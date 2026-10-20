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«Αλλά αυτοί είστε!»: Η Σοφία Μουτίδου ξεσκεπάζει την ελληνική πραγματικότητα στο Μικρό Παλλάς

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Κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Μικρό Παλλάς, οι αστείες παραξενιές, οι εμμονές και οι συμπεριφορές του νεοέλληνα ανεβαίνουν στο θεατρικό σανίδι
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Σοφία Μουτίδου παρουσιάζει τη νέα της παράσταση «Αλλά αυτοί είστε!» στο Μικρό Παλλάς.
  • Η παράσταση εξερευνά τους διάφορους τύπους των Ελλήνων και την καθημερινότητά τους.
  • Καταγράφει τις ιδιορρυθμίες και τις συμπεριφορές που αναγνωρίζουμε στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας.
  • Το κοινό θα γελάσει αναγνωρίζοντας τους Έλληνες χαρακτήρες και τις ομοιότητες με τον εαυτό του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Αλλά αυτοί είστε» – Σοφία Μουτίδου – Κώστας Τουλάκης – Ισμήνη Βιλλιώτη             Έναρξη 14 Οκτωβρίου

Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει στο Μικρό Παλλάς και βγάζει πόρισμα για τους τύπους των Ελλήνων… Mε τρεις λέξεις!

Μετά την επιτυχία της περσινής stand-up παράστασης «Χούγια ή Θάνατος», η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει στο Θέατρο Μικρό Παλλάς από τον Οκτώβριο με τη νέα της παράσταση με τίτλο «Αλλά αυτοί είστε!» σε κείμενα που υπογράφει η ίδια μαζί με την περσινή δημιουργική ομάδα των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη, δημιουργών της σελίδας Ancient Memes.

«Αλλά αυτοί είστε!»

Μια φράση που νιώσαμε όλοι, ότι κάπως… σαν έθνος, μας εκπροσωπεί. Αλλά ποιοι είμαστε τελικά;

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Κάθε Τετάρτη οι τύποι των Ελλήνων ανεβαίνουν στη σκηνή. Τύποι που συναντάμε στο σπίτι, στη δουλειά, στις σχέσεις, στις παρέες, στο δρόμο και φυσικά, στο διαδίκτυο.

Η παράσταση «Αλλά αυτοί είστε!» καταγράφει τα στραβά, τα ανάποδα και όλες τις μικρές και μεγάλες παραξενιές που συνθέτουν την ελληνική καθημερινότητα. Tις συμπεριφορές εκείνες που μας εκνευρίζουν, μας ξεπερνούν, μας κάνουν να απορούμε και τις αναγνωρίζουμε με εντυπωσιακή ευκολία στους άλλους.

Και κάπως έτσι, η γνωστή ατάκα μπορεί να ακούγεται σαν διαπίστωση, κατηγορία, αφορισμός, παραίτηση ή απλώς σαν η μόνη λογική αντίδραση απέναντι σε όσα βλέπουμε.

«Αλλά αυτοί είστε!» Μια παράσταση αφιερωμένη στους τύπους των Ελλήνων. Θα γελάσουμε γιατί τους ξέρουμε. Θα γελάσουμε ακόμα περισσότερο γιατί τους μοιάζουμε.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Σοφία Μουτίδου, Κώστας Τουλάκης, Ισμήνη Βιλλιώτη
Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Σοφία Μουτίδου

Πρωταγωνιστεί η Σοφία Μουτίδου.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Θεατρο Μικρό Παλλάς, Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου, Σύνταγμα, Αθήνα Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 25€
A’ ΔΙΑΖΩΜΑ: 20€
Β΄& Γ΄ΔΙΑΖΩΜΑ: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16€ στις Ζώνες Β’ & Γ’.

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:
https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/sofia-moutidou-alla-autoi-eiste/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:  Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου – Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277 Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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Αλλά αυτοί είστε Θεατρο Μικρό Παλλάς Σοφία Μουτίδου
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