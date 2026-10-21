«Lizard Music»: O Dwayne Johnson γίνεται αγνώριστος με λευκά μαλλιά και γένια στη νέα του ταινία

Ο Dwayne Johnson αφήνει πίσω την εικόνα του action star και εμφανίζεται με λευκά μαλλιά και γένια στα γυρίσματα της ταινίας «Lizard Music»

Με μια ματιά Ο Dwayne Johnson εμφανίζεται αγνώριστος με λευκά μαλλιά και γένια στη νέα του ταινία «Lizard Music».

Για τον ρόλο, ο ηθοποιός έχασε βάρος, απομακρύνοντας την εικόνα του action star.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Daniel Pinkwater και διαδραματίζεται σε έναν κόσμο φαντασίας.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Lizard Music» αναμένεται στις 25 Δεκεμβρίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει παρουσιάζει ο Dwayne Johnson στα γυρίσματα της νέας του ταινίας, «Lizard Music». Ο ηθοποιός, γνωστός για τη μυώδη εμφάνισή του και τους δυναμικούς ρόλους του, μεταμορφώνεται σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, με λευκά μαλλιά, γένια και μια εμφάνιση που δύσκολα θυμίζει τον ίδιο.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, έδωσαν μια πρώτη γεύση από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που πρόκειται να υποδυθεί. Με μπεζ καμπαρντίνα, ασορτί bucket hat, μπλε πουκάμισο και γραβάτα, ο Dwayne Johnson εμφανίζεται σκυφτός, κρατώντας ένα κομμάτι πίτσα, δίπλα στον νεαρό συμπρωταγωνιστή του, Theo Clark Lemper. Ο τελευταίος κρατά ένα λούτρινο παιχνίδι σε σχήμα σαύρας, ενώ απολαμβάνει και εκείνος το φαγητό του.

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Η μεταμόρφωση του ηθοποιού δεν περιορίζεται στα λευκά μαλλιά και τα γένια. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο Dwayne Johnson χρειάστηκε να χάσει βάρος, αφήνοντας πίσω τη σωματική διάπλαση που έχει συνδεθεί με αρκετούς από τους κινηματογραφικούς του ρόλους.

Σε συνέντευξή του στο Variety τον Σεπτέμβριο, είχε μιλήσει για την προσπάθεια που απαιτεί ο νέος χαρακτήρας του, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία να μεταμορφωθεί ξανά. «Έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως κατάφερα στο “Smashing Machine”», είχε αναφέρει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι η αλλαγή σημαίνει «λιγότερο κοτόπουλο».

🦎🎶 Dwayne Johnson rocks a new look in New York City alongside child actor Theo Liber on the set of his upcoming film “Lizard Music.” 📷: Getty https://t.co/WLbBP2H48v — TMZ (@TMZ) October 20, 2026

Η αναφορά του στην ταινία «The Smashing Machine», στην οποία υποδύθηκε τον αθλητή μικτών πολεμικών τεχνών Mark Kerr, δείχνει πως ο ηθοποιός συνεχίζει να αναζητά ρόλους που του επιτρέπουν να απομακρύνεται από τη γνώριμη κινηματογραφική του εικόνα.

Τι γνωρίζουμε για την ταινία «Lizard Music»

Η νέα ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Daniel Pinkwater, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1976. Η ιστορία ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα και τη φιλία του με έναν εκκεντρικό ηλικιωμένο, ο οποίος έχει στην κατοχή του μια κότα. Καθώς οι 2 ήρωες αναζητούν απαντήσεις σε όσα τους απασχολούν, ανακαλύπτουν κρυμμένους κόσμους και αναπτύσσουν μια απρόσμενη φιλία.

Το ιδιαίτερο σύμπαν της ιστορίας και τα στοιχεία φαντασίας που το χαρακτηρίζουν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία για τον Dwayne Johnson, ο οποίος αυτή τη φορά αφήνει στην άκρη την εικόνα του action star και δοκιμάζεται σε έναν πιο ασυνήθιστο χαρακτήρα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Rachel McAdams, Alicia Silverstone, Colman Domingo, Tim Heidecker, Regina Hall και Jeff Goldblum, πλαισιώνοντας τον ηθοποιό σε ένα πρότζεκτ που ήδη κεντρίζει το ενδιαφέρον μέσα από τις πρώτες εικόνες των γυρισμάτων.

Η ταινία «Lizard Music» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2027.

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