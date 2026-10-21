Μουσικά Νέα 21.10.2026

Χωρίς φωνή η Charli XCX – Η συναυλία που αναγκάστηκε να ακυρώσει

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Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης της εμφάνισης στην Αριζόνα, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Charli XCX ακύρωσε συναυλία στην Αριζόνα λόγω απώλειας φωνής.
  • Η τραγουδίστρια πάλευε με ασθένεια καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας.
  • Δεν κατέστη δυνατή η εύρεση νέας ημερομηνίας για την ακυρωθείσα συναυλία.
  • Η Charli XCX θα ολοκληρώσει την περιοδεία της στο Λας Βέγκας την Παρασκευή.
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Η Charli XCX αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη συναυλία της στην Αριζόνα, ως μέρος της περιοδείας της «Music, Fashion, Film», λόγω αιφνίδιας ασθένειας. Η τραγουδίστρια, η οποία βρισκόταν στο τέλος του τμήματος της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική, εξέφρασε τη λύπη της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι «πολεμούσε την αρρώστια καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιοδείας και τώρα έχασε εντελώς τη φωνή της».

Η Charli XCX με μαύρο ρούχο και κολιέ, με το τραγούδι «Boom Clap» να ακούγεται live.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η προγραμματισμένη εμφάνιση θα πραγματοποιούνταν στο Desert Diamond Arena στο Glendale την Τετάρτη. Η Charli XCX τόνισε ότι καταβάλλει πάντα τη μέγιστη προσπάθεια στις παραστάσεις της, σωματικά και συναισθηματικά, και την «σπάει» η αδυναμία της να βρεθεί δίπλα στο κοινό της. Παρά τις προσπάθειες της ομάδας της να βρεθεί νέα ημερομηνία, τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό.

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Η τραγουδίστρια απολογήθηκε στους θαυμαστές της που είχαν προγραμματίσει να παραβρεθούν, αναγνωρίζοντας τον χρόνο, τον σχεδιασμό και την προσπάθεια που απαιτείται για να παρευρεθεί κανείς σε μια συναυλία. Υποσχέθηκε, ωστόσο, να επιστρέψει στην Αριζόνα στο μέλλον. Όσον αφορά τις επιστροφές χρημάτων, αυτές θα διεκπεραιωθούν αυτόματα για όσους αγόρασαν εισιτήρια μέσω Ticketmaster, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς.

Μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου και μπλουζάκι με στάμπα κοιτάζει προς τον ουρανό σε ένα εξωτερικό χώρο με στοές.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η Charli XCX δήλωσε ότι βρίσκεται σε φάση ξεκούρασης ενόψει της τελευταίας συναυλίας της περιοδείας στο Λας Βέγκας την Παρασκευή, εκφράζοντας την επιθυμία της να επιστρέψει στη σκηνή και να ολοκληρώσει την περιοδεία μαζί με τους θαυμαστές της.

Η Charli XCX χαλαρώνει σε έναν πράσινο καναπέ σε στούντιο ηχογράφησης, με κιθάρες στον τοίχο, λίγο πριν την κυκλοφορία του «Danceteria Afterhours».
https://www.instagram.com/madonna/

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο Λος Άντζελες, η Charli XCX υποδέχθηκε στη σκηνή την Chappell Roan για μια ντουέτο του πρώτου μεγάλου της hit, «Boom Clap», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ερμήνευσε ζωντανά το τραγούδι του 2014 κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Brat/Music, Fashion, Film». Επίσης, στη σκηνή ανέβηκε και η PinkPantheress για να ερμηνεύσει το δικό της τραγούδι «Stateside». Η Charli XCX θα ολοκληρώσει το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας της την Παρασκευή στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας.

https://www.instagram.com/charli_xcx/
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η ακύρωση της συναυλίας στην Αριζόνα έρχεται σε μια περίοδο που η Charli XCX έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει το επιτυχημένο album της «Music, Fashion, Film», το οποίο χάρισε στην καλλιτέχνιδα το πρώτο No1 της καριέρας της. Το album αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την καλλιτέχνιδα. Η Charli XCX έχει δείξει την ικανότητά της να προσφέρει μοναδικές μουσικές και fashion εμπειρίες, κάτι που αποτυπώνεται και σε άλλες της κυκλοφορίες, όπως τα B-sides του «Music, Fashion, Film» που έγιναν διαθέσιμα ψηφιακά. 

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Charli XCX ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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