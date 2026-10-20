Μουσικά Νέα 20.10.2026

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος σε ένα ξεχωριστό music video για τις «Χάρτινες Αγάπες»

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Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζουν το πρωτότυπο music video για τις «Χάρτινες Αγάπες», με κινηματογραφική αισθητική και πλάνα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Νέο music video για τις «Χάρτινες Αγάπες» από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο.
  • Το video αποτυπώνει τις αντιφάσεις και την ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων.
  • Το τραγούδι είναι viral στο TikTok και έχει κατακτήσει υψηλές θέσεις στα digital charts.
  • Το κομμάτι είναι σε μουσική Σαμπάνη, στίχους Γιαννατσούλια και παραγωγή Soumka.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζουν τις «Χάρτινες Αγάπες» μέσα από ένα πρωτότυπο music video που αποτυπώνει την εύθραυστη πλευρά και τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης βρίσκονται στο επίκεντρο του video, με την κάμερα να κινείται αδιάκοπα σε 360 μοίρες και να ξεδιπλώνει έναν πολυδιάστατο κόσμο ανθρώπων. Σε ένα σκηνικό που μεταμορφώνεται διαρκώς, οι άνθρωποι γελούν, αγαπούν, απομακρύνονται και επιστρέφουν νοερά σε όσα δεν κατάφεραν να κρατήσουν, καθώς η ανάγκη για σύνδεση συγκρούεται με τον φόβο της απώλειας.

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Οι «Χάρτινες Αγάπες», που κυκλοφορούν από την Panik Records, έχουν ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ έχουν κατακτήσει υψηλές θέσεις στα digital charts και αποτελούν ένα από τα πιο viral τραγούδια, με πάνω από 3.000 video creations στο TikTok μέσα σε μία εβδομάδα.

sambanis

Οι «Χάρτινες Αγάπες», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια και παραγωγή του Χρήστου Soumka, επισφραγίζουν την ευρύτερη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι επιστρέφουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον «Βοτανικό», από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Το video σκηνοθέτησαν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Βρείτε τις «Χάρτινες Αγάπες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/xartines-agapes

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Χάρτινες Αγάπες
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