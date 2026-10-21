Μουσικά Νέα 21.10.2026

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη βάζει τέλος στα σενάρια για τον Νίκο Καρβέλα – Τι είπε για τη νέα της συνεργασία

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Η ερμηνεύτρια διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, επιβεβαιώνοντας την επικείμενη μουσική της δημιουργία με τον Γιώργο Σαμπάνη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελεονώρα Ζουγανέλη διέψευσε φήμες συνεργασίας με τον Νίκο Καρβέλα.
  • Η νέα της συνεργασία θα είναι με τον Γιώργο Σαμπάνη.
  • Η Ζουγανέλη τόνισε τη σημασία του διαχωρισμού προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
  • Εξέφρασε ενόχληση για τις φήμες που την μπλέκουν σε αχρείαστες καταστάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη έδωσε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Καρβέλα για την επόμενη μουσική της δουλειά. Σε συνέντευξή της σε Vidcast του Rosa.gr, η γνωστή ερμηνεύτρια διευκρίνισε ότι η νέα της συνεργασία θα είναι με τον Γιώργο Σαμπάνη, διαχωρίζοντας σαφώς την επαγγελματική της πορεία από τα προσωπικά της.

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https://www.instagram.com/elzouganeli/

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ελεονώρα Ζουγανέλη στον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα, η σύνδεση με τον Νίκο Καρβέλα προέκυψε για κάποιους λόγους που δεν αντιλαμβάνεται πλήρως. «Για κάποιο λόγο δεν περίμενα πως σε όλο αυτό το πράγμα που ξεσπά σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται τόσα χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο, θα εμφανιζόταν και η ίδια», δήλωσε, υπονοώντας ίσως την περίπλοκη σχέση που συνδέει τον Νίκο Καρβέλα με την Άννα Βίσση, ένα θέμα που κατά καιρούς απασχολεί τα μέσα.

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Η Ελεονώρα Ζουγανέλη τόνισε τη σημασία του να διαχωρίζονται η προσωπική ζωή από την επαγγελματική. Αναφερόμενη στον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, δήλωσε ότι εκείνος ακολουθεί τη δική του επαγγελματική πορεία, ενώ η ίδια ακολουθεί τη δική της. «Είναι γνωστό πως οι τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε θέματα της επικαιρότητας», σχολίασε, υπονοώντας ότι η σύνδεσή της με τον σύντροφό της, και κατ’ επέκταση με τον κύκλο του, ίσως έγινε συνειρμικά από κάποιους που δεν είχαν απαραίτητα καλές προθέσεις.

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη τραγουδάει στη σκηνή με λευκό σορτς και εντυπωσιακά αξεσουάρ.
https://www.instagram.com/elzouganeli/

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει σε κανέναν, τονίζοντας: «Έχω ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκω σε κανέναν, ούτε του ανδρός μου, ούτε του πατρός μου, και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα». Επιπλέον, διευκρίνισε ότι το ότι έχει ένα περιβάλλον δεν σημαίνει αυτόματα ότι συμφωνεί με ό,τι κάνει ή λέει κανείς από αυτό. Κλείνοντας τη συνέντευξή της, η Ελεονώρα Ζουγανέλη εξέφρασε την ενόχλησή της για τις φήμες, περιγράφοντας την κατάσταση ως εξής: «Νιώθω σαν να με πέταξανε μέσα σε μια λεκάνη για να με βρωμίσουν, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό».

Η επιβεβαίωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Σαμπάνη φέρνει νέες προσδοκίες για τους θαυμαστές της Ελεονώρας Ζουγανέλη. Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει αποδείξει πολλές φορές την επιτυχία του ως συνθέτης και ερμηνευτής, έχοντας στο ενεργητικό του

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ συνεργασία Χρήστος Τζίφας
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