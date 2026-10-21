Μουσική 21.10.2026

Ο Alice Cooper κατακτά τις λίστες των best-seller με τη νέα αυτοβιογραφία του

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Ο Alice Cooper αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία της ζωής και της καριέρας του μέσα από τη νέα αυτοβιογραφία του, «Devil On My Shoulder»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα αυτοβιογραφία του Alice Cooper, «Devil On My Shoulder», έγινε διεθνές best-seller.
  • Το βιβλίο περιγράφεται ως η πιο ακριβής απεικόνιση της ζωής και καριέρας του καλλιτέχνη.
  • Εξερευνά θέματα όπως ο εθισμός, η αποχή, ο Χριστιανισμός και η σχέση του με τη σκηνική περσόνα.
  • Ο Alice Cooper βρίσκεται επίσης σε μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Alice Cooper, ο «νονός» του shock rock, έχει καταφέρει να κάνει το τρίτο του βιβλίο, «Devil On My Shoulder», να σκαρφαλώσει στις κορυφαίες θέσεις των λιστών best-seller παγκοσμίως. Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει 464 σελίδες και, σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, προσφέρει την πιο ακριβή απεικόνιση της ζωής και της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Ο τραγουδιστής στη σκηνή, με λευκό πουκάμισο και εντυπωσιακή ζώνη, μιλάει για τα σκοτεινά του χρόνια.
https://www.instagram.com/alicecooper/

Σε αντίθεση με την προηγούμενη αυτοβιογραφία του, «Me, Alice: The Autobiography of Alice Cooper» του 1976, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ένα μεθυσμένο παραλήρημα», ο Alice Cooper δηλώνει ότι το «Devil On My Shoulder» είναι κατά 90% αληθινό. «Κανείς δεν πίεσε πραγματικά το “Me, Alice”», δήλωσε ο Alice Cooper στο Billboard. «Ούτε το “Golf Monster”». Ήταν απλώς εντάξει και διασκεδαστικά. Αλλά αυτό είναι το βιβλίο στο οποίο αφιερώσαμε πολύ χρόνο». Ο στόχος του φετινού τόμου δεν είναι η δημιουργία ενός ακόμα persona, καθώς αυτό έχει ήδη γίνει, αλλά η κατανόηση του ανθρώπου πίσω από την εκκεντρική σκηνική περσόνα.

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Το βιβλίο, που διατίθεται σε σκληρόδετη, χάρτινη, ebook και audiobook μορφή, με τον ίδιο τον Alice Cooper να αφηγείται την ηχητική έκδοση, εξερευνά θέματα όπως ο εθισμός που αντιμετώπισε τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, η πορεία του προς την αποχή, η επιστροφή του στον Χριστιανισμό, αλλά και η διαρκής ένταση ανάμεσα στον πραγματικό του εαυτό και τον καλλιτέχνη που παρουσιάζει στη σκηνή.

Η ιστορία της Alice Cooper Band και η σόλο πορεία

Στις σελίδες του «Devil On My Shoulder», ο Alice Cooper ανατρέχει στην πορεία της αρχικής Alice Cooper Band, από τις πρώτες της ημέρες ως Earwigs το 1964 μέχρι τη διάλυσή της το 1975, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Muscle of Love». Ο ίδιος περιέγραψε τον χωρισμό ως μια «διαπίστωση» παρά ως ένα πικρό τέλος, καθώς φοβόταν ότι η ταυτότητα της Alice Cooper Band ξεθώριαζε. Η απόφασή του να συνεχίσει τη σόλο καριέρα με το «Welcome to My Nightmare» αποδείχθηκε ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα που τελικά οδήγησε και τις δύο πλευρές σε ξεχωριστές διαδρομές.

Ο θρυλικός Alice Cooper σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram για την αυτοβιογραφία του.
www.instagram.com/alicecooper

Περιοδεία και νέες προκλήσεις

Πέρα από την επιτυχία του βιβλίου του, ο Alice Cooper βρίσκεται εν μέσω μιας μεγάλης περιοδείας στη Βόρεια Αμερική, με προγραμματισμένες εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Richmond, το Atlantic City, το St. Louis, το San Diego, το San Jose και το Las Vegas. Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης παραστάσεις στο Windsor του Οντάριο και σε πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις, προσφέροντας στους θαυμαστές του σε όλη τη Βόρεια Αμερική την ευκαιρία να απολαύσουν τον θρύλο του Rock & Roll Hall of Fame ζωντανά.

Ο θρυλικός Alice Cooper σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram για την αυτοβιογραφία του.
www.instagram.com/alicecooper

Η νέα του αυτοβιογραφία, που έχει ήδη γίνει διεθνές best-seller, σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον Alice Cooper, όπου η ειλικρίνεια και η αναδρομή στην προσωπική του πορεία κυριαρχούν, προσφέροντας στους αναγνώστες μια βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου πίσω από το εμβληματικό του alter ego.

Κεντρική Εικόνα: @alicecooper

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Alice Cooper Devil On My Shoulder βιβλιο
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