρίζουν νέους καλλιτέχνες της Liverpool μέσω του The Apple Corps Liverpool Trust. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Liverpool ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια νέα, εντυπωσιακή εκδοχή του «The Beatles Story», του μουσείου που τιμά την κληρονομιά του πιο επιδραστικού συγκροτήματος όλων των εποχών. Η Apple Corps Ltd., η εταιρεία που διαχειρίζεται την περιουσία των Beatles, έχει αναλάβει τα ηνία του εγχειρήματος, εξασφαλίζοντας πόρους και τεχνογνωσία για μια ριζική ανανέωση. Το νέο μουσείο, που θα εκτείνεται σε εντυπωσιακά 100.000 τετραγωνικά πόδια, θα στεγαστεί στον πρώην χώρο της αγοράς St Johns, σε μια στρατηγική τοποθεσία ακριβώς απέναντι από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Liverpool Lime Street.

Η ανανέωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για την εμπειρία των επισκεπτών, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και καθηλωτική ματιά στην πορεία των Beatles, από τις ταπεινές τους αρχές στην Liverpool μέχρι την παγκόσμια κατάκτησή τους. Ο Paul McCartney εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το εγχείρημα, δηλώνοντας: «Λατρεύω τη Liverpool. Είναι μέρος του ποιος είμαι, είναι μέρος του ποιοι είναι οι Beatles. Αν μας είχαν πει ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε όταν κάναμε παρέα και ξεκινούσαμε, δεν θα το είχαμε πιστέψει ποτέ. Τα εξαιρετικά σχέδια που μου έχει δείξει η ομάδα της Apple Corps για το The Beatles Story με μεταφέρουν πίσω σε αυτό το ταξίδι, από την Liverpool στον κόσμο και πάλι πίσω στο σπίτι. Δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη Liverpool και ανυπομονώ να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στην ιστορία μας και να μοιραστούν την εμπειρία».

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Η ανάληψη του έργου από την Apple Corps Ltd. υπόσχεται μια εμπειρία εφάμιλλη των μεγαλύτερων πολιτιστικών προορισμών παγκοσμίως. Ο CEO της Apple Corps, Tom Greene, τόνισε τη σημασία του νέου εγχειρήματος: «Η Liverpool γέννησε το σπουδαιότερο συγκρότημα της ιστορίας και σήμερα ανακοινώνουμε μια νέα εμπειρία στην πόλη που τιμά αυτή την κληρονομιά. Όπως το Graceland ή το Dollywood, είναι λογικό οι Beatles να έχουν έναν παγκόσμιας κλάσης προορισμό για τους θαυμαστές τους στο κέντρο της πόλης όπου ξεκίνησε η ιστορία τους. Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Apple Corps και ανυπομονούμε να δουν όλοι τι έχουμε ετοιμάσει».

Η νέα έκθεση θα αξιοποιήσει σκηνικά και αντικείμενα από την επερχόμενη τετραλογία ταινιών-βιογραφιών για τους Beatles, που ετοιμάζει ο Sam Mendes και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Αυτό θα επιτρέψει στους επισκέπτες να βυθιστούν σε πιστές αναπαραστάσεις εμβληματικών τοποθεσιών, όπως το Cavern Club, το Abbey Road Studios, το Shea Stadium και η Savile Row, τόπων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος.

Ενίσχυση της Τοπικής Κοινότητας

Ένα σημαντικό στοιχείο της νέας πρωτοβουλίας είναι η δέσμευση της Apple Corps για την υποστήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής. Τα έσοδα από κάθε πωληθέν εισιτήριο για το «The Beatles Story» θα διατίθενται στο The Apple Corps Liverpool Trust, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που παρέχει οικονομική υποστήριξη και ευκαιρίες σε ανερχόμενους καλλιτέχνες της Liverpool.

Ο Ringo Starr δήλωσε: «Η Liverpool ήταν, και εξακολουθεί να είναι, η πόλη της μουσικής. Και τώρα επεκτείνουμε την εμπειρία «The Beatles Story» στη Liverpool – πόσο απίστευτο. Ο ρυθμός συνεχίζεται. Μου αρέσει επίσης πολύ που τα έσοδα από κάθε εισιτήριο θα επιστρέφουν για να υποστηρίξουν νέους καλλιτέχνες της Liverpool. Είναι υπέροχο που είμαι μέρος αυτού – βαθιά μέσα μου είμαι ακόμα «scouser» – αγαπώ αυτό που κάνουν η Apple (Corps) και η Liverpool».

Η ανανέωση του «The Beatles Story» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάδειξης της κληρονομιάς των Beatles, όπως φαίνεται και από την επικείμενη έναρξη του «The Beatles at 3 Savile Row» στο Λονδίνο το 2027. Η μεταμόρφωση του μουσείου στη Liverpool υπόσχεται να αποτελέσει έναν παγκόσμιο προορισμό, επιτρέποντας σε νέες γενιές να ανακαλύψουν και να βιώσουν την επανάσταση που έφεραν οι τέσσερις από τη Liverpool.

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